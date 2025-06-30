https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sabri-uganin-cenaze-programi-belli-oldu-son-istegi-yerine-getirilecek-1097455098.html
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Son isteği yerine getirilecek
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Son isteği yerine getirilecek
Sputnik Türkiye
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan yarın Sakarya'da toprağa verilecek. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T12:35+0300
2025-06-30T12:35+0300
2025-06-30T12:35+0300
yaşam
sabri ugan
sakarya
cenaze töreni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097097461_0:22:400:247_1920x0_80_0_0_f91398ad571a34c7aae432e8cd0be75a.jpg
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan için ilk tören yarın Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Sakarya'da toprağa verilecek. Ugan'ın son isteğinin Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.Üç aydır tedavi görüyorduTürk futbolunun unutulmayacak 'seslerinden' biri olan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayata veda etti.Son isteği yerine getirilecekSabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını, sosyal medya hesabından paylaştı. Sabri Ugan için yarın saat 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde ilk tören düzenlenecek. Ugan'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.Sabri Ugan kimdirSabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın 'Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan' isimli bir kitabı bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097438522.html
sakarya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/11/1097097461_0:0:401:301_1920x0_80_0_0_b7e0720187efa0482e9d4d7b18eae196.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sabri ugan cenaze töreni, sabri ugan cenazesi ne zaman kaldırılacak, sabri ugan nerede toprağa verilecek, sabri ugan cenaze namazı
sabri ugan cenaze töreni, sabri ugan cenazesi ne zaman kaldırılacak, sabri ugan nerede toprağa verilecek, sabri ugan cenaze namazı
Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Son isteği yerine getirilecek
Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan yarın Sakarya'da toprağa verilecek.
Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan için ilk tören yarın Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Sakarya'da toprağa verilecek. Ugan'ın son isteğinin Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.
Üç aydır tedavi görüyordu
Türk futbolunun unutulmayacak 'seslerinden' biri olan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayata veda etti.
Son isteği yerine getirilecek
Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını, sosyal medya hesabından paylaştı. Sabri Ugan için yarın saat 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde ilk tören düzenlenecek. Ugan'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.
Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.
Sabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın 'Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan' isimli bir kitabı bulunuyor.