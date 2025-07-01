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11. Nükleer Santraller Zirvesi: ‘Akkuyu NGS’deki 4 reaktör devreye alınacak’  
11. Nükleer Santraller Zirvesi: ‘Akkuyu NGS’deki 4 reaktör devreye alınacak’  
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye’nin bu sene de medya partnerliğini yaptığı 11. Nükleer Santraller Zirvesi, 1-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bölgenin en önemli ve... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T11:32+0300
2025-07-01T11:51+0300
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Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji buluşması olan 11. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES 2025), bugün İstanbul’da başladı. Hilton Bomonti Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte ulusal ve uluslararası pek çok iş birliği masaya yatırılıyor. Yapay zekanın artırdığı enerji talebinin ışığında düzenlenen zirvede, nükleer enerjinin yalnızca çevre dostu değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı. Zirvenin odak noktası: Yapay Zeka ve enerji açlığı Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, açılış konuşmasında dijitalleşmenin enerji ihtiyacını keskin biçimde artırdığına dikkat çekerek şu sözleriyle zirvenin tonunu belirledi:   Çiftçi, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle küresel enerji vizyonunda güçlü bir yer edinmeyi hedeflediğini belirtirken, Akkuyu NGS’nin ardından SMR (Küçük Modüler Reaktör) teknolojileriyle nükleer mühendislik ihracatına giden yolun açıldığını ifade etti.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Akkuyu’dan sonra gözler Sinop ve Trakya’da   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Salih Sarı, Türkiye’nin nükleer serüveninin 70 yıla uzanan bir vizyonun ürünü olduğunu ifade etti. Sarı, Akkuyu’daki dört reaktörün 2028’e kadar devreye alınacağını, ardından Sinop ve Trakya projeleriyle üretimin daha da yaygınlaştırılacağını söyledi:   Sarı ayrıca, 300’den fazla Türk firmasının Akkuyu projesinde rol aldığını ve bu deneyim sayesinde İngiltere, Macaristan ve Mısır’daki projelerde de aktif olduklarını belirtti.   Sanayi cephesinde hedef: 20 GW nükleer kurulu güç   Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, konuşmasında sanayinin nükleere entegrasyonunun yalnızca bir enerji meselesi değil, aynı zamanda milli teknoloji ve rekabet meselesi olduğunu vurguladı. “Nükleer artık Türkiye için bir tercih değil, ekonomik zorunluluktur” diyen Ardıç, 2040’a kadar 20 bin megavat kurulu güce ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti .    Zirvede bu sene çıkan öne çıkan başlıklar: SMR’ler, mikroreaktörler ve füzyon  Zirvede, SMR’ler ve mikroreaktörler kadar, nükleer füzyon ve araştırma reaktörleri de gündemde. Ayrıca sağlık, tarım ve endüstride nükleer teknolojilerin kullanım alanları da panellerde ele alınıyor.   Diplomatik boyut: Uluslararası işbirlikleri güçleniyor  Etkinlik bu yıl Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), ROSATOM (Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu), Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI), İtalyan Nükleer Derneği (AIN) ve Bulgar Atom Forumu (BULATOM) gibi prestijli kurumların desteğiyle düzenleniyor. Zirveye 1000’in üzerinde yerli ve yabancı uzman, akademisyen ve karar verici katılıyor.  Yerli sanayiciye davet: Tedarik zincirine katılın  Ankara Sanayi Odası’nın başlattığı NÜKSAK kümelenmesi ile Türk firmalarının uluslararası nükleer tedarik zincirine entegrasyonu hedefleniyor. Sanayiciler, fuar alanındaki ikili görüşmeler ve teknoloji sergilerinde doğrudan bağlantı kurma fırsatı bulacak.  NPPES 2025, sadece bir enerji zirvesi değil; Türkiye’nin gelecekteki enerji bağımsızlığı, sanayi dönüşümü ve teknoloji ihracatı vizyonunun sahada karşılık bulduğu stratejik bir buluşma olarak kayda geçiyor. Zirve, 2 Temmuz’a kadar İstanbul Hilton Bomonti Kongre Merkezi’nde devam edecek.
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türkiye, akkuyu, akkuyu ngs, 11. nükleer santraller zirvesi
türkiye, akkuyu, akkuyu ngs, 11. nükleer santraller zirvesi

