Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

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Belirli periyotlarla meyveleri serinelme havuzlarına attıklarını söyleyen Özsöyler, "Yaşam parkı sakinleri de bu kokteylleri yiyerek serinliyor. Hayvanlar serinleme havuzlarında da belirli saatlerde serinliyor. Aslan ve kaplanlara da et kokteylleri yapıyoruz. Bu kokteylleri yine derin dondurucuda dondurup havuzlarına atıyoruz. Develeri de fıskiyelerle serinletiyoruz. Hayvanlar günün sıcaklığını bu şekilde konforlu bir şekilde atlatıyor" dedi.