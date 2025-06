Mourinho kaldı, Acun Ilıcalı bıraktı: İstifanın nedeni ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250612/mourinho-kaldi-acun-ilicali-birakti-istifanin-nedeni-ne-1096966164.html

Fenerbahçe As Başkan Acun Ilıcalı, dün icra kurulu toplantısında istifa etti. Sarı-Lacivertli yönetimde dün yapılan icra kurulu toplantısında konuşan Acun... 12.06.2025, Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de dünkü icra kurulu toplantısından ayrılık çıktı ve asbaşkan Acun Ilıcalı istifa etti.Mourinho ile devam Acun ile ayrılıkHürriyet'in haberine göre Ali Koç daha önce açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü zirvede de dile getirirken, söz alan Ilıcalı “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını yönetimle paylaştı.'Her şey Fenerbahçe içindi'Ilıcalı, ayrılık sonrası sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: Başarıları birlikte kutlamayı sürdüreceğizFenerbahçe Başkanı Ali Koç da “Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı. F.Bahçe’mize sevdanı, takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin. Üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için teşekkür ediyor, sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, F.Bahçemizin başarılarını birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun” mesajıyla Ilıcalı’ya teşekkür etti.

