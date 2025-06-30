https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-bin-300den-fazla-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi-1097458044.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatına devam ediyor. Son bir günde bin 350 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T13:43+0300
2025-06-30T13:43+0300
2025-06-30T13:39+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1350 asker, 4 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen bir benzin terminali, İHA üretim atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombasını ve 144 uçak tipi İHA’sını imha etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/azerbaycan-polisinden-sputnikin-baku-ofisine-baskin-1097457265.html
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rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde bin 300’den fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rusya Silahlı Kuvvetleri, özel askeri harekatına devam ediyor. Son bir günde bin 350 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, cephe boyunca ilerleyişini sürdüren Rus güçler daha elverişli mevzileri ele geçirdi.
Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1350 asker, 4 tank ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna ordusunu besleyen bir benzin terminali, İHA üretim atölyeleri ve depoları, mühimmat depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 4 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombasını ve 144 uçak tipi İHA’sını imha etti.