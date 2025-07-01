https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/11-nukleer-santraller-zirvesi-istanbulda-basladi-1097483090.html
11. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul'da başladı
11. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul'da başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji buluşması İstanbul’da başladı. Rusya'nın nükleer endüstrideki 80. yılını kutladığı bu yıl, 11. Nükleer... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T10:49+0300
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Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji etkinliği olan 11. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başladı. Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı zirve 1-2 Temmuz arasında Hilton Bomonti Konferans Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Rusya’nın nükleer endüstride 80. yılını kutladığı bu yıl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen zirvede binin üzerinde yerli ve yabancı sektör temsilcisi, karar verici ve akademisyen bir araya geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ekonomist-topkurulu-rusya-atlantik-sisteminin-yaptirimlarina-ragmen-ekonomik-savasi-da-kazandi-1097461262.html
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11. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul'da başladı
10:49 01.07.2025 (güncellendi: 10:59 01.07.2025)
Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji buluşması İstanbul’da başladı. Rusya'nın nükleer endüstrideki 80. yılını kutladığı bu yıl, 11. Nükleer Santraller Zirvesi, sektörün yerli ve yabancı temsilcilerini aynı çatı altında buluşturuyor. Yapay Zeka ve Akkuyu Nükleer Santrali bu yıl ana temaları arasında yer alıyor.
Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji etkinliği olan 11. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başladı.
Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı zirve 1-2 Temmuz arasında Hilton Bomonti Konferans Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.
Rusya’nın nükleer endüstride 80. yılını kutladığı bu yıl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen zirvede binin üzerinde yerli ve yabancı sektör temsilcisi, karar verici ve akademisyen bir araya geliyor.