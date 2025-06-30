https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/antalyagazipasadaki-orman-yangini-sondurulmeye-calisiliyor-zeytin-bahcesi-zarar-gordu-1097443557.html
Antalya, Gazipaşa'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor, zeytin bahçesi zarar gördü
Antalya, Gazipaşa'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor, zeytin bahçesi zarar gördü
Sputnik Türkiye
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı bir ev tahliye... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T07:34+0300
2025-06-30T07:34+0300
2025-06-30T08:10+0300
türki̇ye
antalya
gazipaşa
orman yangını
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın alarmı
yangın felaketi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/adalet-bakani-acikladi-orman-yanginlarina-iliskin-17-kisi-gozaltina-alindi-1097431880.html
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antalya, gazipaşa, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
antalya, gazipaşa, orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın alarmı, yangın felaketi
Antalya, Gazipaşa'daki orman yangını söndürülmeye çalışılıyor, zeytin bahçesi zarar gördü
07:34 30.06.2025 (güncellendi: 08:10 30.06.2025)
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin yaklaştığı bir ev tahliye edilirken, bazı avokado ve zeytin bahçeleri zarar gördü.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.
Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.