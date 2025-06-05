https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/liste-guncellendi-lahmacunda-ve-borekte-tek-tirnakli-eti-sucukta-sakatat-ve-deri-cikti-1096822206.html

Liste güncellendi: Lahmacunda ve börekte tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri çıktı

Liste güncellendi: Lahmacunda ve börekte tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri çıktı

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Son güncellemelerde lahmacunda ve börekte tek tırnaklı eti tespit edildi. Sucukta ise sakatat... 05.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-05T12:55+0300

2025-06-05T12:55+0300

2025-06-05T12:55+0300

türki̇ye

tarım ve orman bakanlığı

taklit tağşiş listesi

lahmacun

zeytinyağı

sarıyer börekçisi

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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Listeye yeni markalar eklenirken, peynir, baharat, sucuk, yağ ve bal markaları ifşa edildi. Denetimlerde baharatta yasaklı boya, dana kıyma ve lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri dokusu kullanımı tespit edildi.Bal markaları denetimleri geçemediMeşhur börekçide kanatlı eti ve sakatat tespit edildiZeytinyağına daha kalitesiz yağ kattıkları ortaya çıktı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/bakanlik-markalari-ifsa-etti-liste-guncellendi-lahmacun-kebap-ve-yogurttaki-gercek-ortaya-cikti-1096596828.html

türki̇ye

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