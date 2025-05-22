https://anlatilaninotesi.com.tr/20250522/287-milyon-tl-piyango-kazandi-tek-hatayla-her-seyini-kaybetti-simdi-evinde-multeci-gibi-yasiyor-1096427978.html

287 milyon TL piyango kazandı, tek hatayla her şeyini kaybetti: Şimdi evinde mülteci gibi yaşıyor

287 milyon TL piyango kazandı, tek hatayla her şeyini kaybetti: Şimdi evinde mülteci gibi yaşıyor

Sputnik Türkiye

İspanya'nın Cadiz kentinde yaşayan Francisco Guerrero, 2005 yılında BonoLoto çekilişinden 6.5 milyon euro (yaklaşık 287 milyon TL) kazandı. Ancak, bankadan... 22.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-22T14:14+0300

2025-05-22T14:14+0300

2025-05-22T14:14+0300

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2005 yılında, inşaat işçisi Francisco Guerrero, İspanya'nın popüler şans oyunlarından BonoLoto'dan 6,5 milyon Euro kazandı. Ancak, Euro'ya geçiş sürecindeki karışıklık nedeniyle, başlangıçta sadece 33.000 Euro kazandığını düşündü. Gerçek kazancını fark ettiğinde, parayı harcamak yerine yatırım yapmayı tercih etti.Yatırım tavsiyesi felaketi getirdiFinansal konularda deneyimsiz olan Guerrero, yerel bir bankacının tavsiyesiyle tüm parasını yüksek riskli finansal ürünlere yatırdı. Ancak, bu yatırımların ne olduğunu tam olarak anlamadan imzaladığı belgeler, servetinin erimesine neden oldu.Servetin kaybı ve hukuki mücadeleYıllarca yatırımlarına dokunmayan Guerrero, 2009 yılında diz ameliyatı için para çekmek istediğinde hesabının boş olduğunu fark etti. Bunun üzerine, bankaya karşı üç ayrı dava açtı. 2016 ve 2019 yıllarında mahkemeler, bankayı toplamda 2,26 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum etti. Ancak, kötü yatırımların getirdiği borçlar nedeniyle bu parayı da alamadı.Şimdi evinde mülteci gibi yaşıyorŞu anda 73 yaşında olan Guerrero, kendi evinde mülteci gibi yaşadığını belirtiyor. "Hiç okula gitmedim; kârlılığın ne olduğunu bile bilmiyorum," diyerek, bankaya olan güveninin hayatını nasıl mahvettiğini anlatıyor.

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