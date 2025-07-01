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Acun Ilıcalı, 'Yırttım bu işlerden ben' demişti: İş insanı sözlerinin sebebini açıkladı
Acun Ilıcalı, 'Yırttım bu işlerden ben' demişti: İş insanı sözlerinin sebebini açıkladı
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, John Duran transferiyle ilgili yorumuyla gündem olmuştu. Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tuzak... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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Acun Ilıcalı, basın mensuplarının transfer sorusuna karşılık verdiği "Yırttım bu işlerden ben" cevabına açıklama yaptı.Fenerbahçe Asbaşkanlığı'ndan istifa eden Acun Ilıcalı, kulübün John Duran transferiyle ilgili soruya "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını vermişti. Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu sözün 'tuzak sorulara' yönelik olduğunu belirterek, "Söylediklerimden hikaye uyduranlardan da yırttım" ifadelerini kullandı.'Sadece gülümsüyorum'Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
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acun ilıcalı, türkiye, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfermarkt

Acun Ilıcalı, 'Yırttım bu işlerden ben' demişti: İş insanı sözlerinin sebebini açıkladı

20:12 01.07.2025 (güncellendi: 20:17 01.07.2025)
© AA / Ahmet OkatalıAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.07.2025
© AA / Ahmet Okatalı
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Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, John Duran transferiyle ilgili yorumuyla gündem olmuştu. Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tuzak sorulardan kaçmak için bu yorumda bulunduğunu açıkladı.
Acun Ilıcalı, basın mensuplarının transfer sorusuna karşılık verdiği "Yırttım bu işlerden ben" cevabına açıklama yaptı.
Fenerbahçe Asbaşkanlığı'ndan istifa eden Acun Ilıcalı, kulübün John Duran transferiyle ilgili soruya "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını vermişti. Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu sözün 'tuzak sorulara' yönelik olduğunu belirterek, "Söylediklerimden hikaye uyduranlardan da yırttım" ifadelerini kullandı.

'Sadece gülümsüyorum'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

'Ne güzel sorular, yırttım bu işlerden ben' diyerek tuzak soruları kastettiğim barizken, başka bir hikaye yazanlara sadece gülümsüyorum. Ama merak ediyorsanız, söylediklerimden hikaye uydurup, nemalanmaya çalışanlardan da yırttım :)

Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
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