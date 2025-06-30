https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/yangin-bilancosu-ortaya-cikti-son-uc-gunde-263-yangin-cikti-4u-devam-ediyor-1097456966.html

Yangın bilançosu ortaya çıktı: Son üç günde 263 yangın çıktı, 4'ü devam ediyor

Yangın bilançosu ortaya çıktı: Son üç günde 263 yangın çıktı, 4'ü devam ediyor

Sputnik Türkiye

Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte Türkiye'de son üç günde 263 yangın çıktı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T13:19+0300

2025-06-30T13:19+0300

2025-06-30T13:19+0300

türki̇ye

cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı

orman yangını

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Türkiye'nin birçok bölgesinden orman yangını haberleri gelirken son üç günde toplam 263 yangının çıktığı açıklandı. Bu yangınların 259'u kontrol altına alınırken halihazırda 4 yangın ise sürüyor. 4 yangınla mücadele devam ediyorCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde cuma, cumartesi ve pazar günlerinde toplam 263 yangın meydana geldiği belirtildi. Yangınların 259'unun etkili müdahale neticesinde kontrol altına alındığı ifade edilirken, halihazırda devam eden 4 orman yangınına ise müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/1097452143.html

türki̇ye

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cumhurbaşkanlığı i̇letişim başkanlığı, orman yangını