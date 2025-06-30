https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sputnik-azerbaycan-sube-yoneticisi-ve-genel-yayin-yonetmeni-bakude-gozaltina-alindi-1097465730.html
Sputnik Azerbaycan Şube Yöneticisi ve Genel Yayın Yönetmeni Bakü'de gözaltına alındı
Sputnik Azerbaycan Şube Yöneticisi ve Genel Yayın Yönetmeni Bakü'de gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan güvenlik güçleri Bakü'de iki Rus gazeteciyi, Sputnik Şube Yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Belousov’u gözaltına aldı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T17:16+0300
2025-06-30T17:16+0300
2025-06-30T19:10+0300
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genel yayın yönetmeni
gözaltı
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Azerbaycan güvenlik güçleri, başkent Bakü'de iki Rus gazeteciyi, Sputnik Şube Yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u asılsız suçlamalarla gözaltına aldı.Yerel medyada yer alan haberlere göre, Rus gazetecilere ‘FSB ajanı’ oldukları yönünde saçma suçlamalar yöneltildi.Azerbaycan'daki Rus Büyükelçiliği’nin personelinin gözaltına alınanları görmesine izin verilmedi.Sputnik, asılsız yere gözaltına alınan gazetecilerle iletişim kurmaya çalışıyor.'Çoğu çalışanımızı polis Sputnik Azerbaycan ofisine çağırdı'Sputnik Azerbaycan ofisinin bir çalışanı, ondan fazla çalışanın hala Bakü’deki ofiste olduğunu söyledi. Söz konusu Sputnik Azerbaycan çalışanı şunları ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/azerbaycan-polisinden-sputnikin-baku-ofisine-baskin-1097457265.html
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azerbaycan, bakü, sputnik azerbaycan, yönetici, genel yayın yönetmeni, gözaltı, güvenlik güçleri
azerbaycan, bakü, sputnik azerbaycan, yönetici, genel yayın yönetmeni, gözaltı, güvenlik güçleri
Sputnik Azerbaycan Şube Yöneticisi ve Genel Yayın Yönetmeni Bakü'de gözaltına alındı
17:16 30.06.2025 (güncellendi: 19:10 30.06.2025)
Azerbaycan güvenlik güçleri Bakü'de iki Rus gazeteciyi, Sputnik Şube Yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Belousov’u gözaltına aldı.
Azerbaycan güvenlik güçleri, başkent Bakü'de iki Rus gazeteciyi, Sputnik Şube Yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u asılsız suçlamalarla gözaltına aldı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Rus gazetecilere ‘FSB ajanı’ oldukları yönünde saçma suçlamalar yöneltildi.
Azerbaycan'daki Rus Büyükelçiliği’nin personelinin gözaltına alınanları görmesine izin verilmedi.
Sputnik, asılsız yere gözaltına alınan gazetecilerle iletişim kurmaya çalışıyor.
'Çoğu çalışanımızı polis Sputnik Azerbaycan ofisine çağırdı'
Sputnik Azerbaycan ofisinin bir çalışanı, ondan fazla çalışanın hala Bakü’deki ofiste olduğunu söyledi. Söz konusu Sputnik Azerbaycan çalışanı şunları ifade etti:
"Çoğu çalışanımızı polis Sputnik Azerbaycan ofisine çağırdı, ama hiçbir yere çağrılmayanlar da var. Birkaç saattir onlara ulaşamıyoruz. Hala ofisteler."