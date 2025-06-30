https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turk-is-yoksulluk-sinirini-acikladi-85-bin-tlyi-asti-1097459362.html
Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı: 85 bin TL'yi aştı
Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı: 85 bin TL'yi aştı
Sputnik Türkiye
Türk-İş verilerine göre haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 85 bin 65 TL'ye yükseldi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T14:22+0300
2025-06-30T14:22+0300
2025-06-30T14:22+0300
ekonomi̇
türk-i̇ş
türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)
açlık sınırı
yoksulluk sınırı
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Türk-İş, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 85 bin 65 TL'ye yükseldi.4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ne kadar oldu?Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL'ye yükseldi.Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 33.586,82 TL'ye yükseldi.4 kişilik ailenin açlık sınırı ne kadar oldu?TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sigara-ve-alkole-zam-geliyor-artis-ne-kadar-olacak-beklenen-fiyat-aciklandi-1097448962.html
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türk-i̇ş, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), açlık sınırı, yoksulluk sınırı
türk-i̇ş, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), açlık sınırı, yoksulluk sınırı
Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı: 85 bin TL'yi aştı
Türk-İş verilerine göre haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 85 bin 65 TL'ye yükseldi.
Türk-İş, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 85 bin 65 TL'ye yükseldi.
4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ne kadar oldu?
Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL'ye yükseldi.
Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 33.586,82 TL'ye yükseldi.
4 kişilik ailenin açlık sınırı ne kadar oldu?
TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.
Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.