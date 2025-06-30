Ekonomist Topkurulu: Rusya, Atlantik sisteminin yaptırımlarına rağmen ekonomik da kazandı

“Rusya bütün Atlantik sistemiyle çarpışıyor sadece Ukrayna ile değil. Başta Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Polonya çok ciddi bir güç var. Rusya bunlara karşı direniyor ve aslında bu savaşta galip taraf. Çünkü Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama Atlantik sisteminin kendi içinde oluşan bölünmede küreselciler de belli bir gücü temsil ettiği için Trump, Rusya Ukrayna çatışmasını bitirme hamlesini tam olarak gerçekleştiremedi. Rusya'nın bu savaşı kazandığını artık çok rahatlıkla söyleyebilecek durumdayız. Dolayısıyla Rusya Ukrayna'ya karşı hem ekonomik hem siyasi hem askeri olarak güçlü bir şekilde karşı durmuş ve sadece tabi Ukrayna'yı değil tüm Atlantik sistemini geriletmiştir. Aynı zamanda da kendi ekonomik güçlenmesini bu kadar büyük yaptırım uygulanmasına karşı, bu kadar büyük pazar kaybına rağmen sağlamıştır. Asya derinliklerinde birlik olduğu için petrolünü, doğalgazını satacak yeni pazarlar bulmuş, oralarla entegre olmuştur. Dolayısıyla bu kadar büyük savaş harcamasını karşılama ve aynı zamanda büyüme fırsatını da bulmuştur.”