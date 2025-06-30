https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/besiktastan-20-milyon-euroluk-transfer-iddiasi-prensipte-anlasildigi-konulusuyor-1097442421.html

Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk transfer iddiası: Prensipte anlaşıldığı konuluşuyor

Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk transfer iddiası: Prensipte anlaşıldığı konuluşuyor

Sputnik Türkiye

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Beşiktaş, Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham için devreye girdi. Siyah-beyazlıların 20 milyon euro... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T07:09+0300

2025-06-30T07:09+0300

2025-06-30T07:09+0300

spor

tammy abraham

futbol

transfer

beşiktaş

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Beşiktaş, David Jurasek transferini resmen duyurmasının ardından gözünü forvet hattına çevirdi. Siyah-beyazlılar, İtalyan basınının önde gelen ismi Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma forması giyen Tammy Abraham için önemli bir adım attı.Habere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki İngiliz santrforla prensipte anlaşma sağladı. Roma ile yürütülen görüşmeler sonucunda bonservis bedeli olarak 20 milyon euro ödeneceği belirtildi.Geride kalan sezonda Milan’da kiralık olarak forma giyen Abraham, 45 maçta 10 gol ve 7 asistle oynadı. Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.Chelsea altyapısından yetişen Tammy Abraham, daha önce Bristol City, Swansea, Aston Villa ve Roma'da da görev yaptı. Roma, 2021 yılında genç golcüyü Chelsea'den 41 milyon euroya transfer etmişti.İngiltere Milli Takımı formasını 11 kez giyen Abraham, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/ali-koctan-yeni-sezon-stratejisi-yaptigi-totemi-birakiyor-1097420980.html

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tammy abraham, futbol, transfer, beşiktaş