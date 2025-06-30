https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/nihal-candanin-babasi-ilk-kez-konustu-cocuklarim-sohret-dunyasina-girince-sapitti-1097444545.html
Nihal Candan'ın babası ilk kez konuştu: Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı
Nihal Candan'ın babası ilk kez konuştu: Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı
Sputnik Türkiye
Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan en son 23 kiloya düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Candan'ın babası... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T08:43+0300
2025-06-30T08:43+0300
2025-06-30T08:43+0300
yaşam
bahar candan
nihal candan
anoreksiya
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Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan, 23 kiloya düşerek hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından sessizliğini bozdu. Evlat acısı yaşan Hakan Candan, Günaydın gazetesine özel açıklamalarda bulundu:anoroksiya nevroza hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeden Nihal Candan için baba kızının psikolojisinin kötü etkilendiğini belirterek "Cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşaması da daha da zorlaştırdı her şeyi. Cezaevi koşullarıyla ilgili herhangi olumsuz bir şey yaşamadı. Ama içerideyken eşiyle yaşadığı sıkıntılar eklenince, Nihal'in hastalığı orada başladı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/nihal-candanin-ardindan-bahar-candan-ve-dilan-polattan-tepki-ceken-helva-paylasimi-1097240698.html
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bahar candan, nihal candan, anoreksiya
bahar candan, nihal candan, anoreksiya
Nihal Candan'ın babası ilk kez konuştu: Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı
Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan en son 23 kiloya düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Candan'ın babası ölümünün ardından ilk kez konuşarak "Bizim gibi memur bir aileden gelen çocuklarım, şöhret dünyasına girince sapıttı" açıklamasını yaptı.
Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan, 23 kiloya düşerek hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından sessizliğini bozdu. Evlat acısı yaşan Hakan Candan, Günaydın gazetesine özel açıklamalarda bulundu:
"Bizim gibi memur bir aileden gelen çocuklarım, şöhret dünyasına girince sapıttı. Çocuklarımı doğru bir birey olarak yetiştiremediğim için bu hataları yaptılar. Ahlaki bilinçle toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmasını sağlayabilirdik ama bunu yapamadık"
anoroksiya nevroza hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeden Nihal Candan için baba kızının psikolojisinin kötü etkilendiğini belirterek "Cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşaması da daha da zorlaştırdı her şeyi. Cezaevi koşullarıyla ilgili herhangi olumsuz bir şey yaşamadı. Ama içerideyken eşiyle yaşadığı sıkıntılar eklenince, Nihal'in hastalığı orada başladı" dedi.