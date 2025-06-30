https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/antalyagazipasadaki-orman-yangini-sondurulmeye-calisiliyor-zeytin-bahcesi-zarar-gordu-1097443557.html

Antalya, Gazipaşa'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor, zeytin bahçesi zarar gördü

Antalya, Gazipaşa'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor, zeytin bahçesi zarar gördü

Sputnik Türkiye

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı bir ev tahliye... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T07:34+0300

2025-06-30T07:34+0300

2025-06-30T08:10+0300

türki̇ye

antalya

gazipaşa

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/adalet-bakani-acikladi-orman-yanginlarina-iliskin-17-kisi-gozaltina-alindi-1097431880.html

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antalya, gazipaşa, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi