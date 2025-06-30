https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/nihal-candanin-babasi-ilk-kez-konustu-cocuklarim-sohret-dunyasina-girince-sapitti-1097444545.html

Nihal Candan'ın babası ilk kez konuştu: Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı

Nihal Candan'ın babası ilk kez konuştu: Çocuklarım şöhret dünyasına girince sapıttı

Sputnik Türkiye

Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören sosyal medya fenomeni Nihal Candan en son 23 kiloya düşmüş ve hayatını kaybetmişti. Candan'ın babası... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T08:43+0300

2025-06-30T08:43+0300

2025-06-30T08:43+0300

yaşam

bahar candan

nihal candan

anoreksiya

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Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin babası Hakan Candan, 23 kiloya düşerek hayatını kaybeden Nihal Candan'ın ardından sessizliğini bozdu. Evlat acısı yaşan Hakan Candan, Günaydın gazetesine özel açıklamalarda bulundu:anoroksiya nevroza hastalığına bağlı olarak hayatını kaybeden Nihal Candan için baba kızının psikolojisinin kötü etkilendiğini belirterek "Cezaevine girdikten kısa süre sonra eşiyle ayrılık yaşaması da daha da zorlaştırdı her şeyi. Cezaevi koşullarıyla ilgili herhangi olumsuz bir şey yaşamadı. Ama içerideyken eşiyle yaşadığı sıkıntılar eklenince, Nihal'in hastalığı orada başladı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/nihal-candanin-ardindan-bahar-candan-ve-dilan-polattan-tepki-ceken-helva-paylasimi-1097240698.html

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bahar candan, nihal candan, anoreksiya