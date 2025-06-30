https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/naci-gorur-uyardi-kolun-kapasitesi-7ye-varan-deprem-1097471116.html
Naci Görür uyardı: 'Kolun kapasitesi 7'ye varan deprem'
Naci Görür uyardı: 'Kolun kapasitesi 7'ye varan deprem'
Sputnik Türkiye
Hakkari-Gelişen-Şemdinli bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T22:00+0300
2025-06-30T22:00+0300
2025-06-30T22:01+0300
türki̇ye
naci görür
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
hakkari
hakkari valiliği
hakkari i̇l emniyet müdürlüğü
hakkari belediyesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/07/1094269574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_521de4af8f86d4c2c4756df39ee59cac.jpg
Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.Depremin Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda, Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı ve Çubuklu kolu üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bu bölgenin 7 büyüklüğüne kadar deprem kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, 6 Şubat 2023 depremlerinin bu sarsıntı üzerindeki etkisine dikkat çekti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/hakkaride-44-buyuklugunde-deprem-1097469525.html
türki̇ye
hakkari
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naci görür, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), hakkari, hakkari valiliği, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari cumhuriyet başsavcılığı
naci görür, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), hakkari, hakkari valiliği, hakkari i̇l emniyet müdürlüğü, hakkari belediyesi, hakkari cumhuriyet başsavcılığı
Naci Görür uyardı: 'Kolun kapasitesi 7'ye varan deprem'
22:00 30.06.2025 (güncellendi: 22:01 30.06.2025)
Hakkari-Gelişen-Şemdinli bölgesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görür, depremin Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda, Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı ve Çubuklu kolu üzerinde gerçekleştiğini, bu bölgenin 7 büyüklüğüne kadar deprem kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Naci Görür, Hakkari'de yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı.
Depremin Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonunda, Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı ve Çubuklu kolu üzerinde gerçekleştiğini belirten Görür, bu bölgenin 7 büyüklüğüne kadar deprem kapasitesine sahip olduğunu ifade etti. Ayrıca, 6 Şubat 2023 depremlerinin bu sarsıntı üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadeleri kullandı:
Az önce, Hakkari-Gelişen-Şemdinli’de 4,4 deprem oldu. Deprem Güneydoğu Andolu Bindirme Zonunda (Bitlis-Zağros Bindirme Kuşağı) ve doğal olarak bindirme fay kuşağında ve Çubuklu kolu üzerinde. Kolun kapasitesi 7’ye varan deprem. 6 Şubat 2023 depremlerinin etkisi. Sevgiyle.