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Mourinho kaldı, Acun Ilıcalı bıraktı: İstifanın nedeni ne?
Mourinho kaldı, Acun Ilıcalı bıraktı: İstifanın nedeni ne?
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Fenerbahçe As Başkan Acun Ilıcalı, dün icra kurulu toplantısında istifa etti. Sarı-Lacivertli yönetimde dün yapılan icra kurulu toplantısında konuşan Acun... 12.06.2025, Sputnik Türkiye
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Fenerbahçe'de dünkü icra kurulu toplantısından ayrılık çıktı ve asbaşkan Acun Ilıcalı istifa etti.Mourinho ile devam Acun ile ayrılıkHürriyet'in haberine göre Ali Koç daha önce açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü zirvede de dile getirirken, söz alan Ilıcalı “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını yönetimle paylaştı.'Her şey Fenerbahçe içindi'Ilıcalı, ayrılık sonrası sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı: Başarıları birlikte kutlamayı sürdüreceğizFenerbahçe Başkanı Ali Koç da “Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı. F.Bahçe’mize sevdanı, takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin. Üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için teşekkür ediyor, sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, F.Bahçemizin başarılarını birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun” mesajıyla Ilıcalı’ya teşekkür etti.
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acun ılıcalı mourinho, acun fenerdeb neden ayrıldı, acun ılıcalı fenerbahçe
acun ılıcalı mourinho, acun fenerdeb neden ayrıldı, acun ılıcalı fenerbahçe

Mourinho kaldı, Acun Ilıcalı bıraktı: İstifanın nedeni ne?

09:36 12.06.2025 (güncellendi: 09:37 12.06.2025)
© AAAcun Ilıcalı
Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2025
© AA
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Fenerbahçe As Başkan Acun Ilıcalı, dün icra kurulu toplantısında istifa etti. Sarı-Lacivertli yönetimde dün yapılan icra kurulu toplantısında konuşan Acun Ilıcalı istifa gerekçesini anlattı.
Fenerbahçe'de dünkü icra kurulu toplantısından ayrılık çıktı ve asbaşkan Acun Ilıcalı istifa etti.

Mourinho ile devam Acun ile ayrılık

Hürriyet'in haberine göre Ali Koç daha önce açıkladığı ‘Mourinho ile devam’ kararını dünkü zirvede de dile getirirken, söz alan Ilıcalı “Biz başarılı olamadık. Bunun bende yarattığı bir yorgunluk var. Ben Mourinho ile başarılı olacağımıza da inanmıyorum. Elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Siz, Mourinho’ya inanan ve başarılı olacağına düşünen isimlerle devam edin. Ben görevden affımı istiyorum ve istifa ediyorum” diyerek ayrılık kararını yönetimle paylaştı.

'Her şey Fenerbahçe içindi'

Ilıcalı, ayrılık sonrası sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:
“Büyük bir gururla sürdürdüğüm F.Bahçe yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığımı paylaşmak isterim. Sarı-lacivert forma, çocukluğumdan bu yana hayatımın en saf ve en coşkulu parçası oldu. Yönetim çatısı altında zaman zaman zorluklar yaşasam da, her anı benim için büyük bir onurdu. Eleştiriler aldım, destek gördüm, mücadele ettim. Ama şunu hiç unutmadım: Burada her şey F.Bahçe içindi. Başkanımız Ali Koç’a, yönetici arkadaşlarıma, sporcularımıza, kulüp çalışanlarına ve büyük F.Bahçe taraftarına teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başarıları birlikte kutlamayı sürdüreceğiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da “Teşekkürler sevgili dostum Acun Ilıcalı. F.Bahçe’mize sevdanı, takımımıza ve kulübümüze verdiğin kıymetli katkılarla her zaman gösterdin. Kulübümüzün başarısı için büyük bir özveriyle mücadele ettin. Üstlendiğin sorumluluk ve emeklerin için teşekkür ediyor, sonraki yaşamında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Her zaman yanımızda olacağına olan inancımızla, F.Bahçemizin başarılarını birlikte kutlamaya devam edeceğiz. Her daim yolun açık, şansın bol olsun” mesajıyla Ilıcalı’ya teşekkür etti.
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2025
SPOR
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'yla yola devam kararı aldı
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