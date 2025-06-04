Bakanlık toplatma kararı aldı: Oyuncakta zehirli maddeler tespit edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Avukat Erhan Güneş: 'Biz halkı mağdur etmek istemiyoruz'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda neden yokuz?
09:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Meyra: 'Kaderin yönlendirmesine izin vermek bazen daha güzel oluyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
Yeni faylar mı oluştu? Jeoloji Mühendisi Perinçek anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump'ın Suriye planı: Irak modeli gündemde mi?
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:14
15 dk
ÖZEL HABER
Batı'nın İsrail ikiyüzlülüğü: Nereden nereye geldiler
18:39
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Tarihten bugüne Türkiye’de özel okulların görünmeyen yüzü
19:17
21 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Prof. Dr. Perinçek: 'Yeni faylar oluşuyor'
20:05
21 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı: 143 kalemin 111’inde fiyat artışı
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Diyanet sakıncalı bulduğu kuran meallerini imha edebilecek
09:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/bakanlik-toplatma-karari-aldi-oyuncakta-zehirli-maddeler-tespit-edildi-1096781906.html
Bakanlık toplatma kararı aldı: Oyuncakta zehirli maddeler tespit edildi
Bakanlık toplatma kararı aldı: Oyuncakta zehirli maddeler tespit edildi
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında yaptığı denetimlerde çocuk giyimi, oyuncak ve temizlik ürünleri kategorilerinde sağlık riski... 04.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-04T09:49+0300
2025-06-04T09:49+0300
türki̇ye
ticaret bakanlığı
oyuncak
güvensiz ürün
güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s)
toplatma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096781752_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_d72b1066e963fb8db48101b32d1d6d5c.jpg
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ifşa listesi yayımladı. Denetimler sonucunda özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi risk taşıyan maddelere rastlandı. Bu kapsamda bazı ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.Oyuncakta zehirli maddelerGÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, "Baba" markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe yapılan laboratuvar analizlerinde şu ifadelere yer verildi:“Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)”Bu nedenle ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, veliler ve tüketici gruplarını alarma geçirdi.Oyuncak, temizlik ve giyim ürünlerine yakın takipDenetim sadece oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ile bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi için güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/maas-odemelerinde-kritik-degisiklik-yeni-duzenleme-1-temmuzda-yururlukte-1096780614.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/04/1096781752_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_368581382e639c8d2dac86ea97fe92f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ticaret bakanlığı, oyuncak, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), toplatma
ticaret bakanlığı, oyuncak, güvensiz ürün, güvensiz ürün bilgi sistemi (gübi̇s), toplatma

Bakanlık toplatma kararı aldı: Oyuncakta zehirli maddeler tespit edildi

09:49 04.06.2025
© FotoğrafYasaklanan oyuncak
Yasaklanan oyuncak - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
© Fotoğraf
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) kapsamında yaptığı denetimlerde çocuk giyimi, oyuncak ve temizlik ürünleri kategorilerinde sağlık riski taşıyan ürünleri tespit etti. Özellikle “Baba” markalı slime oyuncağında arsenik, bor ve kurşun tespit edilerek piyasadan toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yeni bir ifşa listesi yayımladı. Denetimler sonucunda özellikle çocuklara yönelik ürünlerde ciddi risk taşıyan maddelere rastlandı. Bu kapsamda bazı ürünler için piyasadan toplatma kararı alındı.

Oyuncakta zehirli maddeler

GÜBİS verilerine göre en dikkat çeken ürün, "Baba" markasına ait yumuşak oyuncak (slime) oldu. Üründe yapılan laboratuvar analizlerinde şu ifadelere yer verildi:
Toksik Ağır Metaller İçermektedir. (Arsenik, Bor, Kurşun)
Bu nedenle ürünün piyasadan çekilmesi kararlaştırıldı. Özellikle çocuk sağlığını tehdit eden kimyasalların tespiti, veliler ve tüketici gruplarını alarma geçirdi.

Oyuncak, temizlik ve giyim ürünlerine yakın takip

Denetim sadece oyuncaklarla sınırlı kalmadı. Çocuk giyim ürünleri ile bazı temizlik malzemeleri de incelemeye alındı. GÜBİS, tüketicilerin bilinçlenmesi için güvensiz ürünleri kamuoyuna açıklamaya devam ediyor.
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2025
EKONOMİ
Maaş ödemelerinde kritik değişiklik: Yeni düzenleme 1 Temmuz'da yürürlükte
09:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала