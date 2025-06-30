https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/sabri-uganin-cenaze-programi-belli-oldu-son-istegi-yerine-getirilecek-1097455098.html

Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Son isteği yerine getirilecek

Sabri Ugan'ın cenaze programı belli oldu: Son isteği yerine getirilecek

Sputnik Türkiye

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan yarın Sakarya'da toprağa verilecek. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T12:35+0300

2025-06-30T12:35+0300

2025-06-30T12:35+0300

yaşam

sabri ugan

sakarya

cenaze töreni

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Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden ünlü spor spikeri Sabri Ugan'ın cenaze töreninin detayları belli oldu. Ugan için ilk tören yarın Levent Spor Yazarları Derneği'nde düzenlenecek. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ise Sakarya'da toprağa verilecek. Ugan'ın son isteğinin Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.Üç aydır tedavi görüyorduTürk futbolunun unutulmayacak 'seslerinden' biri olan Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğünü açıklamıştı. Özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan Ugan, tedavi gördüğü hastanede dün 62 yaşında hayata veda etti.Son isteği yerine getirilecekSabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan, babasının cenaze programını, sosyal medya hesabından paylaştı. Sabri Ugan için yarın saat 10.30'da Levent Spor Yazarları Derneği'nde ilk tören düzenlenecek. Ugan'ın cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vaktine müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Sakarya'ya gönderilecek. Sakarya Orhan Camii'nde ikindi namazına müteakip Emirdağ Mezarlığı'na defnedilecek.Sabri Ugan’ın son isteğinin; Emirdağ Mezarlığı'na defnedilen babasının üzerine gömülmek ve cenazesinin memleketi Adapazarı Orhan Camii'nden kaldırılması olduğu öğrenildi.Sabri Ugan kimdirSabri Ugan, 1963'te Sakarya’da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı. Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın 'Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan' isimli bir kitabı bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/spor-spikeri-sabri-ugan-hayatini-kaybetti-1097438522.html

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