https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turk-is-yoksulluk-sinirini-acikladi-85-bin-tlyi-asti-1097459362.html

Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı: 85 bin TL'yi aştı

Türk-İş yoksulluk sınırını açıkladı: 85 bin TL'yi aştı

Sputnik Türkiye

Türk-İş verilerine göre haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 85 bin 65 TL'ye yükseldi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T14:22+0300

2025-06-30T14:22+0300

2025-06-30T14:22+0300

ekonomi̇

türk-i̇ş

türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş)

açlık sınırı

yoksulluk sınırı

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Türk-İş, haziran ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, haziran ayında açlık sınırı 26 bin 115 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 85 bin 65 TL'ye yükseldi.4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı ne kadar oldu?Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 26.115,18 TL'ye, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 85.065,75 TL'ye yükseldi.Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti' de aylık 33.586,82 TL'ye yükseldi.4 kişilik ailenin açlık sınırı ne kadar oldu?TÜRK-İŞ' in verilerine göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin 'gıda için' yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 4,08 oranında gerçekleşti. On iki aylık değişim oranı yüzde 37,60 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 44,58 olarak gerçekleşti.Yılın ilk altı ayındaki değişim oranı yüzde 23,87 olarak gerçekleşti.

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türk-i̇ş, türkiye i̇şçi sendikaları konfederasyonu (türk-i̇ş), açlık sınırı, yoksulluk sınırı