https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/fenomen-danla-bilic-kalca-dolgusunu-yapan-doktoru-acikladi-unlu-doktor-dava-acti-1097425401.html
Fenomen Danla Bilic kalça dolgusunu yapan doktoru açıkladı: Ünlü doktor dava açtı
Fenomen Danla Bilic kalça dolgusunu yapan doktoru açıkladı: Ünlü doktor dava açtı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kalça dolgusunun hatalı yapıldığını iddia ederek Dr. Bülent Cihantimur'un adını vermişti. Dr. Cihantimur, Bilic'e tazminat... 28.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-28T15:55+0300
2025-06-28T15:55+0300
2025-06-28T16:00+0300
yaşam
danla bilic
bülent cihantimur
timur cihantimur
oğuz murat aci
estetik
estetik ameliyat
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kalça dolgusu nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek kalça dolgusunun hatalı yapıldığını iddia etmişti. Bilic, yaptığı açıklamada operasyonun Kemerburgaz'da yaptığı kaza sonrası yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'ın babası Dr. Bülent Cihantimur'u sorumlu tutmuştu. Dr. Cihantimur, Bilic’e “itibar zedeleyici açıklamalar” gerekçesiyle dava açtı. Bilic, sosyal medyasında yaptığı açıklamada da, "Bir de canım doktorum dava açmış bana tazminat davası." ifadelerini kullandı. Doktorun adını sosyal medyasından açıklamıştıHalk TV'nin haberine göre, estetik operasyonlarına harcadığı 11,8 milyon TL ile konuşulan ünlü fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun kaburgalarına kadar kaydığını ve bu nedenle yeniden ameliyat masasına yatacağını söylemişti. Bilic açıklamasında bu işlemi yapan doktorun da Dr. Bülent Cihantimur olduğu belirterek, "Danla’nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor.” ifadelerini kullanmıştı. Doktor tazminat davası açtıBilic’in bu açıklamasının ardından Dr. Bülent Cihantimur'un Danla Bilic'e dava açtığı öğrenildi. Dava gerekçesi olarak ise Bilic’in açıklamalarının “itibar zedeleyici ve mesleki karalamaya neden olduğu” iddia edildi. Danla Bilic de son yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, "Bir de canım doktorum dava açmış bana tazminat davası." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250114/internet-fenomeni-danla-bilicten-estetik-yaptirmayin-uyarisi-kalcamdaki-dolgu-kaburgama-cikti-1092660714.html
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danla bilic, bülent cihantimur, timur cihantimur, oğuz murat aci, estetik, estetik ameliyat
danla bilic, bülent cihantimur, timur cihantimur, oğuz murat aci, estetik, estetik ameliyat
Fenomen Danla Bilic kalça dolgusunu yapan doktoru açıkladı: Ünlü doktor dava açtı
15:55 28.06.2025 (güncellendi: 16:00 28.06.2025)
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kalça dolgusunun hatalı yapıldığını iddia ederek Dr. Bülent Cihantimur'un adını vermişti. Dr. Cihantimur, Bilic'e tazminat davası açtı.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kalça dolgusu nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirterek kalça dolgusunun hatalı yapıldığını iddia etmişti. Bilic, yaptığı açıklamada operasyonun Kemerburgaz'da yaptığı kaza sonrası yurt dışına kaçan Timur Cihantimur'ın babası Dr. Bülent Cihantimur'u sorumlu tutmuştu. Dr. Cihantimur, Bilic’e “itibar zedeleyici açıklamalar” gerekçesiyle dava açtı. Bilic, sosyal medyasında yaptığı açıklamada da, "Bir de canım doktorum dava açmış bana tazminat davası." ifadelerini kullandı.
Doktorun adını sosyal medyasından açıklamıştı
Halk TV'nin haberine göre, estetik operasyonlarına harcadığı 11,8 milyon TL ile konuşulan ünlü fenomen Danla Bilic, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda üç yıl önce yaptırdığı kalça dolgusunun kaburgalarına kadar kaydığını ve bu nedenle yeniden ameliyat masasına yatacağını söylemişti. Bilic açıklamasında bu işlemi yapan doktorun da Dr. Bülent Cihantimur olduğu belirterek, "Danla’nız çarşamba günü dolgu temizleme ameliyatı oluyor. Doktorum Bülent Cihantimur 'o dolgular kayar, kaburgana kadar çıkar' diye uyarmadığı için her şeye imza attık girdik ameliyata. Şimdi başka bir hoca yine ameliyata alacak beni. Ameliyatınız varsa iptal edin, hayat kaydırıyor.” ifadelerini kullanmıştı.
Doktor tazminat davası açtı
Bilic’in bu açıklamasının ardından Dr. Bülent Cihantimur'un Danla Bilic'e dava açtığı öğrenildi. Dava gerekçesi olarak ise Bilic’in açıklamalarının “itibar zedeleyici ve mesleki karalamaya neden olduğu” iddia edildi. Danla Bilic de son yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi verirken, "Bir de canım doktorum dava açmış bana tazminat davası." ifadelerini kullandı.
Dr. Bülent Cihantimur'un adı oğlu Timur Cihantimur’un karıştığı ölümlü trafik kazasıyla gündeme gelmişti. Kemerburgaz'da Timur Cihantimur'un kullandığı araç, Murat Aci'nin kullandığı ATV'ye çarpmıştı. Aci hayatını kaybederken Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok ABD'ye kaçmıştı.