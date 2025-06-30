https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/rus-istihbarati-uzmanlar-abyi-rusyaya-yonelik-kisitlamalari-sikilastirmanin-zararli-olduguna-ikna-1097463285.html

Rus istihbaratı: Uzmanlar, AB'yi Rusya’ya yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmanın zararlı olduğuna ikna etmeye çalışıyor

Rus istihbaratı: Uzmanlar, AB'yi Rusya’ya yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmanın zararlı olduğuna ikna etmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Avrupa’da uzmanların AB Komisyonu’nu, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerin daha da sıkılaştırılmasının AB’nin kendisi için zararlı olduğuna ikna etmeye... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T16:04+0300

2025-06-30T16:04+0300

2025-06-30T16:04+0300

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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemleri giderek daha da sıkılaştırılma planlarına ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, “SVR'nin edindiği bilgiye göre, Avrupalı ​​uzmanlar Rus ekonomisine yönelik kısıtlayıcı önlemlerin daha da sıkılaştırılmasının AB'nin kendisine zarar vereceği konusunda AB Komisyonu'nu ısrarla ikna etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.‘Avrupalı bürokratlar oturdukları dalı kesiyor’SVR, Avrupalı ​​bürokratların uzun süre önce gerçeklikten koptuklarını ve Rusofobik coşkunun etkisiyle Rusya'ya karşı yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandıklarını ifade etti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/svr-direktoru-nariskinden-dikkat-ceken-uyari-bati-rusyada-iktidar-degisikligi-icin-planlar-yapiyor-1096212286.html

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rusya, svr, rusya dış i̇stihbart servisi (svr), rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa birliği, ab komisyonu