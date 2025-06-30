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İzmir Seferihisar'da orman yangını: 345 hanenin bulunduğu sitede, evler zarar gördü
İzmir Seferihisar'da orman yangını: 345 hanenin bulunduğu sitede, evler zarar gördü
Sputnik Türkiye
İzmir'de Seferihisar ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. 345 evin... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T11:41+0300
2025-06-30T11:41+0300
2025-06-30T11:48+0300
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İzmir Seferihisar'da orman yangını: 345 hanenin bulunduğu sitede, evler zarar gördü 11:41 30.06.2025 (güncellendi: 11:48 30.06.2025)
İzmir'de Seferihisar ilçesinde meydana gelen orman yangınlarında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. 345 evin bulunduğu site öncesinde tahliye edilmişti. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken çok sayıda ev ve araç hasar gördü.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi.
Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 günde 263 yangına müdahale edildiğini aktardı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 3 günde 263 yangına müdahale edildiğini aktardı.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
Seferihisar'da 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, binin üzerinde itfaiyecinin müdahale ettiğini belirten Yumaklı, yangının enerjisinin düşürüldüğünü aktardı.
Seferihisar'da 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, binin üzerinde itfaiyecinin müdahale ettiğini belirten Yumaklı, yangının enerjisinin düşürüldüğünü aktardı.
© AA / Mahmut Serdar Alakuş
İtfaiye ekiplerinin 3 noktaya odaklandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Dünkü kadar olmasa da rüzgarın hızının darbeli olarak 70-80 km bulacağını meteorolojik veriler bize veriyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. " dedi.
İtfaiye ekiplerinin 3 noktaya odaklandığını belirten Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Dünkü kadar olmasa da rüzgarın hızının darbeli olarak 70-80 km bulacağını meteorolojik veriler bize veriyor. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. " dedi.