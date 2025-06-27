https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/peskov-estonyada-nukleer-silah-tasiyan-ucaklar-konuslandirilmasi-plani-moskova-icin-tehdit-1097394428.html

Peskov: Estonya'da nükleer silah taşıyan uçaklar konuşlandırılması planı Moskova için tehdit oluşturuyor

Peskov: Estonya'da nükleer silah taşıyan uçaklar konuşlandırılması planı Moskova için tehdit oluşturuyor

Sputnik Türkiye

Peskov, Estonya'da NATO nükleer bombardıman uçaklarının konuşlandırılmasının Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu belirtti. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T15:47+0300

2025-06-27T15:47+0300

2025-06-27T15:45+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

estonya

nato

nükleer silah

f-35 a

rusya

moskova

hanno pevkur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Estonya'nın NATO nükleer bombardıman uçaklarını kendi topraklarında konuşlandırma isteğinin Rusya için doğrudan tehdit oluşturduğunu söyledi.Life muhabiri Aleksandr Yunaşev'in konuya ilişkin sorusunu Peskov, "Elbette bu doğrudan bir tehlike. Moskova'nın Baltık ülkeleriyle ilişkisi neredeyse hiç yok. Baltık ülkelerinin liderleri birçok saçma düşünceyi dile getiriyor. Bu bağlamda sadece üzüntü ifade edilebilir” şeklinde yanıtladı.Kısa bir süre önce Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, Tallinn'in topraklarında nükleer bombardıman uçaklarını kabul etmeye hazır olduğunu belirtmişti.Bu açıklamadan önce İngiltere Başbakanlık Ofisinden, Londra'nın nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 12 adet F-35A savaş uçağı satın aldığına ve bunların NATO görevlerinde kullanılacağı açıklaması gelmişti.Daha önce Moskova birçok kez Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin hiçbiri için tehdit oluşturmadığını, ancak kendi çıkarları açısından tehlikeli olabilecek eylemleri göz ardı etmeyeceğini ifade etmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu açıklamış ve Batı’nın kıtayı askerileştirme rotasından vazgeçmeye çağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/abd-disisleri-savunma-harcamalarinin-artmasi-natoyu-gercek-bir-guc-haline-getirecek-1097373005.html

estonya

rusya

moskova

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, estonya, nato, nükleer silah, f-35 a, rusya, moskova, hanno pevkur, i̇ngiltere, rusya dışişleri bakanlığı