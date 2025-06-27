https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/peskov-estonyada-nukleer-silah-tasiyan-ucaklar-konuslandirilmasi-plani-moskova-icin-tehdit-1097394428.html
Peskov: Estonya'da nükleer silah taşıyan uçaklar konuşlandırılması planı Moskova için tehdit oluşturuyor
Peskov: Estonya'da nükleer silah taşıyan uçaklar konuşlandırılması planı Moskova için tehdit oluşturuyor
Sputnik Türkiye
Peskov, Estonya'da NATO nükleer bombardıman uçaklarının konuşlandırılmasının Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T15:47+0300
2025-06-27T15:47+0300
2025-06-27T15:45+0300
dünya
dmitriy peskov
kremlin
estonya
nato
nükleer silah
f-35 a
rusya
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya'nın NATO nükleer bombardıman uçaklarını kendi topraklarında konuşlandırma isteğinin Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.Life muhabiri Aleksandr Yunaşev'in konuya ilişkin sorusunu Peskov, "Elbette bu doğrudan bir tehlike. Moskova'nın Baltık ülkeleriyle ilişkisi neredeyse hiç yok. Baltık ülkelerinin liderleri birçok saçma düşünceyi dile getiriyor. Bu bağlamda sadece üzüntü ifade edilebilir” şeklinde yanıtladı.Kısa bir süre önce Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Tallinn'in topraklarında nükleer bombardıman uçaklarını kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti.Bu açıklamadan önce İngiltere Başbakanlık Ofisinden, Londra'nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 12 adet F-35A savaş uçağı satın aldığına ve bunların NATO görevlerinde kullanılacağı açıklaması gelmişti.Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamış ve Batı’nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmeye çağırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/abd-disisleri-savunma-harcamalarinin-artmasi-natoyu-gercek-bir-guc-haline-getirecek-1097373005.html
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dmitriy peskov, kremlin, estonya, nato, nükleer silah, f-35 a, rusya, moskova, hanno pevkur, i̇ngiltere, rusya dışişleri bakanlığı
dmitriy peskov, kremlin, estonya, nato, nükleer silah, f-35 a, rusya, moskova, hanno pevkur, i̇ngiltere, rusya dışişleri bakanlığı
Peskov: Estonya'da nükleer silah taşıyan uçaklar konuşlandırılması planı Moskova için tehdit oluşturuyor
Peskov, Estonya'da NATO nükleer bombardıman uçaklarının konuşlandırılmasının Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya'nın NATO nükleer bombardıman uçaklarını kendi topraklarında konuşlandırma isteğinin Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.
Life muhabiri Aleksandr Yunaşev'in konuya ilişkin sorusunu Peskov, "Elbette bu doğrudan bir tehlike. Moskova'nın Baltık ülkeleriyle ilişkisi neredeyse hiç yok. Baltık ülkelerinin liderleri birçok saçma düşünceyi dile getiriyor. Bu bağlamda sadece üzüntü ifade edilebilir” şeklinde yanıtladı.
Kısa bir süre önce Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Tallinn'in topraklarında nükleer bombardıman uçaklarını kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti.
Bu açıklamadan önce İngiltere Başbakanlık Ofisinden, Londra'nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 12 adet F-35A savaş uçağı satın aldığına ve bunların NATO görevlerinde kullanılacağı açıklaması gelmişti.
Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamış ve Batı’nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmeye çağırmıştı.