https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiye-genelinde-orman-yanginlari-on-binlerce-kisi-icin-afadtan-aciklama-1097464965.html
Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama
Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama
Sputnik Türkiye
Türkiye’yi sarsan orman yangınları nedeniyle Sakarya’dan İzmir’e kadar birçok ilde 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. AFAD, yangınla... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T17:04+0300
2025-06-30T17:04+0300
2025-06-30T17:04+0300
türki̇ye
sakarya
hatay
türkiye
afad
orman genel müdürlüğü
yılsonu2025
tahliye
seferihisar
yangın
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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangınlar, sadece doğayı değil, aynı zamanda binlerce insanın yaşam alanlarını da tehdit etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çok sayıda ilde tahliye kararları alındığını ve acil müdahale süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.Barınma ve sağlık durumuAFAD açıklamasında, yangınlardan etkilenen ve barınma talebinde bulunan 134 vatandaşın kamu tesislerinde misafir edildiği, 79 kişinin ise tedavi edilip taburcu edildiği bildirildi. Olası sağlık risklerine karşı bölgelerde mobil sağlık ekipleri hazır tutuluyor.Yangın söndürme çalışmaları devam ediyorYangınlara müdahale eden ekipler; helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde önleyici şeritler oluşturulduğunu ve alevlerin yayılmasının engellenmesi için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-acikladi-igdirda-korkutan-deprem--1097459621.html
türki̇ye
sakarya
hatay
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sakarya, hatay, türkiye, afad, orman genel müdürlüğü, yılsonu2025, tahliye, seferihisar, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, orman yangını, manisa
Türkiye genelinde orman yangınları: On binlerce kişi için AFAD'tan açıklama
Türkiye’yi sarsan orman yangınları nedeniyle Sakarya’dan İzmir’e kadar birçok ilde 50 binden fazla vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. AFAD, yangınla mücadele çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini açıkladı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Türkiye’nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınları, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Yangınlar, sadece doğayı değil, aynı zamanda binlerce insanın yaşam alanlarını da tehdit etti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çok sayıda ilde tahliye kararları alındığını ve acil müdahale süreçlerinin sürdüğünü bildirdi.
🚨 Tahliye Edilen Bölgeler ve kişi sayısı
İl / İlçe
Tahliye Edilen Yerleşim Sayısı
Tahliye Edilen Kişi Sayısı
Sakarya
2 mahalle
230 kişi
Bilecik
7 köy, 10 mahalle
609 kişi
Manisa (Akhisar)
11 mahalle
2.936 kişi
İzmir (Seferihisar)
6 mahalle (çoğu yazlık bölge)
42.300 kişi
Hatay
5 mahalle
1.500 kişi
AFAD açıklamasında, yangınlardan etkilenen ve barınma talebinde bulunan 134 vatandaşın kamu tesislerinde misafir edildiği, 79 kişinin ise tedavi edilip taburcu edildiği bildirildi. Olası sağlık risklerine karşı bölgelerde mobil sağlık ekipleri hazır tutuluyor.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor
Yangınlara müdahale eden ekipler; helikopter, uçak, arazöz ve çok sayıda itfaiye aracıyla yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Orman Genel Müdürlüğü, yerleşim yerlerine yakın bölgelerde önleyici şeritler oluşturulduğunu ve alevlerin yayılmasının engellenmesi için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı.