İzmir Seferihisar'da orman yangını: 345 hanenin bulunduğu sitede, evler zarar gördü

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İtfaiye ekiplerinin 3 noktaya odaklandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Dünkü kadar olmasa da rüzgarın hızının darbeli olarak 70-80 km bulacağını meteorolojik veriler bize veriyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. " dedi.