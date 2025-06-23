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Nihal Candan’ın ardından Bahar Candan ve Dilan Polat’tan tepki çeken helva paylaşımı
Nihal Candan’ın ardından Bahar Candan ve Dilan Polat’tan tepki çeken helva paylaşımı
Sputnik Türkiye
Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ardından kardeşi Bahar Candan, sosyal medyada helva kavururken görüntülendi. O anları paylaşan Dilan... 23.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-23T09:55+0300
2025-06-23T09:55+0300
yaşam
nihal candan
bahar candan
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Geçtiğimiz günlerde Anoreksiya Nervoza nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesi sonrası ailesi derin bir yas sürecine girdi. Ancak bu sürecin sosyal medyada yansımaları tartışma yarattı. Bahar Candan, ablası için helva kavurduğu anları, Dilan Polat ile birlikte paylaştı.Dilan Polat’ın paylaşımı geri tepki verdiCezaevinden daha önce tahliye edilen Dilan Polat, Bahar Candan’la birlikte çektiği helva kavurma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bu paylaşımı “duyarsızlık” olarak yorumladı.Paylaşılan videolara gelen yorumlar genellikle olumsuz oldu. “Yas tutmak yerine reklam yapıyorlar”, “Bu kadar mı hissiz olunur?” ve “Gündemde kalma çabası” gibi ifadeler, sosyal medyada çokça dile getirildi. Eleştirilerin artması üzerine Dilan Polat, söz konusu görüntülerin bir kısmını hesabından kaldırdı.Tüm bu tepkilere rağmen Bahar Candan, konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/nihal-candanin-vefatindan-sonra-aciklama-yapan-derya-ulug-ben-de-anoreksiyaya-yakalandim-1097215407.html
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nihal candan, bahar candan, dilan polat, helva
nihal candan, bahar candan, dilan polat, helva

Nihal Candan’ın ardından Bahar Candan ve Dilan Polat’tan tepki çeken helva paylaşımı

09:55 23.06.2025
© FotoğrafDilan Polat-Bahar Candan
Dilan Polat-Bahar Candan - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2025
© Fotoğraf
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Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ardından kardeşi Bahar Candan, sosyal medyada helva kavururken görüntülendi. O anları paylaşan Dilan Polat, kısa sürede tepki oklarını üzerine çekti. “Yas değil, reklam yapıyorlar” yorumları sosyal medyada gündem oldu.
Geçtiğimiz günlerde Anoreksiya Nervoza nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesi sonrası ailesi derin bir yas sürecine girdi. Ancak bu sürecin sosyal medyada yansımaları tartışma yarattı. Bahar Candan, ablası için helva kavurduğu anları, Dilan Polat ile birlikte paylaştı.

Dilan Polat’ın paylaşımı geri tepki verdi

Cezaevinden daha önce tahliye edilen Dilan Polat, Bahar Candan’la birlikte çektiği helva kavurma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bu paylaşımı “duyarsızlık” olarak yorumladı.
Paylaşılan videolara gelen yorumlar genellikle olumsuz oldu. “Yas tutmak yerine reklam yapıyorlar”, “Bu kadar mı hissiz olunur?” ve “Gündemde kalma çabası” gibi ifadeler, sosyal medyada çokça dile getirildi. Eleştirilerin artması üzerine Dilan Polat, söz konusu görüntülerin bir kısmını hesabından kaldırdı.
Tüm bu tepkilere rağmen Bahar Candan, konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.
Derya Uluğ - Sputnik Türkiye, 1920, 21.06.2025
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Nihal Candan'ın vefatından sonra açıklama yapan Derya Uluğ: Ben de anoreksiyaya yakalandım
21 Haziran , 13:36
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