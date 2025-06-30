Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
10:22
5 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
10:34
5 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
10:42
5 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
10:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Kalabalıklar toplandı, söz bedene büründü: Bir deyimin doğuşu
12:06
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
12:11
5 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
12:23
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:40
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
13:09
8 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
13:25
4 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
13:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Ev almak kolay peki ya komşu?’
14:07
2 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
14:13
20 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
14:40
9 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
18:14
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
18:26
7 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
18:55
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
19:01
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
20:30
9 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
21:18
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
21:44
4 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
22:30
3 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
22:42
6 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
22:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultay davası ertelenir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya aileleri: ‘İntikam değil adalet istiyoruz’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Trafik cezalarına zam geliyor mu?
12:07
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En unutulmaz arkadaşlıklar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye’de gıda teknolojisi ve geldiği nokta
14:06
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
TÜBİTAK’tan tersine beyin göçü hamlesi
17:40
3 dk
SESLİ HABER
İsrail, Gazze’de yardım bekleyen sivilleri vurdu
17:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Prof. Dr. Ahmet Güzel: ‘Trambolin kullanımı 2 ila 5 yaş grubundaki çocuklarda baş-boyun travması riski taşıyor’
18:09
3 dk
SESLİ HABER
PKK’lı Hozat: Emperyalizm, İsrail’i Ortadoğu’nun gücü yapmak istiyor
18:24
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiye-genelinde-orman-yanginlari-on-binlerce-kisi-icin-afadtan-aciklama-1097464965.html
Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama
Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye’yi sarsan orman yangınları nedeniyle Sakarya’dan İzmir’e kadar birçok ilde 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. AFAD, yangınla... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T17:04+0300
2025-06-30T17:04+0300
türki̇ye
sakarya
hatay
türkiye
afad
orman genel müdürlüğü
yılsonu2025
tahliye
seferihisar
yangın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097030850_0:247:2765:1802_1920x0_80_0_0_d0384a4d7b82667ccffcd41ac2154c50.jpg
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangınlar, sadece doğayı değil, aynı zamanda binlerce insanın yaşam alanlarını da tehdit etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çok sayıda ilde tahliye kararları alındığını ve acil müdahale süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.Barınma ve sağlık durumuAFAD açıklamasında, yangınlardan etkilenen ve barınma talebinde bulunan 134 vatandaşın kamu tesislerinde misafir edildiği, 79 kişinin ise tedavi edilip taburcu edildiği bildirildi. Olası sağlık risklerine karşı bölgelerde mobil sağlık ekipleri hazır tutuluyor.Yangın söndürme çalışmaları devam ediyorYangınlara müdahale eden ekipler; helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde önleyici şeritler oluşturulduğunu ve alevlerin yayılmasının engellenmesi için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-acikladi-igdirda-korkutan-deprem--1097459621.html
türki̇ye
sakarya
hatay
seferihisar
manisa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/0e/1097030850_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_ac5eb6f2895652f179ff2ada5f4e5c30.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sakarya, hatay, türkiye, afad, orman genel müdürlüğü, yılsonu2025, tahliye, seferihisar, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, orman yangını, manisa
sakarya, hatay, türkiye, afad, orman genel müdürlüğü, yılsonu2025, tahliye, seferihisar, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, orman yangını, manisa

Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama

17:04 30.06.2025
© Mehmet Emin MengüarslanFoça
Foça - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© Mehmet Emin Mengüarslan
Abone ol
Türkiye’yi sarsan orman yangınları nedeniyle Sakarya’dan İzmir’e kadar birçok ilde 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. AFAD, yangınla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangınlar, sadece doğayı değil, aynı zamanda binlerce insanın yaşam alanlarını da tehdit etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çok sayıda ilde tahliye kararları alındığını ve acil müdahale süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.
🚨 Tahliye Edilen Bölgeler ve kişi sayısı

İl / İlçe

Tahliye Edilen Yerleşim Sayısı

Tahliye Edilen Kişi Sayısı

Sakarya

2 mahalle

230 kişi

Bilecik

7 köy, 10 mahalle

609 kişi

Manisa (Akhisar)

11 mahalle

2.936 kişi

İzmir (Seferihisar)

6 mahalle (çoğu yazlık bölge)

42.300 kişi

Hatay

5 mahalle

1.500 kişi

Barınma ve sağlık durumu

AFAD açıklamasında, yangınlardan etkilenen ve barınma talebinde bulunan 134 vatandaşın kamu tesislerinde misafir edildiği, 79 kişinin ise tedavi edilip taburcu edildiği bildirildi. Olası sağlık risklerine karşı bölgelerde mobil sağlık ekipleri hazır tutuluyor.

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor

Yangınlara müdahale eden ekipler; helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde önleyici şeritler oluşturulduğunu ve alevlerin yayılmasının engellenmesi için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı.
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
SON DEPREMLER
AFAD açıkladı: Iğdır'da korkutan deprem
14:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала