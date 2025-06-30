https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/azerbaycan-polisinden-sputnikin-baku-ofisine-baskin-1097457265.html
Azerbaycan polisinden Sputnik’in Bakü ofisine baskın
Azerbaycan polisinden Sputnik’in Bakü ofisine baskın
Sputnik Türkiye
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik’in Bakü ofisine yönelik polis operasyonunun düzenlendiğini duyurdu. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T13:25+0300
2025-06-30T13:25+0300
2025-06-30T15:22+0300
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Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sputnik Azerbaycan’ın Bakü’deki ofisinde arama yapıldığı ifade edildi.Bakanlığın açıklamasında, “Sputnik Azerbaycan’ın Bakü ofisinde operasyon yapılıyor” ifadesi kullanıldı.Sputnik’in Moskova’deki merkez ofisinden yapılan açıklamada, Bakü’deki ofisle irtibatın kesildiği ve hala kurulamadığı bildirildi.Simonyan: Rus Büyükelçiliği çalışanları ofise doğru yola çıktıRossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya’nın Bakü Büyükelçiliği temsilcilerinin Sputnik Azerbaycan ofisine gittiğini bildirdi. 'Diplomatlarımıza gazetecilerimizle görüşmesine izin verilmiyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Bakü Büyükelçiliği çalışanlarının, Azerbaycan polisinin baskın düzenlediği Sputnik Azerbaycan ofisinin çalışanlarıyla görüşmesine izin verilmediğini duyurdu:Büyükelçiliğin bu konuyla ilgili Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi’ne bilgi verdiğini anlatan Zaharova, henüz bir yanıt almadıklarını belirtti.Sputnik'in Azerbaycan'daki çalışmalarına yönelik resmi bir yasak söz konusu değilken, bu süre zarfında olası anlaşmazlıkların çözümü konusunda iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının çalışma grupları arasında yapıcı bir diyalog yürütülmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/lavrov-ermenistan-ve-sirbistandaki-olaylari-degerlendirdi-1097453399.html
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azerbaycan, bakü, sputnik, sputnik azerbaycan, moskova, rus büyükelçiliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
azerbaycan, bakü, sputnik, sputnik azerbaycan, moskova, rus büyükelçiliği, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova
Azerbaycan polisinden Sputnik’in Bakü ofisine baskın
13:25 30.06.2025 (güncellendi: 15:22 30.06.2025)
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı, Sputnik’in Bakü ofisine yönelik polis operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sputnik Azerbaycan’ın Bakü’deki ofisinde arama yapıldığı ifade edildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Sputnik Azerbaycan’ın Bakü ofisinde operasyon yapılıyor” ifadesi kullanıldı.
Sputnik’in Moskova’deki merkez ofisinden yapılan açıklamada, Bakü’deki ofisle irtibatın kesildiği ve hala kurulamadığı bildirildi.
Simonyan: Rus Büyükelçiliği çalışanları ofise doğru yola çıktı
Rossiya Segodnya Uluslararası Medya Grubu ve RT televizyon kanalının Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Rusya’nın Bakü Büyükelçiliği temsilcilerinin Sputnik Azerbaycan ofisine gittiğini bildirdi.
Elimdeki bilgiye göre, Bakü'deki Büyükelçiliğimizin çalışanları, şu anda 'özel bir operasyonun’ yürütüldüğü Sputnik ofisimize doğru yola çıktılar. Çalışanlarımız cevap vermiyor. Belli ki, telefona erişimleri yok. Aralarında Rus vatandaşları da var.
'Diplomatlarımıza gazetecilerimizle görüşmesine izin verilmiyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Bakü Büyükelçiliği çalışanlarının, Azerbaycan polisinin baskın düzenlediği Sputnik Azerbaycan ofisinin çalışanlarıyla görüşmesine izin verilmediğini duyurdu:
Bakü'de iki saatten fazla süredir Rus diplomatlarının gazetecilere ve Rus vatandaşlarına ulaşamamasından endişe duyuyoruz.
Büyükelçiliğin bu konuyla ilgili Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi’ne bilgi verdiğini anlatan Zaharova, henüz bir yanıt almadıklarını belirtti.
Sputnik'in Azerbaycan'daki çalışmalarına yönelik resmi bir yasak söz konusu değilken, bu süre zarfında olası anlaşmazlıkların çözümü konusunda iki ülkenin dışişleri bakanlıklarının çalışma grupları arasında yapıcı bir diyalog yürütülmüştü.