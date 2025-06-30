https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesindeki-ilk-yerlesim-merkezini-ele-gecirdi-1097450313.html

Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim merkezini ele geçirdi

Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim merkezini ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Rogov, Rus ordusunun Ukrayna’nın Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T11:05+0300

2025-06-30T11:05+0300

2025-06-30T11:01+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

vladimir rogov

özel askeri harekat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090046790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9043532bb776c9d8db82bdd9461705c0.jpg

Vladimir Rogov, Sputnik’e açıklamasında, Rus ordu birliklerinin Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Daçnoye köyünü Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlediğini bildirdi.Rogov, “Birliklerimiz bu yönde daha da ilerlediler ve düşmanı Daçnoye köyünden artık kovdular. Bu, Dnepropetrovsk Bölgesinde düşmanın kovulduğu ilk yerleşim yeri” ifadesini kullandı.Daçnoye köyü Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile sınırda yer alıyor. Daçnoye yakınında yer alan DHC’nin Novoukrainka, Yalta ve Zaporojye köylerinin daha önce Rus ordusunun kontrolüne geçtiği bildirilmişti.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerin Dnepropetrovsk Bölgesi’nde ilerlediğini açıklamıştı.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Dnepropetrovsk Bölgesi’ndeki ilerleyişin tampon bölge oluşturma amaçlı olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ermenistanda-kiliseye-olan-baski-devam-ediyor-buyuk-protestolari-tetikleyebilir-1097447361.html

rusya

ukrayna

dnepropetrovsk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, dnepropetrovsk, vladimir rogov, özel askeri harekat