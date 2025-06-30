https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/rus-istihbarati-uzmanlar-abyi-rusyaya-yonelik-kisitlamalari-sikilastirmanin-zararli-olduguna-ikna-1097463285.html
Rus istihbaratı: Uzmanlar, AB'yi Rusya’ya yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmanın zararlı olduğuna ikna etmeye çalışıyor
Rus istihbaratı: Uzmanlar, AB'yi Rusya’ya yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmanın zararlı olduğuna ikna etmeye çalışıyor
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Avrupa’da uzmanların AB Komisyonu’nu, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerin daha da sıkılaştırılmasının AB’nin kendisi için zararlı olduğuna ikna etmeye... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T16:04+0300
2025-06-30T16:04+0300
2025-06-30T16:04+0300
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rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemleri giderek daha da sıkılaştırılma planlarına ilişkin açıklamada bulundu.Açıklamada, “SVR'nin edindiği bilgiye göre, Avrupalı uzmanlar Rus ekonomisine yönelik kısıtlayıcı önlemlerin daha da sıkılaştırılmasının AB'nin kendisine zarar vereceği konusunda AB Komisyonu'nu ısrarla ikna etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.‘Avrupalı bürokratlar oturdukları dalı kesiyor’SVR, Avrupalı bürokratların uzun süre önce gerçeklikten koptuklarını ve Rusofobik coşkunun etkisiyle Rusya'ya karşı yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandıklarını ifade etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/svr-direktoru-nariskinden-dikkat-ceken-uyari-bati-rusyada-iktidar-degisikligi-icin-planlar-yapiyor-1096212286.html
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rusya, svr, rusya dış i̇stihbart servisi (svr), rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa birliği, ab komisyonu
rusya, svr, rusya dış i̇stihbart servisi (svr), rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), ab, avrupa birliği, ab komisyonu
Rus istihbaratı: Uzmanlar, AB'yi Rusya’ya yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmanın zararlı olduğuna ikna etmeye çalışıyor
Avrupa’da uzmanların AB Komisyonu’nu, Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemlerin daha da sıkılaştırılmasının AB’nin kendisi için zararlı olduğuna ikna etmeye çalıştıkları bildirildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa Birliği’nin Rusya'ya yönelik kısıtlayıcı önlemleri giderek daha da sıkılaştırılma planlarına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, “SVR'nin edindiği bilgiye göre, Avrupalı uzmanlar Rus ekonomisine yönelik kısıtlayıcı önlemlerin daha da sıkılaştırılmasının AB'nin kendisine zarar vereceği konusunda AB Komisyonu'nu ısrarla ikna etmeye çalışıyor” ifadelerine yer verildi.
‘Avrupalı bürokratlar oturdukları dalı kesiyor’
SVR, Avrupalı bürokratların uzun süre önce gerçeklikten koptuklarını ve Rusofobik coşkunun etkisiyle Rusya'ya karşı yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlandıklarını ifade etti:
Avrupalı finansörler, AB Komisyonu'nun hazırladığı adımların muhtemel olumsuz etkisine ilişkin uzmanların görüşlerine kulak vermesi halinde AB ve transatlantik topluluğunun tamamı için olumsuz sonuçların önlenebileceğine inanıyor. Ancak, uzmanların argümanlarına şu anda bile kulak verilmesi pek olası değil. Avrupalı bürokratlar uzun süre önce gerçeklikten kopmuş durumda ve Rusofobik coşkunun etkisiyle enerjik bir şekilde oturdukları dalı kesiyor.