11. Nükleer Santraller Zirvesi: ‘Akkuyu NGS’deki 4 reaktör devreye alınacak’  

11:32 01.07.2025 (güncellendi: 11:51 01.07.2025)
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11. Nükleer Santraller Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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Sputnik Türkiye’nin bu sene de medya partnerliğini yaptığı 11. Nükleer Santraller Zirvesi, 1-2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Bölgenin en önemli ve büyük nükleer etkinliği olan zirvede, Rusya ile iş birliğinde Akkuyu NGS ile başlayan ‘Türkiye’nin nükleer güç olma’ yolculuğu ve sonraki adımlar da ele alınıyor.  
Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji buluşması olan 11. Nükleer Santraller Zirvesi (NPPES 2025), bugün İstanbul’da başladı. Hilton Bomonti Kongre Merkezi’nde gerçekleşen etkinlikte ulusal ve uluslararası pek çok iş birliği masaya yatırılıyor.
Yapay zekanın artırdığı enerji talebinin ışığında düzenlenen zirvede, nükleer enerjinin yalnızca çevre dostu değil, aynı zamanda kaçınılmaz bir zorunluluk haline geldiği vurgulandı. Zirvenin odak noktası: Yapay Zeka ve enerji açlığı
Nükleer Sanayi Derneği Başkanı Alikaan Çiftçi, açılış konuşmasında dijitalleşmenin enerji ihtiyacını keskin biçimde artırdığına dikkat çekerek şu sözleriyle zirvenin tonunu belirledi:  
“Sadece bir yapay zekâ modelinin eğitimi bile yüz binlerce kilovatsaat enerji gerektiriyor. Teknoloji devlerinin nükleere yönelmesi tesadüf değil; stratejik ve zorunlu bir tercihtir. Türkiye, bu dönüşümde oyun kurucu bir aktör olmayı seçmiştir.”  
Çiftçi, Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefiyle küresel enerji vizyonunda güçlü bir yer edinmeyi hedeflediğini belirtirken, Akkuyu NGS’nin ardından SMR (Küçük Modüler Reaktör) teknolojileriyle nükleer mühendislik ihracatına giden yolun açıldığını ifade etti. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Akkuyu’dan sonra gözler Sinop ve Trakya’da  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürü Salih Sarı, Türkiye’nin nükleer serüveninin 70 yıla uzanan bir vizyonun ürünü olduğunu ifade etti. Sarı, Akkuyu’daki dört reaktörün 2028’e kadar devreye alınacağını, ardından Sinop ve Trakya projeleriyle üretimin daha da yaygınlaştırılacağını söyledi:  
“Nükleer enerji bizim için bir tercih değil, bir zorunluluktur. SMR teknolojileri ve yerli üretim altyapısıyla 2053’e kadar 20 GW kapasiteye ulaşmayı planlıyoruz”
Sarı ayrıca, 300’den fazla Türk firmasının Akkuyu projesinde rol aldığını ve bu deneyim sayesinde İngiltere, Macaristan ve Mısır’daki projelerde de aktif olduklarını belirtti.  

Sanayi cephesinde hedef: 20 GW nükleer kurulu güç  

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, konuşmasında sanayinin nükleere entegrasyonunun yalnızca bir enerji meselesi değil, aynı zamanda milli teknoloji ve rekabet meselesi olduğunu vurguladı.
“Nükleer artık Türkiye için bir tercih değil, ekonomik zorunluluktur” diyen Ardıç, 2040’a kadar 20 bin megavat kurulu güce ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti .   
Zirvede bu sene çıkan öne çıkan başlıklar: SMR’ler, mikroreaktörler ve füzyon  Zirvede, SMR’ler ve mikroreaktörler kadar, nükleer füzyon ve araştırma reaktörleri de gündemde. Ayrıca sağlık, tarım ve endüstride nükleer teknolojilerin kullanım alanları da panellerde ele alınıyor.  

Diplomatik boyut: Uluslararası işbirlikleri güçleniyor  

Etkinlik bu yıl Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA), ROSATOM (Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu), Yeni Nükleer İzleme Enstitüsü (NNWI), İtalyan Nükleer Derneği (AIN) ve Bulgar Atom Forumu (BULATOM) gibi prestijli kurumların desteğiyle düzenleniyor. Zirveye 1000’in üzerinde yerli ve yabancı uzman, akademisyen ve karar verici katılıyor. 

Yerli sanayiciye davet: Tedarik zincirine katılın  

Ankara Sanayi Odası’nın başlattığı NÜKSAK kümelenmesi ile Türk firmalarının uluslararası nükleer tedarik zincirine entegrasyonu hedefleniyor. Sanayiciler, fuar alanındaki ikili görüşmeler ve teknoloji sergilerinde doğrudan bağlantı kurma fırsatı bulacak.  
NPPES 2025, sadece bir enerji zirvesi değil; Türkiye’nin gelecekteki enerji bağımsızlığı, sanayi dönüşümü ve teknoloji ihracatı vizyonunun sahada karşılık bulduğu stratejik bir buluşma olarak kayda geçiyor. Zirve, 2 Temmuz’a kadar İstanbul Hilton Bomonti Kongre Merkezi’nde devam edecek.
11. Nükleer Santraller Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
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11. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul'da başladı
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