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SVR Direktörü Narışkin’den dikkat çeken uyarı: ‘Batı, Rusya'da iktidar değişikliği için planlar yapıyor’
SVR Direktörü Narışkin’den dikkat çeken uyarı: ‘Batı, Rusya'da iktidar değişikliği için planlar yapıyor’
Sputnik Türkiye
Rusya'nın jeopolitik rakiplerinin, ülkenin büyüklüğü, azameti, insani ve doğal zenginlikleri karşısında hala aynı derecede rahatsız olduğu belirtildi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-14T11:43+0300
2025-05-14T11:46+0300
dünya
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
sergey narışkin
batı
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Japonya'nın Kuzey Sahalin'e müdahalesinin ve işgalinin sona ermesinin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıda, Batı'nın Rusya’da iktidar değişikliği ve ülkeyi birkaç parçaya bölme planları yaptığı uyarısında bulundu.Narışkin, “100 yıl önce olduğu gibi bugün de Rusya'nın jeopolitik rakiplerinin ve karşıtlarının ülkemizin büyüklüğünden, insani ve doğal zenginliklerinden hala rahatsız olduklarını görüyoruz. Hâlâ iktidarı, ülke yönetimini değiştirmek için hayaller kuruyor, hatta planlar yapıyorlar” ifadesini kullandı.Ülkede, Batı’nın bu planlarına yardımcı olmak isteyen ‘şehir delilerinin’ olduğuna dikkat çeken SVR Direktörü, bu kişilerin büyük kısmının Rusya’dan ayrıldığını belirterek, “Batı'nın mali desteğiyle Rusya'yı birkaç parçaya bölmek için planlar yapıyorlar” dedi.Kuzey Sahalin'in 100 yıl önce Japon işgalinden kurtarılmasıyla ilgili olaylar dahil tarihin incelenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Narışkin, “Çünkü herkesin doğru olanı yapması, geçmişte yaşananlardan doğru sonuçlar çıkarması gerekiyor” diye ekledi.
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rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, batı
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, batı

SVR Direktörü Narışkin’den dikkat çeken uyarı: ‘Batı, Rusya'da iktidar değişikliği için planlar yapıyor’

11:43 14.05.2025 (güncellendi: 11:46 14.05.2025)
© İlya PitalevRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2025
© İlya Pitalev
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Rusya'nın jeopolitik rakiplerinin, ülkenin büyüklüğü, azameti, insani ve doğal zenginlikleri karşısında hala aynı derecede rahatsız olduğu belirtildi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Japonya'nın Kuzey Sahalin'e müdahalesinin ve işgalinin sona ermesinin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıda, Batı'nın Rusya’da iktidar değişikliği ve ülkeyi birkaç parçaya bölme planları yaptığı uyarısında bulundu.
Narışkin, “100 yıl önce olduğu gibi bugün de Rusya'nın jeopolitik rakiplerinin ve karşıtlarının ülkemizin büyüklüğünden, insani ve doğal zenginliklerinden hala rahatsız olduklarını görüyoruz. Hâlâ iktidarı, ülke yönetimini değiştirmek için hayaller kuruyor, hatta planlar yapıyorlar” ifadesini kullandı.
Ülkede, Batı’nın bu planlarına yardımcı olmak isteyen ‘şehir delilerinin’ olduğuna dikkat çeken SVR Direktörü, bu kişilerin büyük kısmının Rusya’dan ayrıldığını belirterek, “Batı'nın mali desteğiyle Rusya'yı birkaç parçaya bölmek için planlar yapıyorlar” dedi.
Kuzey Sahalin'in 100 yıl önce Japon işgalinden kurtarılmasıyla ilgili olaylar dahil tarihin incelenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Narışkin, “Çünkü herkesin doğru olanı yapması, geçmişte yaşananlardan doğru sonuçlar çıkarması gerekiyor” diye ekledi.
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