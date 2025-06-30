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Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5 kilometre derinlikte kaydedildi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
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Kandilli Rasathanesi saat 19.14'de Hakkari Şemdinli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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hakkari, son dakika, şemdinli, deprem, kandilli rasathanesi
hakkari, son dakika, şemdinli, deprem, kandilli rasathanesi

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem

19:47 30.06.2025 (güncellendi: 19:51 30.06.2025)
© AASismograf
Sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© AA
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi saat 19.14'de Hakkari Şemdinli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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