https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/yilin-aski-sosyal-medyayi-salladi-sinan-akcil-ve-ece-erken-el-ele-goruntulendi-1097450729.html

'Yılın aşkı' sosyal medyayı salladı: Sinan Akçıl ve Ece Erken el ele görüntülendi

'Yılın aşkı' sosyal medyayı salladı: Sinan Akçıl ve Ece Erken el ele görüntülendi

Sputnik Türkiye

Ece Erken ve Sinan Akçıl, Samsun Havalimanı’nda el ele objektiflere takıldı. Sosyal medyadan dikkat çeken paylaşımlar geldi: Enişte yorumu, güçlü tepkiler ve aşkın perde arkası!

2025-06-30T11:39+0300

2025-06-30T11:39+0300

2025-06-30T11:39+0300

yaşam

ece erken

sinan akçıl

burcu kıratlı

aşk

aşk

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Usta şarkıcı Sinan Akçıl ve sunucu Ece Erken, önceki akşam Samsun Havalimanı’nda el ele objektiflere yansıdı. Görüntü alan kişiyi fark eden çift, ellerini nazikçe ayırdı. Bu anlar, sosyal medyada anında büyük ilgi gördü.Sosyal medya ve dikkat çeken paylaşımlarGörüntülenmelerin ardından dikkat çeken paylaşımlar geldi. Ece Erken, Akçıl’ın “Her Şey Güzel Olacak” şarkısının nakaratını Instagram’da yayınladı:"Her şey güzel olacak senle olunca..."Bu satırlar, ilişkilerini açıkça ima etti.Ece Erken’in “enişte” yorumu ve Akçıl’ın yanıtıÖnceki yıllarda Erken’in, evliyken Burcu Kıratlı için “enişte” dediği kısa bir video ortaya çıktı. Sinan Akçıl, bu duruma tepki göstererek:“Hiç arkadaşlık yapmayan... Ne evlilik yapmışım, duymadığım dostluklar çıktı ortaya... Ayakları üstünde duran dev gibi milyonlarca kadına salça olmayı bırakın.”ifadelerini kullandı.Bu ilişkilerle birlikte çiftin imajı sosyal medyada ikiye bölündü. Bazı takipçiler samimi birlikteliklerine yorum getirirken, diğerleri geçmişlerle ilgili şaşkınlık yaşadı. Ece Erken’in Instagram’da paylaştığı, Sinan Akçıl’ın yüzünün kapatıldığı bir fotoğrafta da gizili ama etkileyici bir mesaj verilmiş oldu.

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