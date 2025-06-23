https://anlatilaninotesi.com.tr/20250623/nihal-candanin-ardindan-bahar-candan-ve-dilan-polattan-tepki-ceken-helva-paylasimi-1097240698.html

Nihal Candan’ın ardından Bahar Candan ve Dilan Polat’tan tepki çeken helva paylaşımı

Nihal Candan’ın ardından Bahar Candan ve Dilan Polat’tan tepki çeken helva paylaşımı

Sputnik Türkiye

Anoreksiya nedeniyle hayatını kaybeden Nihal Candan’ın ardından kardeşi Bahar Candan, sosyal medyada helva kavururken görüntülendi. O anları paylaşan Dilan... 23.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-23T09:55+0300

2025-06-23T09:55+0300

2025-06-23T09:55+0300

yaşam

nihal candan

bahar candan

dilan polat

helva

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Geçtiğimiz günlerde Anoreksiya Nervoza nedeniyle hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesi sonrası ailesi derin bir yas sürecine girdi. Ancak bu sürecin sosyal medyada yansımaları tartışma yarattı. Bahar Candan, ablası için helva kavurduğu anları, Dilan Polat ile birlikte paylaştı.Dilan Polat’ın paylaşımı geri tepki verdiCezaevinden daha önce tahliye edilen Dilan Polat, Bahar Candan’la birlikte çektiği helva kavurma görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırdı. Birçok kişi bu paylaşımı “duyarsızlık” olarak yorumladı.Paylaşılan videolara gelen yorumlar genellikle olumsuz oldu. “Yas tutmak yerine reklam yapıyorlar”, “Bu kadar mı hissiz olunur?” ve “Gündemde kalma çabası” gibi ifadeler, sosyal medyada çokça dile getirildi. Eleştirilerin artması üzerine Dilan Polat, söz konusu görüntülerin bir kısmını hesabından kaldırdı.Tüm bu tepkilere rağmen Bahar Candan, konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/nihal-candanin-vefatindan-sonra-aciklama-yapan-derya-ulug-ben-de-anoreksiyaya-yakalandim-1097215407.html

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nihal candan, bahar candan, dilan polat, helva