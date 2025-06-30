https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/ermenistanda-kiliseye-olan-baski-devam-ediyor-buyuk-protestolari-tetikleyebilir-1097447361.html
Ermenistan’da kiliseye olan baskı devam ediyor: ‘Büyük protestoları tetikleyebilir’
Ermenistan’da kiliseye olan baskı devam ediyor: ‘Büyük protestoları tetikleyebilir’
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da hükümet ve kilise arasında yaşanan çatışmanın ülkedeki yolsuzluklar ve ekonomik gerilemeden kaynaklandığını söyleyen Rabah, tutuklanmaların büyük... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T09:32+0300
2025-06-30T09:32+0300
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Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Nidal Rabah, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan’daki durumu değerlendirdi.Ermeni yetkililerin din adamlarını ve muhalif figürleri tutuklaması, dini değil siyasi bir çatışmanın sonucu olduğuna dikkat çeken Rabah, “Kriz ayrıca hükümetin yetersizliği, artan yolsuzluk, ekonomik gerileme ve 2023 Dağlık Karabağ savaşından sonra Azerbaycan ile yapılan tartışmalı barış anlaşmasından da kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.Ermenistan'daki muhalefetin, Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından desteklendiğini söyleyen Filistinli uzman, yaşanan tutuklamaların, dış güçlerin ülke siyaseti üzerindeki etkisini açıkça gösterdiğini belirterek, “Tarihsel olarak etkili bir kurum olan kilise uzun zamandır hükümeti eleştiriyor ve bazen protestoları destekliyor, ancak Paşinyan'ın iddia ettiği darbe girişimleriyle hiçbir ilgisi yok” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Özellikle izole edilmeye çalışılan Başpiskopos Mikael Ajapahyan'ın sağlığının kötüleşmesi durumunda, büyük bir iç patlama riski olduğunu kaydeden Rabah, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/iranin-hasar-verdigi-hayfa-rafinerisi-ekim-ayinda-yeniden-faaliyete-gecebilir-1097444785.html
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ermenistan, kilise, nikol paşinyan
ermenistan, kilise, nikol paşinyan
Ermenistan’da kiliseye olan baskı devam ediyor: ‘Büyük protestoları tetikleyebilir’
09:32 30.06.2025 (güncellendi: 09:33 30.06.2025)
Ermenistan’da hükümet ve kilise arasında yaşanan çatışmanın ülkedeki yolsuzluklar ve ekonomik gerilemeden kaynaklandığını söyleyen Rabah, tutuklanmaların büyük protestoları tetikleyebileceğini belirtti.
Filistinli uluslararası ilişkiler uzmanı Nidal Rabah, Sputnik’e açıklamasında, Ermenistan’daki durumu değerlendirdi.
Ermeni yetkililerin din adamlarını ve muhalif figürleri tutuklaması, dini değil siyasi bir çatışmanın sonucu olduğuna dikkat çeken Rabah, “Kriz ayrıca hükümetin yetersizliği, artan yolsuzluk, ekonomik gerileme ve 2023 Dağlık Karabağ savaşından sonra Azerbaycan ile yapılan tartışmalı barış anlaşmasından da kaynaklanıyor” ifadesini kullandı.
Ermenistan'daki muhalefetin, Ermeni Apostolik Kilisesi tarafından desteklendiğini söyleyen Filistinli uzman, yaşanan tutuklamaların, dış güçlerin ülke siyaseti üzerindeki etkisini açıkça gösterdiğini belirterek, “Tarihsel olarak etkili bir kurum olan kilise uzun zamandır hükümeti eleştiriyor ve bazen protestoları destekliyor, ancak Paşinyan'ın iddia ettiği darbe girişimleriyle hiçbir ilgisi yok” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Yetkililer, kiliseyi halk arasındaki otoritesi nedeniyle kasıtlı olarak zayıflatıyor ve Batı, Ermenistan içindeki sadık gruplar aracılığıyla baskıyı artırıyor. Kriz, bence, çok büyük ve karmaşık ve aynı anda birkaç faktör tarafından ağırlaştırılıyor. Halkın öfkesi, iç siyasi mücadele ve doğrudan ve dolaylı dış müdahale.
Özellikle izole edilmeye çalışılan Başpiskopos Mikael Ajapahyan'ın sağlığının kötüleşmesi durumunda, büyük bir iç patlama riski olduğunu kaydeden Rabah, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu:
Hükümet, tutuklamalar yoluyla kilise ve muhalefet arasındaki ittifakı yok etmeye çalışıyor. Bu, büyük dini protestoları tetikleyebilir ve insanların hükümete olan güvenini etkileyebilir. Asıl mesele, Batı'nın Paşinyan'a verdiği destek. Bu destek, durumu istikrarsızlaştırıyor, gerilimin tırmanmasına yol açıyor ve Ermenistan'ın güvenliğini tehdit ediyor.