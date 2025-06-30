https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/besiktastan-20-milyon-euroluk-transfer-iddiasi-prensipte-anlasildigi-konulusuyor-1097442421.html
Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk transfer iddiası: Prensipte anlaşıldığı konuluşuyor
Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk transfer iddiası: Prensipte anlaşıldığı konuluşuyor
Sputnik Türkiye
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Beşiktaş, Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham için devreye girdi. Siyah-beyazlıların 20 milyon euro... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T07:09+0300
2025-06-30T07:09+0300
2025-06-30T07:09+0300
spor
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futbol
transfer
beşiktaş
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Beşiktaş, David Jurasek transferini resmen duyurmasının ardından gözünü forvet hattına çevirdi. Siyah-beyazlılar, İtalyan basınının önde gelen ismi Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma forması giyen Tammy Abraham için önemli bir adım attı.Habere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki İngiliz santrforla prensipte anlaşma sağladı. Roma ile yürütülen görüşmeler sonucunda bonservis bedeli olarak 20 milyon euro ödeneceği belirtildi.Geride kalan sezonda Milan’da kiralık olarak forma giyen Abraham, 45 maçta 10 gol ve 7 asistle oynadı. Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.Chelsea altyapısından yetişen Tammy Abraham, daha önce Bristol City, Swansea, Aston Villa ve Roma'da da görev yaptı. Roma, 2021 yılında genç golcüyü Chelsea'den 41 milyon euroya transfer etmişti.İngiltere Milli Takımı formasını 11 kez giyen Abraham, bu maçlarda 3 gol kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/ali-koctan-yeni-sezon-stratejisi-yaptigi-totemi-birakiyor-1097420980.html
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tammy abraham, futbol, transfer, beşiktaş
tammy abraham, futbol, transfer, beşiktaş
Beşiktaş'tan 20 milyon euroluk transfer iddiası: Prensipte anlaşıldığı konuluşuyor
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye kararlı olan Beşiktaş, Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham için devreye girdi. Siyah-beyazlıların 20 milyon euro karşılığında prensip anlaşmasına vardığı konuşuluyor.
Beşiktaş, David Jurasek transferini resmen duyurmasının ardından gözünü forvet hattına çevirdi. Siyah-beyazlılar, İtalyan basınının önde gelen ismi Fabrizio Romano'nun haberine göre Roma forması giyen Tammy Abraham için önemli bir adım attı.
Habere göre Beşiktaş, 27 yaşındaki İngiliz santrforla prensipte anlaşma sağladı. Roma ile yürütülen görüşmeler sonucunda bonservis bedeli olarak 20 milyon euro ödeneceği belirtildi.
Geride kalan sezonda Milan’da kiralık olarak forma giyen Abraham, 45 maçta 10 gol ve 7 asistle oynadı. Roma ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcünün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.
Chelsea altyapısından yetişen Tammy Abraham, daha önce Bristol City, Swansea, Aston Villa ve Roma'da da görev yaptı. Roma, 2021 yılında genç golcüyü Chelsea'den 41 milyon euroya transfer etmişti.
İngiltere Milli Takımı formasını 11 kez giyen Abraham, bu maçlarda 3 gol kaydetti.