https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiye-genelinde-orman-yanginlari-on-binlerce-kisi-icin-afadtan-aciklama-1097464965.html

Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama

Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama

Sputnik Türkiye

Türkiye’yi sarsan orman yangınları nedeniyle Sakarya’dan İzmir’e kadar birçok ilde 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. AFAD, yangınla... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T17:04+0300

2025-06-30T17:04+0300

2025-06-30T17:04+0300

türki̇ye

sakarya

hatay

türkiye

afad

orman genel müdürlüğü

yılsonu2025

tahliye

seferihisar

yangın

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangınlar, sadece doğayı değil, aynı zamanda binlerce insanın yaşam alanlarını da tehdit etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çok sayıda ilde tahliye kararları alındığını ve acil müdahale süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.Barınma ve sağlık durumuAFAD açıklamasında, yangınlardan etkilenen ve barınma talebinde bulunan 134 vatandaşın kamu tesislerinde misafir edildiği, 79 kişinin ise tedavi edilip taburcu edildiği bildirildi. Olası sağlık risklerine karşı bölgelerde mobil sağlık ekipleri hazır tutuluyor.Yangın söndürme çalışmaları devam ediyorYangınlara müdahale eden ekipler; helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde önleyici şeritler oluşturulduğunu ve alevlerin yayılmasının engellenmesi için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-acikladi-igdirda-korkutan-deprem--1097459621.html

türki̇ye

sakarya

hatay

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