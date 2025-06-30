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Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5 kilometre derinlikte kaydedildi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T19:47+0300
2025-06-30T19:47+0300
2025-06-30T19:51+0300
hakkari
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kandilli rasathanesi
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Kandilli Rasathanesi saat 19.14'de Hakkari Şemdinli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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hakkari, son dakika, şemdinli, deprem, kandilli rasathanesi
hakkari, son dakika, şemdinli, deprem, kandilli rasathanesi
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
19:47 30.06.2025 (güncellendi: 19:51 30.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 5 kilometre derinlikte kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi saat 19.14'de Hakkari Şemdinli'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.