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Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Son isteği yerine getirilecek
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Son isteği yerine getirilecek
Sputnik Türkiye
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan yarın Sakarya'da toprağa verilecek. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T12:35+0300
2025-06-30T12:35+0300
yaşam
sabri ugan
sakarya
cenaze töreni
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Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan için ilk tören yarın Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Sakarya'da toprağa verilecek. Ugan'ın son isteğinin Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.Üç aydır tedavi görüyorduTürk futbolunun unutulmayacak 'seslerinden' biri olan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayata veda etti.Son isteği yerine getirilecekSabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını, sosyal medya hesabından paylaştı. Sabri Ugan için yarın saat 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde ilk tören düzenlenecek. Ugan'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.Sabri Ugan kimdirSabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın 'Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan' isimli bir kitabı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097438522.html
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sabri ugan cenaze töreni, sabri ugan cenazesi ne zaman kaldırılacak, sabri ugan nerede toprağa verilecek, sabri ugan cenaze namazı
sabri ugan cenaze töreni, sabri ugan cenazesi ne zaman kaldırılacak, sabri ugan nerede toprağa verilecek, sabri ugan cenaze namazı

Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Son isteği yerine getirilecek

12:35 30.06.2025
© Fotoğraf : Sabri Ugan XSabri Ugan
Sabri Ugan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© Fotoğraf : Sabri Ugan X
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Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan yarın Sakarya'da toprağa verilecek.
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan için ilk tören yarın Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Sakarya'da toprağa verilecek. Ugan'ın son isteğinin Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.

Üç aydır tedavi görüyordu

Türk futbolunun unutulmayacak 'seslerinden' biri olan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayata veda etti.

Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını, sosyal medya hesabından paylaştı. Sabri Ugan için yarın saat 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde ilk tören düzenlenecek. Ugan'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.
Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.

Sabri Ugan kimdir

Sabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın 'Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan' isimli bir kitabı bulunuyor.
Sabri Ugan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2025
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Spor spikeri Sabri Ugan hayatını kaybetti
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