https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakanlik-toplatma-karari-aldi-oyuncakta-zehirli-maddeler-tespit-edildi-1096781906.html
Bakanlık toplatma kararı aldı: Oyuncakta zehirli maddeler tespit edildi
Bakanlık toplatma kararı aldı: Oyuncakta zehirli maddeler tespit edildi
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında yaptığı denetimlerde çocuk giyimi, oyuncak ve temizlik ürünleri kategorilerinde sağlık riski... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T09:49+0300
2025-06-04T09:49+0300
2025-06-04T09:49+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
oyuncak
güvensiz ürün
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
toplatma
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Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ifşa listesi yayımladı. Denetimler sonucunda özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi risk taşıyan maddelere rastlandı. Bu kapsamda bazı ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.Oyuncakta zehirli maddelerGÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, "Baba" markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe yapılan laboratuvar analizlerinde şu ifadelere yer verildi:“Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)”Bu nedenle ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, veliler ve tüketici gruplarını alarma geçirdi.Oyuncak, temizlik ve giyim ürünlerine yakın takipDenetim sadece oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ile bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi için güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/maas-odemelerinde-kritik-degisiklik-yeni-duzenleme-1-temmuzda-yururlukte-1096780614.html
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ticaret bakanlığı, oyuncak, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), toplatma
ticaret bakanlığı, oyuncak, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), toplatma
Bakanlık toplatma kararı aldı: Oyuncakta zehirli maddeler tespit edildi
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında yaptığı denetimlerde çocuk giyimi, oyuncak ve temizlik ürünleri kategorilerinde sağlık riski taşıyan ürünleri tespit etti. Özellikle “Baba” markalı slime oyuncağında arsenik, bor ve kurşun tespit edilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ifşa listesi yayımladı. Denetimler sonucunda özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi risk taşıyan maddelere rastlandı. Bu kapsamda bazı ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.
Oyuncakta zehirli maddeler
GÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, "Baba" markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe yapılan laboratuvar analizlerinde şu ifadelere yer verildi:
“Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)”
Bu nedenle ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, veliler ve tüketici gruplarını alarma geçirdi.
Oyuncak, temizlik ve giyim ürünlerine yakın takip
Denetim sadece oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ile bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi için güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.