https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/antalyaspor-baskani-sinan-boztepe-istifa-edecegini-acikladi-1097409232.html

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa edeceğini açıkladı

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe istifa edeceğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, kulüp yönetimini toplayarak genel kurul kararı alacaklarını ve bu süreçte yeniden başkan adayı olmayacağını duyurdu. 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T00:24+0300

2025-06-28T00:24+0300

2025-06-28T00:24+0300

spor

sinan boztepe

antalyaspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

emre belözoğlu

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Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe, TSYD Antalya Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.Boztepe, yönetimi toplayarak genel kurul kararı alacaklarını ve başkanlığa yeniden aday olmayacağını açıkladı. Görevinden istifa edeceğini belirten Başkan Boztepe, kulübün mali zorluklarına ve bazı yöneticilere haciz uygulandığına dikkat çekti. Futbolcu satışlarında kulübün çıkarını gözeterek hareket ettiklerini belirten Boztepe, iki yılda 8 milyon avro borç artışına rağmen görevlerini kötü niyetli davranmadan sürdürdüklerini söyledi. Başkan, Emre Belözoğlu’nun ayrılışında kulüp içi yapının etkili olduğunu ve yeniden bir görüşme ihtimali bulunduğunu da ifade etti.

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sinan boztepe, antalyaspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), emre belözoğlu