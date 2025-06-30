https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ermenistanda-kiliseye-olan-baski-devam-ediyor-buyuk-protestolari-tetikleyebilir-1097447361.html

Ermenistan’da kiliseye olan baskı devam ediyor: ‘Büyük protestoları tetikleyebilir’

Ermenistan’da kiliseye olan baskı devam ediyor: ‘Büyük protestoları tetikleyebilir’

Sputnik Türkiye

Ermenistan’da hükümet ve kilise arasında yaşanan çatışmanın ülkedeki yolsuzluklar ve ekonomik gerilemeden kaynaklandığını söyleyen Rabah, tutuklanmaların büyük... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T09:32+0300

2025-06-30T09:32+0300

2025-06-30T09:33+0300

dünya

ermenistan

kilise

nikol paşinyan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084791920_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e9689fcf20b9edd7c8cffd5e2f0ae528.jpg

Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Nidal Rabah, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan’daki durumu değerlendirdi.Ermeni yetkililerin din adamlarını ve muhalif figürleri tutuklaması, dini değil siyasi bir çatışmanın sonucu olduğuna dikkat çeken Rabah, “Kriz ayrıca hükümetin yetersizliği, artan yolsuzluk, ekonomik gerileme ve 2023 Dağlık Karabağ savaşından sonra Azerbaycan ile yapılan tartışmalı barış anlaşmasından da kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.Ermenistan'daki muhalefetin, Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından desteklendiğini söyleyen Filistinli uzman, yaşanan tutuklamaların, dış güçlerin ülke siyaseti üzerindeki etkisini açıkça gösterdiğini belirterek, “Tarihsel olarak etkili bir kurum olan kilise uzun zamandır hükümeti eleştiriyor ve bazen protestoları destekliyor, ancak Paşinyan'ın iddia ettiği darbe girişimleriyle hiçbir ilgisi yok” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Özellikle izole edilmeye çalışılan Başpiskopos Mikael Ajapahyan'ın sağlığının kötüleşmesi durumunda, büyük bir iç patlama riski olduğunu kaydeden Rabah, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/iranin-hasar-verdigi-hayfa-rafinerisi-ekim-ayinda-yeniden-faaliyete-gecebilir-1097444785.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, kilise, nikol paşinyan