https://anlatilaninotesi.com.tr/20250701/1097499210.html
Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta 'tek tırnaklı eti', köftede 'kanatlı eti' tespit edildi
Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta 'tek tırnaklı eti', köftede 'kanatlı eti' tespit edildi
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listelerini güncelledi. Denetimlerde sucukta 'tek tırnaklı eti' ve sakatat tespit edilirken, bazı ürünlerde de gıda... 01.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-01T17:31+0300
2025-07-01T17:31+0300
2025-07-01T17:32+0300
türki̇ye
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda sağlığı tehlikeye düşürecek, taklit tağşiş yapan firmaların yer aldığı liste yenilendi. Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesinde dana eti ve sucukta 'tek tırnaklı eti' tespit edilen markalar ifşa edildi. Taklit ve tağşiş listesinde ise ürünlerinde baş eti, kalp, gıda boyası ve taşlık gibi ürünleri kullanan markalar yer aldı. Tek tırnaklı tespit edildiListeye göre, Adana'da faaliyet gösteren Nihat Ağaç markalı dana etinde 'tek tırnaklı eti' tespit edilirken, Ankara Kızılcahamam'da faaliyet gösteren Belpınar Gözdağı Yöresel Ürünlere ait Tirvana Katukçi marka 'fermente dana kangal sucuk'ta 'tek tırnaklı eti tespiti' olduğu belirtildi. Yine Ankara'da Ata Mandıra Kasap marka sucukta da tek tırnaklı eti tespiti olduğu kaydedildi. Köftede kanatlı eti ve gıda boyasıEskişehir, Sakarya, Bolu, İstanbul, İzmir, Niğde gibi bir çok ilde yapılan denetimlerde ise köftede kanatlı eti, sakatat ve gıda boyası kullanımı tespit edildi. İşte Taklit ve Tağşiş listesine yeni giren markalar: Tek tırnaklı hayvanlar hangileridir? Tek tırnaklı eti nedir?Tek tırnaklı hayvanlar olan at, domuz, gergedan, zebra, tapirler genellikle otçul hayvanlardır ve geniş alanlarda yaşarlar. Tek tırnaklı eti, ayaklarında sadece bir tırnağa sahip olan hayvanlardan elde edilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/liste-guncellendi-lahmacunda-ve-borekte-tek-tirnakli-eti-sucukta-sakatat-ve-deri-cikti-1096822206.html
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tek tırnaklı eti, tek tırnaklı eti nedir, taklit ve tağşiş listesi yeni, tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yeni
tek tırnaklı eti, tek tırnaklı eti nedir, taklit ve tağşiş listesi yeni, tarım bakanlığı taklit ve tağşiş listesi yeni
Bakanlık tek tek ifşa etti: Sucukta 'tek tırnaklı eti', köftede 'kanatlı eti' tespit edildi
17:31 01.07.2025 (güncellendi: 17:32 01.07.2025)
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listelerini güncelledi. Denetimlerde sucukta 'tek tırnaklı eti' ve sakatat tespit edilirken, bazı ürünlerde de gıda boyası belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda sağlığı tehlikeye düşürecek, taklit tağşiş yapan firmaların yer aldığı liste yenilendi. Sağlığı tehlikeye düşürecek ürünler listesinde dana eti ve sucukta 'tek tırnaklı eti' tespit edilen markalar ifşa edildi. Taklit ve tağşiş listesinde ise ürünlerinde baş eti, kalp, gıda boyası ve taşlık gibi ürünleri kullanan markalar yer aldı.
Tek tırnaklı tespit edildi
Listeye göre, Adana'da faaliyet gösteren Nihat Ağaç markalı dana etinde 'tek tırnaklı eti' tespit edilirken, Ankara Kızılcahamam'da faaliyet gösteren Belpınar Gözdağı Yöresel Ürünlere ait Tirvana Katukçi marka 'fermente dana kangal sucuk'ta 'tek tırnaklı eti tespiti' olduğu belirtildi. Yine Ankara'da Ata Mandıra Kasap marka sucukta da tek tırnaklı eti tespiti olduğu kaydedildi.
Köftede kanatlı eti ve gıda boyası
Eskişehir, Sakarya, Bolu, İstanbul, İzmir, Niğde gibi bir çok ilde yapılan denetimlerde ise köftede kanatlı eti, sakatat ve gıda boyası kullanımı tespit edildi. İşte Taklit ve Tağşiş listesine yeni giren markalar:
Tek tırnaklı hayvanlar hangileridir? Tek tırnaklı eti nedir?
Tek tırnaklı hayvanlar olan at, domuz, gergedan, zebra, tapirler genellikle otçul hayvanlardır ve geniş alanlarda yaşarlar. Tek tırnaklı eti, ayaklarında sadece bir tırnağa sahip olan hayvanlardan elde edilir.