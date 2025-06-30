https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesindeki-ilk-yerlesim-merkezini-ele-gecirdi-1097450313.html
Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim merkezini ele geçirdi
Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim merkezini ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Rogov, Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T11:05+0300
2025-06-30T11:05+0300
2025-06-30T11:01+0300
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Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordu birliklerinin Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Daçnoye köyünü Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlediğini bildirdi.Rogov, “Birliklerimiz bu yönde daha da ilerlediler ve düşmanı Daçnoye köyünden artık kovdular. Bu, Dnepropetrovsk Bölgesinde düşmanın kovulduğu ilk yerleşim yeri” ifadesini kullandı.Daçnoye köyü Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile sınırda yer alıyor. Daçnoye yakınında yer alan DHC’nin Novoukrainka, Yalta ve Zaporojye köylerinin daha önce Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirilmişti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ilerlediğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki ilerleyişin tampon bölge oluşturma amaçlı olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ermenistanda-kiliseye-olan-baski-devam-ediyor-buyuk-protestolari-tetikleyebilir-1097447361.html
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rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, vladimir rogov, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, vladimir rogov, özel askeri harekat
Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim merkezini ele geçirdi
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Rogov, Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim merkezini kontrol altına aldığını belirtti.
Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordu birliklerinin Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Daçnoye köyünü Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlediğini bildirdi.
Rogov, “Birliklerimiz bu yönde daha da ilerlediler ve düşmanı Daçnoye köyünden artık kovdular. Bu, Dnepropetrovsk Bölgesinde düşmanın kovulduğu ilk yerleşim yeri” ifadesini kullandı.
Daçnoye köyü Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile sınırda yer alıyor. Daçnoye yakınında yer alan DHC’nin Novoukrainka, Yalta ve Zaporojye köylerinin daha önce Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirilmişti.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ilerlediğini açıklamıştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki ilerleyişin tampon bölge oluşturma amaçlı olduğunu kaydetmişti.