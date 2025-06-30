https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/naci-gorur-uyardi-kolun-kapasitesi-7ye-varan-deprem-1097471116.html

Naci Görür uyardı: 'Kolun kapasitesi 7'ye varan deprem'

Naci Görür uyardı: 'Kolun kapasitesi 7'ye varan deprem'

Sputnik Türkiye

Hakkari-Gelişen-Şemdinli bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T22:00+0300

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türki̇ye

naci görür

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

hakkari

hakkari valiliği

hakkari i̇l emniyet müdürlüğü

hakkari belediyesi

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Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.Depremin Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda, Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı ve Çubuklu kolu üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bu bölgenin 7 büyüklüğüne kadar deprem kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, 6 Şubat 2023 depremlerinin bu sarsıntı üzerindeki etkisine dikkat çekti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hakkaride-44-buyuklugunde-deprem-1097469525.html

türki̇ye

hakkari

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Sputnik Türkiye

naci görür, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), hakkari, hakkari valiliği, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari cumhuriyet başsavcılığı