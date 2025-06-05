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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250605/liste-guncellendi-lahmacunda-ve-borekte-tek-tirnakli-eti-sucukta-sakatat-ve-deri-cikti-1096822206.html
Liste güncellendi: Lahmacunda ve börekte tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri çıktı
Liste güncellendi: Lahmacunda ve börekte tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri çıktı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Son güncellemelerde lahmacunda ve börekte tek tırnaklı eti tespit edildi. Sucukta ise sakatat... 05.06.2025, Sputnik Türkiye
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2025-06-05T12:55+0300
türki̇ye
tarım ve orman bakanlığı
taklit tağşiş listesi
lahmacun
zeytinyağı
sarıyer börekçisi
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Listeye yeni markalar eklenirken, peynir, baharat, sucuk, yağ ve bal markaları ifşa edildi. Denetimlerde baharatta yasaklı boya, dana kıyma ve lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri dokusu kullanımı tespit edildi.Bal markaları denetimleri geçemediMeşhur börekçide kanatlı eti ve sakatat tespit edildiZeytinyağına daha kalitesiz yağ kattıkları ortaya çıktı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/bakanlik-markalari-ifsa-etti-liste-guncellendi-lahmacun-kebap-ve-yogurttaki-gercek-ortaya-cikti-1096596828.html
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taklit ve tağşiş ürün listesi yeni, taklit ve tağşiş listesi güncel
taklit ve tağşiş ürün listesi yeni, taklit ve tağşiş listesi güncel

Liste güncellendi: Lahmacunda ve börekte tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri çıktı

12:55 05.06.2025
© İHALahmacun
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini güncelledi. Son güncellemelerde lahmacunda ve börekte tek tırnaklı eti tespit edildi. Sucukta ise sakatat ve deri tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş listesini yeniledi. Listeye yeni markalar eklenirken, peynir, baharat, sucuk, yağ ve bal markaları ifşa edildi. Denetimlerde baharatta yasaklı boya, dana kıyma ve lahmacunda tek tırnaklı eti, sucukta sakatat ve deri dokusu kullanımı tespit edildi.

Bal markaları denetimleri geçemedi

Tarım Bakanlığı liste
Tarım Bakanlığı liste - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
Tarım Bakanlığı liste

Meşhur börekçide kanatlı eti ve sakatat tespit edildi

Tarım Bakanlığı liste
Tarım Bakanlığı liste - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
Tarım Bakanlığı liste

Zeytinyağına daha kalitesiz yağ kattıkları ortaya çıktı

Tarım Bakanlığı liste
Tarım Bakanlığı liste - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2025
Tarım Bakanlığı liste
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
TÜRKİYE
Bakanlık markaları ifşa etti, liste güncellendi: Lahmacun, kebap ve yoğurttaki gerçek ortaya çıktı
28 Mayıs, 14:41
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