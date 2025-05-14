https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/svr-direktoru-nariskinden-dikkat-ceken-uyari-bati-rusyada-iktidar-degisikligi-icin-planlar-yapiyor-1096212286.html

SVR Direktörü Narışkin’den dikkat çeken uyarı: ‘Batı, Rusya'da iktidar değişikliği için planlar yapıyor’

SVR Direktörü Narışkin’den dikkat çeken uyarı: ‘Batı, Rusya'da iktidar değişikliği için planlar yapıyor’

Sputnik Türkiye

Rusya'nın jeopolitik rakiplerinin, ülkenin büyüklüğü, azameti, insani ve doğal zenginlikleri karşısında hala aynı derecede rahatsız olduğu belirtildi. 14.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-14T11:43+0300

2025-05-14T11:43+0300

2025-05-14T11:46+0300

dünya

rusya

rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)

sergey narışkin

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096211922_0:0:2620:1475_1920x0_80_0_0_71ba595e8d296be9bc59589ee570f488.jpg

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Japonya'nın Kuzey Sahalin'e müdahalesinin ve işgalinin sona ermesinin 100. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen toplantıda, Batı'nın Rusya’da iktidar değişikliği ve ülkeyi birkaç parçaya bölme planları yaptığı uyarısında bulundu.Narışkin, “100 yıl önce olduğu gibi bugün de Rusya'nın jeopolitik rakiplerinin ve karşıtlarının ülkemizin büyüklüğünden, insani ve doğal zenginliklerinden hala rahatsız olduklarını görüyoruz. Hâlâ iktidarı, ülke yönetimini değiştirmek için hayaller kuruyor, hatta planlar yapıyorlar” ifadesini kullandı.Ülkede, Batı’nın bu planlarına yardımcı olmak isteyen ‘şehir delilerinin’ olduğuna dikkat çeken SVR Direktörü, bu kişilerin büyük kısmının Rusya’dan ayrıldığını belirterek, “Batı'nın mali desteğiyle Rusya'yı birkaç parçaya bölmek için planlar yapıyorlar” dedi.Kuzey Sahalin'in 100 yıl önce Japon işgalinden kurtarılmasıyla ilgili olaylar dahil tarihin incelenmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Narışkin, “Çünkü herkesin doğru olanı yapması, geçmişte yaşananlardan doğru sonuçlar çıkarması gerekiyor” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250514/macrondan-ukraynaya-daha-fazla-silah-veremeyiz-uyarisi-1096207303.html

rusya

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), sergey narışkin, batı