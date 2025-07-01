https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/acun-ilicali-yirttim-bu-islerden-ben-demisti-is-insani-sozlerinin-sebebini-acikladi-1097503410.html

Acun Ilıcalı, 'Yırttım bu işlerden ben' demişti: İş insanı sözlerinin sebebini açıkladı

Acun Ilıcalı, 'Yırttım bu işlerden ben' demişti: İş insanı sözlerinin sebebini açıkladı

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin eski Asbaşkanı Acun Ilıcalı, John Duran transferiyle ilgili yorumuyla gündem olmuştu. Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tuzak... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T20:12+0300

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spor

acun ilıcalı

türkiye

fenerbahçe

fenerbahçe spor kulübü

transfer

transfermarkt

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Acun Ilıcalı, basın mensuplarının transfer sorusuna karşılık verdiği "Yırttım bu işlerden ben" cevabına açıklama yaptı.Fenerbahçe Asbaşkanlığı'ndan istifa eden Acun Ilıcalı, kulübün John Duran transferiyle ilgili soruya "Yırttım bu işlerden ben" yanıtını vermişti. Ilıcalı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bu sözün 'tuzak sorulara' yönelik olduğunu belirterek, "Söylediklerimden hikaye uyduranlardan da yırttım" ifadelerini kullandı.'Sadece gülümsüyorum'Sosyal medya hesabından açıklama yapan eski Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

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acun ilıcalı, türkiye, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, transfer, transfermarkt