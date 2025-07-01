https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/11-nukleer-santraller-zirvesi-istanbulda-basladi-1097483090.html

11. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul'da başladı

11. Nükleer Santraller Zirvesi, İstanbul'da başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji buluşması İstanbul’da başladı. Rusya'nın nükleer endüstrideki 80. yılını kutladığı bu yıl, 11. Nükleer... 01.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-01T10:49+0300

2025-07-01T10:49+0300

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11. nükleer santraller zirvesi

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Türkiye, Afrika ve Ortadoğu’nun en büyük nükleer enerji etkinliği olan 11. Nükleer Santraller Zirvesi İstanbul’da başladı. Sputnik Türkiye’nin medya partnerliğini yaptığı zirve 1-2 Temmuz arasında Hilton Bomonti Konferans Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Rusya’nın nükleer endüstride 80. yılını kutladığı bu yıl, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen zirvede binin üzerinde yerli ve yabancı sektör temsilcisi, karar verici ve akademisyen bir araya geliyor.

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