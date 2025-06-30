https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/yangin-bilancosu-ortaya-cikti-son-uc-gunde-263-yangin-cikti-4u-devam-ediyor-1097456966.html
Yangın bilançosu ortaya çıktı: Son üç günde 263 yangın çıktı, 4'ü devam ediyor
Yangın bilançosu ortaya çıktı: Son üç günde 263 yangın çıktı, 4'ü devam ediyor
Sputnik Türkiye
Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte Türkiye'de son üç günde 263 yangın çıktı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T13:19+0300
2025-06-30T13:19+0300
2025-06-30T13:19+0300
türki̇ye
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı
orman yangını
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Türkiye'nin birçok bölgesinden orman yangını haberleri gelirken son üç günde toplam 263 yangının çıktığı açıklandı. Bu yangınların 259'u kontrol altına alınırken halihazırda 4 yangın ise sürüyor. 4 yangınla mücadele devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde cuma, cumartesi ve pazar günlerinde toplam 263 yangın meydana geldiği belirtildi. Yangınların 259'unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı ifade edilirken, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/1097452143.html
türki̇ye
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cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, orman yangını
cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, orman yangını
Yangın bilançosu ortaya çıktı: Son üç günde 263 yangın çıktı, 4'ü devam ediyor
Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte Türkiye'de son üç günde 263 yangın çıktı.
Türkiye'nin birçok bölgesinden orman yangını haberleri gelirken son üç günde toplam 263 yangının çıktığı açıklandı. Bu yangınların 259'u kontrol altına alınırken halihazırda 4 yangın ise sürüyor.
4 yangınla mücadele devam ediyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde cuma, cumartesi ve pazar günlerinde toplam 263 yangın meydana geldiği belirtildi. Yangınların 259'unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı ifade edilirken, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Müdahalesine devam edilen yangınlar, İzmir-Menderes-Kuyucak, İzmir-Seferihisar-Doğanbey, Manisa-Akhisar-Doğankaya, Hatay-Antakya-Üçgedik. İzmir'deki yangınlara halihazırda toplam 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz ve 1000'den fazla personelle müdahale edilmektedir. Yangınlara karşı kara ve hava unsurlarımız azami gayretle görev yapmakta olup riskli bölgelerde ekip ve ekipman takviyeleri gerçekleştirilmiştir. Gelişmeler anlık olarak takip edilmekte ve gerekli koordinasyon, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmaktadır."