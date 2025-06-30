https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/seferihisardaki-yanginda-50ye-yakin-konut-tamamen-yandi-1097444329.html
Seferihisar'daki yangında 50'ye yakın konut tamamen yandı
Seferihisar'daki yangında 50'ye yakın konut tamamen yandı
Sputnik Türkiye
İzmir, Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Doğankent sitesinde yaklaşık 50'ye yakın konut ağır hasar gördü. Ekipler söndürme ve... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T08:21+0300
2025-06-30T08:21+0300
2025-06-30T08:21+0300
türki̇ye
seferihisar
i̇zmir
orman yangını
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın felaketi
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İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Doğankent sitesinde yaklaşık 50'ye yakın konut ağır hasar gördü.Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/antalyagazipasadaki-orman-yangini-sondurulmeye-calisiliyor-zeytin-bahcesi-zarar-gordu-1097443557.html
türki̇ye
seferihisar
i̇zmir
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seferihisar, i̇zmir, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi
seferihisar, i̇zmir, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi
Seferihisar'daki yangında 50'ye yakın konut tamamen yandı
İzmir, Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Doğankent sitesinde yaklaşık 50'ye yakın konut ağır hasar gördü. Ekipler söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Doğankent sitesinde yaklaşık 50'ye yakın konut ağır hasar gördü.
Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.
Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.
Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.
Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.