https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ticaret-bakanligi-igdirda-kayisi-1-tl-istanbulda-120-tlye-satiliyor-iddiasina-ceza-kesti-1097470586.html

Ticaret Bakanlığı, 'Iğdır'da kayısı 1 TL, İstanbul'da 120 TL'ye satılıyor' iddiasına ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, 'Iğdır'da kayısı 1 TL, İstanbul'da 120 TL'ye satılıyor' iddiasına ceza kesti

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medyada 'Iğdır’da kayısı 1 TL, İstanbul’da 120 TL satılıyor' iddialarına ilişkin incelemelerin tamamlandığını... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T20:54+0300

2025-06-30T20:54+0300

2025-06-30T20:54+0300

türki̇ye

mahmut gürcan

iğdır

ticaret bakanlığı

tl

kayısı

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/02/1096719697_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_dc109bdaee2ea585e5d3270aa1ea8c74.jpg

Ticaret Bakanlığı sosyal medyada yayılan 'Iğdır’da kayısı 1 TL, İstanbul’da 120 TL satılıyor' iddialarına ilişkin inceleme başlattı.Ticaret Bakanı Mahmut Gürcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iddiaları paylaşan Tuzluca CHP Aday Adayı Bilgihan Ova’nın çiftçi kayıt sistemine ve hal kayıt sistemine kayıtlı olmadığını herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmadığını açıkladı.Ayrıca, Iğdır’da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL, İstanbul’daki raf fiyatlarının ise 70-90 TL arasında değiştiği tespit edildi. Bilgihan Ova’nın yanıltıcı ve piyasa düzenini bozan gerçek dışı bilgi yaydığı gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyon 400 bin TL idari para cezasına çarptırıldığı bildirildi. Bakanlık, üreticilerin emeğini değersizleştiren ve piyasa düzenini bozan girişimlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/ikinci-el-tasit-satisinda-6-ay-6-bin-km-kisitlamasi-uzatildi-1097368019.html

türki̇ye

iğdır

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mahmut gürcan, iğdır, ticaret bakanlığı, tl, kayısı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)