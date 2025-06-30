https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ticaret-bakanligi-igdirda-kayisi-1-tl-istanbulda-120-tlye-satiliyor-iddiasina-ceza-kesti-1097470586.html
Ticaret Bakanlığı, 'Iğdır'da kayısı 1 TL, İstanbul'da 120 TL'ye satılıyor' iddiasına ceza kesti
Ticaret Bakanlığı, 'Iğdır'da kayısı 1 TL, İstanbul'da 120 TL'ye satılıyor' iddiasına ceza kesti
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada 'Iğdır’da kayısı 1 TL, İstanbul’da 120 TL satılıyor' iddialarına ilişkin incelemelerin tamamlandığını... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T20:54+0300
2025-06-30T20:54+0300
2025-06-30T20:54+0300
türki̇ye
mahmut gürcan
iğdır
ticaret bakanlığı
tl
kayısı
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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Ticaret Bakanlığı sosyal medyada yayılan 'Iğdır’da kayısı 1 TL, İstanbul’da 120 TL satılıyor' iddialarına ilişkin inceleme başlattı.Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları paylaşan Tuzluca CHP Aday Adayı Bilgihan Ova’nın çiftçi kayıt sistemine ve hal kayıt sistemine kayıtlı olmadığını herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmadığını açıkladı.Ayrıca, Iğdır’da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL, İstanbul’daki raf fiyatlarının ise 70-90 TL arasında değiştiği tespit edildi. Bilgihan Ova’nın yanıltıcı ve piyasa düzenini bozan gerçek dışı bilgi yaydığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyon 400 bin TL idari para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bakanlık, üreticilerin emeğini değersizleştiren ve piyasa düzenini bozan girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ikinci-el-tasit-satisinda-6-ay-6-bin-km-kisitlamasi-uzatildi-1097368019.html
türki̇ye
iğdır
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mahmut gürcan, iğdır, ticaret bakanlığı, tl, kayısı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
mahmut gürcan, iğdır, ticaret bakanlığı, tl, kayısı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Ticaret Bakanlığı, 'Iğdır'da kayısı 1 TL, İstanbul'da 120 TL'ye satılıyor' iddiasına ceza kesti
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada 'Iğdır’da kayısı 1 TL, İstanbul’da 120 TL satılıyor' iddialarına ilişkin incelemelerin tamamlandığını açıkladı. Yapılan denetimlerde, iddiaları paylaşan Tuzluca CHP Aday Adayı Bilgihan Ova'ya 1 milyon 400 bin TL ceza kesildiği belirtildi.
Ticaret Bakanlığı sosyal medyada yayılan 'Iğdır’da kayısı 1 TL, İstanbul’da 120 TL satılıyor' iddialarına ilişkin inceleme başlattı.
Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları paylaşan Tuzluca CHP Aday Adayı Bilgihan Ova’nın çiftçi kayıt sistemine ve hal kayıt sistemine kayıtlı olmadığını herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmadığını açıkladı.
Ayrıca, Iğdır’da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL, İstanbul’daki raf fiyatlarının ise 70-90 TL arasında değiştiği tespit edildi. Bilgihan Ova’nın yanıltıcı ve piyasa düzenini bozan gerçek dışı bilgi yaydığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyon 400 bin TL idari para cezasına çarptırıldığı bildirildi.
Bakanlık, üreticilerin emeğini değersizleştiren ve piyasa düzenini bozan girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.