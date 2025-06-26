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Ticaret Bakanlığı açıkladı: İkinci el taşıt satışında '6 ay-6 bin km' kısıtlaması uzatıldı
Ticaret Bakanlığı açıkladı: İkinci el taşıt satışında '6 ay-6 bin km' kısıtlaması uzatıldı
Sputnik Türkiye
İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlamaları 1 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı. 26.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-26T18:03+0300
2025-06-26T18:11+0300
ekonomi̇
ticaret bakanlığı
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Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının 6 ay süreyle 1 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. 6 Ay - 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasıOtomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetleri engellemek, adil ve rekabetçi bir piyasa yapısı amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışı yasaklanmıştır.İkinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanması da yasak kapsamına alınmıştır. Bu düzenlemelerin geçerlilik süresi daha önce 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.Uygulama ve denetim sonuçlarıTicaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar yürütülen denetim ve uygulamalar kapsamında:- 6 Ay - 6 Bin km kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon TL,- İlan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.Mağduriyetleri azaltma konusunda etkili olduğu görüldüYapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay - 6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır."
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ticaret bakanlığı, ikinci el otomobil
ticaret bakanlığı, ikinci el otomobil

Ticaret Bakanlığı açıkladı: İkinci el taşıt satışında '6 ay-6 bin km' kısıtlaması uzatıldı

18:03 26.06.2025 (güncellendi: 18:11 26.06.2025)
© AAİkinci el araç satışı
İkinci el araç satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2025
© AA
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İkinci el taşıt satışında 6 ay-6 bin kilometre kısıtlamaları 1 Ocak 2026'ya kadar uzatıldı.
Ticaret Bakanlığı, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde 6 ay-6 bin kilometre ve ilan kısıtlamalarının 6 ay süreyle 1 Ocak 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

6 Ay - 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlaması

Otomotiv sektöründe yaşanan spekülatif fiyat oluşumlarını ve stokçuluk faaliyetleri engellemek, adil ve rekabetçi bir piyasa yapısı amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Ticaret Bakanlığı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler tarafından, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışı yasaklanmıştır.
İkinci el taşıtların, üretici veya distribütör tarafından belirlenen güncel satış fiyatının üzerinde bir bedelle ilan yoluyla pazarlanması da yasak kapsamına alınmıştır. Bu düzenlemelerin geçerlilik süresi daha önce 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatılmıştı.

Uygulama ve denetim sonuçları

Ticaret Bakanlığı tarafından bugüne kadar yürütülen denetim ve uygulamalar kapsamında:
- 6 Ay - 6 Bin km kuralına aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galerilere yaklaşık 53 milyon TL,

- İlan kısıtlamasına aykırı hareket eden kişi ve işletmelere yaklaşık 93 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.

Mağduriyetleri azaltma konusunda etkili olduğu görüldü

Yapılan analizler ve piyasa gözlemleri doğrultusunda, söz konusu düzenlemelerin, spekülatif fiyat artışlarını engelleme, stokçulukla mücadele, haksız kazançları önleme ve tüketici mağduriyetlerini azaltma konularında etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda, hem 6 ay - 6 bin km kuralının hem de ilan kısıtlamasının süresi, 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatılmıştır."
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