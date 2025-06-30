https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/seferihisardaki-yanginda-50ye-yakin-konut-tamamen-yandi-1097444329.html

Seferihisar'daki yangında 50'ye yakın konut tamamen yandı

Seferihisar'daki yangında 50'ye yakın konut tamamen yandı

Sputnik Türkiye

İzmir, Seferihisar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın sonrası Doğankent sitesinde yaklaşık 50'ye yakın konut ağır hasar gördü. Ekipler söndürme ve... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T08:21+0300

2025-06-30T08:21+0300

2025-06-30T08:21+0300

türki̇ye

seferihisar

i̇zmir

orman yangını

yangın

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yangın helikopteri

yangın felaketi

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İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Doğankent sitesinde yaklaşık 50'ye yakın konut ağır hasar gördü.Menderes ilçesinin Kuyucak Mahallesi'nde ve Seferihisar ilçesinin Doğanbey Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınlarının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmalar sürdü.Orman yangınlarına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale çalışmalarına yeniden başlandı.Menderes ile Seferihisar'da etkili olan yangınlar 4 uçak, 14 helikopter ve kara ekipleriyle söndürülmeye çalışılıyor.Kuyucak Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, şiddetli rüzgar nedeniyle helikopterler müdahale edememiş, bölgedeki birçok yerleşim yerinde tahliye işlemi başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/antalyagazipasadaki-orman-yangini-sondurulmeye-calisiliyor-zeytin-bahcesi-zarar-gordu-1097443557.html

türki̇ye

seferihisar

i̇zmir

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seferihisar, i̇zmir, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın felaketi