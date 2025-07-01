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Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor
Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor
Sputnik Türkiye
Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarda özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor. 01.07.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, gaziantep, hayvanat bahçesi, yüksek sıcaklık

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

13:11 01.07.2025
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Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarda özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor.
© AA / Ömer Faruk Salman

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarda özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor.

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarda özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor. - Sputnik Türkiye
1/6
© AA / Ömer Faruk Salman

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklarda özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor.

© AA / Ömer Faruk Salman

Kaplan ve aslan gibi yırtıcı hayvanlara buzlu et kokteyli, ayılara ise elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan meyveli buz kokteylleri veriliyor.

Kaplan ve aslan gibi yırtıcı hayvanlara buzlu et kokteyli, ayılara ise elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan meyveli buz kokteylleri veriliyor. - Sputnik Türkiye
2/6
© AA / Ömer Faruk Salman

Kaplan ve aslan gibi yırtıcı hayvanlara buzlu et kokteyli, ayılara ise elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan meyveli buz kokteylleri veriliyor.

© AA / Ömer Faruk Salman

Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte, hayvanat bahçesindeki hayvanlar için yaz mevsimine özel yiyecekler hazırlanıyor.

Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte, hayvanat bahçesindeki hayvanlar için yaz mevsimine özel yiyecekler hazırlanıyor. - Sputnik Türkiye
3/6
© AA / Ömer Faruk Salman

Termometrelerin 38 dereceyi gösterdiği kentte, hayvanat bahçesindeki hayvanlar için yaz mevsimine özel yiyecekler hazırlanıyor.

© AA / Ömer Faruk Salman

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kentte hava sıcaklarının en yüksek olduğu günlerin yaşandığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kentte hava sıcaklarının en yüksek olduğu günlerin yaşandığını belirtti. - Sputnik Türkiye
4/6
© AA / Ömer Faruk Salman

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, kentte hava sıcaklarının en yüksek olduğu günlerin yaşandığını belirtti.

© AA / Ömer Faruk Salman

Kent genelinde sıcaklıkların 38 dereceyi bulduğunu ifade eden Özsöyler, "Biz de Doğal Yaşam Parkı'nda ayı, aslan ve kaplanlara meyve ve et kokteylleri hazırlıyoruz. Ayılara ayrıca zenginleştirilmiş elma, armut, portakal ve çilek gibi meyveleri karıştırıp bunları derin dondurucuda donduruyoruz" dedi.

Kent genelinde sıcaklıkların 38 dereceyi bulduğunu ifade eden Özsöyler, &quot;Biz de Doğal Yaşam Parkı&#x27;nda ayı, aslan ve kaplanlara meyve ve et kokteylleri hazırlıyoruz. Ayılara ayrıca zenginleştirilmiş elma, armut, portakal ve çilek gibi meyveleri karıştırıp bunları derin dondurucuda donduruyoruz&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
5/6
© AA / Ömer Faruk Salman

Kent genelinde sıcaklıkların 38 dereceyi bulduğunu ifade eden Özsöyler, "Biz de Doğal Yaşam Parkı'nda ayı, aslan ve kaplanlara meyve ve et kokteylleri hazırlıyoruz. Ayılara ayrıca zenginleştirilmiş elma, armut, portakal ve çilek gibi meyveleri karıştırıp bunları derin dondurucuda donduruyoruz" dedi.

© AA / Ömer Faruk Salman

Belirli periyotlarla meyveleri serinelme havuzlarına attıklarını söyleyen Özsöyler, "Yaşam parkı sakinleri de bu kokteylleri yiyerek serinliyor. Hayvanlar serinleme havuzlarında da belirli saatlerde serinliyor. Aslan ve kaplanlara da et kokteylleri yapıyoruz. Bu kokteylleri yine derin dondurucuda dondurup havuzlarına atıyoruz. Develeri de fıskiyelerle serinletiyoruz. Hayvanlar günün sıcaklığını bu şekilde konforlu bir şekilde atlatıyor" dedi.

Belirli periyotlarla meyveleri serinelme havuzlarına attıklarını söyleyen Özsöyler, &quot;Yaşam parkı sakinleri de bu kokteylleri yiyerek serinliyor. Hayvanlar serinleme havuzlarında da belirli saatlerde serinliyor. Aslan ve kaplanlara da et kokteylleri yapıyoruz. Bu kokteylleri yine derin dondurucuda dondurup havuzlarına atıyoruz. Develeri de fıskiyelerle serinletiyoruz. Hayvanlar günün sıcaklığını bu şekilde konforlu bir şekilde atlatıyor&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
6/6
© AA / Ömer Faruk Salman

Belirli periyotlarla meyveleri serinelme havuzlarına attıklarını söyleyen Özsöyler, "Yaşam parkı sakinleri de bu kokteylleri yiyerek serinliyor. Hayvanlar serinleme havuzlarında da belirli saatlerde serinliyor. Aslan ve kaplanlara da et kokteylleri yapıyoruz. Bu kokteylleri yine derin dondurucuda dondurup havuzlarına atıyoruz. Develeri de fıskiyelerle serinletiyoruz. Hayvanlar günün sıcaklığını bu şekilde konforlu bir şekilde atlatıyor" dedi.

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