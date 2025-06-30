https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sputnik-azerbaycan-sube-yoneticisi-ve-genel-yayin-yonetmeni-bakude-gozaltina-alindi-1097465730.html

Sputnik Azerbaycan Şube Yöneticisi ve Genel Yayın Yönetmeni Bakü'de gözaltına alındı

Sputnik Azerbaycan Şube Yöneticisi ve Genel Yayın Yönetmeni Bakü'de gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Azerbaycan güvenlik güçleri Bakü'de iki Rus gazeteciyi, Sputnik Şube Yöneticisi Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Belousov’u gözaltına aldı. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T17:16+0300

2025-06-30T17:16+0300

2025-06-30T19:10+0300

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genel yayın yönetmeni

gözaltı

güvenlik güçleri

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Azerbaycan güvenlik güçleri, başkent Bakü'de iki Rus gazeteciyi, Sputnik Şube Yöneticisi İgor Kartavıh ve Genel Yayın Yönetmeni Yevgeniy Belousov’u asılsız suçlamalarla gözaltına aldı.Yerel medyada yer alan haberlere göre, Rus gazetecilere ‘FSB ajanı’ oldukları yönünde saçma suçlamalar yöneltildi.Azerbaycan'daki Rus Büyükelçiliği’nin personelinin gözaltına alınanları görmesine izin verilmedi.Sputnik, asılsız yere gözaltına alınan gazetecilerle iletişim kurmaya çalışıyor.'Çoğu çalışanımızı polis Sputnik Azerbaycan ofisine çağırdı'Sputnik Azerbaycan ofisinin bir çalışanı, ondan fazla çalışanın hala Bakü’deki ofiste olduğunu söyledi. Söz konusu Sputnik Azerbaycan çalışanı şunları ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/azerbaycan-polisinden-sputnikin-baku-ofisine-baskin-1097457265.html

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azerbaycan, bakü, sputnik azerbaycan, yönetici, genel yayın yönetmeni, gözaltı, güvenlik güçleri