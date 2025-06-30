https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sicak-havaya-kuvvetli-ruzgar-eslik-ediyor-karadenizdeki-saganak-yagista-ani-su-baskini-uyarisi-var-1097441861.html

Sıcak havaya kuvvetli rüzgar eşlik ediyor, Karadeniz'deki sağanak yağışta ani su baskını uyarısı var

Sıcak havaya kuvvetli rüzgar eşlik ediyor, Karadeniz'deki sağanak yağışta ani su baskını uyarısı var

Sputnik Türkiye

Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış, diğer bölgelerde sıcak hava ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji yağışlı bölgeler için su baskını uyarısında bulundu.

2025-06-30T06:54+0300

2025-06-30T06:54+0300

2025-06-30T06:54+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Ani su baskını ve sele dikkatYapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Şiddetli rüzgar fırtınaya dönüşebilirYapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden ,Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Balıkesir 32°C, parçalı bulutluEdirne 36°C, parçalı bulutluİstanbul 30°C, parçalı bulutluKırklareli 33°C, parçalı bulutluİzmir ve Muğla’da sıcak ve rüzgarlı günlerEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Afyonkarahisar 26°C, parçalı ve az bulutluİzmir 35°C, az bulutlu ve açıkManisa 34°C, az bulutlu ve açıkMuğla 35°C, az bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Adana 37°C, az bulutlu ve açıkAntalya 38°C, az bulutlu ve açıkHatay 33°C, az bulutlu ve açıkIsparta 29°C, az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ankara 28°C, parçalı ve az bulutluÇankırı 28°C, parçalı ve az bulutluEskişehir 29°C, parçalı ve az bulutluKonya 27°C, parçalı ve az bulutluKaradeniz’de yağış Alarmı: Rize ve Trabzon’da kuvvetli sağanak bekleniyorBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bolu 27°C, parçalı bulutluDüzce 29°C, parçalı bulutluSinop 30°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak 26°C, parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.Amasya 27°C, parçalı ve çok bulutluRize 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyorSamsun 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyorDoğu Anadolu’da sağanak yağış ve serin havaDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Erzurum 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyorKars 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyorMalatya 29°C, parçalı ve az bulutluVan 27°C, az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır 32°C, az bulutlu ve açıkGaziantep 31°C, az bulutlu ve açıkMardin 31°C, az bulutlu ve açıkSiirt 33°C, az bulutlu ve açık

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