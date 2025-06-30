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Sıcak havaya kuvvetli rüzgar eşlik ediyor, Karadeniz'deki sağanak yağışta ani su baskını uyarısı var
Sıcak havaya kuvvetli rüzgar eşlik ediyor, Karadeniz'deki sağanak yağışta ani su baskını uyarısı var
Sputnik Türkiye
Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış, diğer bölgelerde sıcak hava ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji yağışlı bölgeler için su baskını uyarısında bulundu.
2025-06-30T06:54+0300
2025-06-30T06:54+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Ani su baskını ve sele dikkatYapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Şiddetli rüzgar fırtınaya dönüşebilirYapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden ,Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Balıkesir 32°C, parçalı bulutluEdirne 36°C, parçalı bulutluİstanbul 30°C, parçalı bulutluKırklareli 33°C, parçalı bulutluİzmir ve Muğla’da sıcak ve rüzgarlı günlerEGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Afyonkarahisar 26°C, parçalı ve az bulutluİzmir 35°C, az bulutlu ve açıkManisa 34°C, az bulutlu ve açıkMuğla 35°C, az bulutlu ve açıkAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Adana 37°C, az bulutlu ve açıkAntalya 38°C, az bulutlu ve açıkHatay 33°C, az bulutlu ve açıkIsparta 29°C, az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Ankara 28°C, parçalı ve az bulutluÇankırı 28°C, parçalı ve az bulutluEskişehir 29°C, parçalı ve az bulutluKonya 27°C, parçalı ve az bulutluKaradeniz’de yağış Alarmı: Rize ve Trabzon’da kuvvetli sağanak bekleniyorBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bolu 27°C, parçalı bulutluDüzce 29°C, parçalı bulutluSinop 30°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak 26°C, parçalı bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.Amasya 27°C, parçalı ve çok bulutluRize 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyorSamsun 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTrabzon 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyorDoğu Anadolu’da sağanak yağış ve serin havaDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Erzurum 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyorKars 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyorMalatya 29°C, parçalı ve az bulutluVan 27°C, az bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır 32°C, az bulutlu ve açıkGaziantep 31°C, az bulutlu ve açıkMardin 31°C, az bulutlu ve açıkSiirt 33°C, az bulutlu ve açık
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hava durumu 30 haziran, meteoroloji uyarısı, karadeniz sağanak, doğu anadolu yağış, i̇stanbul hava durumu, kuvvetli rüzgar, fırtına uyarısı, rize yağmur, trabzon sel riski, sıcak hava dalgası
hava durumu 30 haziran, meteoroloji uyarısı, karadeniz sağanak, doğu anadolu yağış, i̇stanbul hava durumu, kuvvetli rüzgar, fırtına uyarısı, rize yağmur, trabzon sel riski, sıcak hava dalgası

Sıcak havaya kuvvetli rüzgar eşlik ediyor, Karadeniz'deki sağanak yağışta ani su baskını uyarısı var

06:54 30.06.2025
© DHAMarmara - rüzgar
Marmara - rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© DHA
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Meteororjiden hava durumu tahminlerine göre Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde şiddetli sağanak yağış etkili olacak, ani su baskını uyarısı yapıldı. Marmara, Ege, Akdeniz, İç ve Doğu Anadolu'da hava sıcaklığı yükselirken rüzgarın şiddeti 70 km/saate varacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz (Amasya ve Çorum hariç), Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sinop, Kastamonu ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece altında, iç kesimlerde normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ani su baskını ve sele dikkat

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum’un kuzey ve doğusu ile Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Şiddetli rüzgar fırtınaya dönüşebilir

Yapılan son değerlendirmelere göre, rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege Kıyıları, Orta ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun güneyi ve Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden ,Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Balıkesir 32°C, parçalı bulutlu
Edirne 36°C, parçalı bulutlu
İstanbul 30°C, parçalı bulutlu
Kırklareli 33°C, parçalı bulutlu

İzmir ve Muğla’da sıcak ve rüzgarlı günler

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Afyonkarahisar 26°C, parçalı ve az bulutlu
İzmir 35°C, az bulutlu ve açık
Manisa 34°C, az bulutlu ve açık
Muğla 35°C, az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Toroslar mevkiinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Adana 37°C, az bulutlu ve açık
Antalya 38°C, az bulutlu ve açık
Hatay 33°C, az bulutlu ve açık
Isparta 29°C, az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara 28°C, parçalı ve az bulutlu
Çankırı 28°C, parçalı ve az bulutlu
Eskişehir 29°C, parçalı ve az bulutlu
Konya 27°C, parçalı ve az bulutlu

Karadeniz’de yağış Alarmı: Rize ve Trabzon’da kuvvetli sağanak bekleniyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu 27°C, parçalı bulutlu
Düzce 29°C, parçalı bulutlu
Sinop 30°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 26°C, parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Amasya ve Çorum hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Trabzon ve Giresun'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.
Amasya 27°C, parçalı ve çok bulutlu
Rize 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
Samsun 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

Doğu Anadolu’da sağanak yağış ve serin hava

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun 2500 metre üzeri yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Van'ın güneyi ve Hakkari çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Erzurum 17°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunda yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Kars 20°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor
Malatya 29°C, parçalı ve az bulutlu
Van 27°C, az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 32°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep 31°C, az bulutlu ve açık
Mardin 31°C, az bulutlu ve açık
Siirt 33°C, az bulutlu ve açık
Danla Bilic sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2025
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28 Haziran , 15:55
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