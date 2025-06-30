https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/moldovali-vekil-moldovadaki-bagimsiz-basin-sektoru-sistematik-olarak-yok-ediliyor-1097466865.html

Moldovalı vekil: Moldova’daki bağımsız basın sektörü sistematik olarak yok ediliyor

Moldovalı vekil: Moldova’daki bağımsız basın sektörü sistematik olarak yok ediliyor

Sputnik Türkiye

Moldova Parlamentosu'nda muhalefetteki 'Zafer' bloğunu temsil eden milletvekili Bolya, ülkede bağımsız basın sektörünün sistematik olarak yok edildiğini... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T17:47+0300

2025-06-30T17:47+0300

2025-06-30T17:47+0300

dünya

moldova

bağımsız basın

baskı

yevgeniya gutsul

kişinev

rusya

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Moldova Parlamentosu'nda muhalefetteki 'Zafer' siyasi bloğunu temsil eden milletvekili Vasiliy Bolya, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Moldova’daki bağımsız basın sektörü son yıllarda sistematik bir şekilde yok ediliyor. Reklam pazarı tekelleştirildi ve dış finansman yalnızca ‘onaylı’, yani iktidar yanlısı medya kuruluşlarına yönlendiriliyor” ifadesini kullandı.Bolya, eleştirel düşünenlerin susturulamayacağını ifade ederek, “Çeşitli programlar, podcast’ler ve bağımsız gazeteciler, iktidardaki Eylem ve Dayanışma partisinin ana akım çizgisinden farklı, gerçek ve çeşitli bakış açıları sundukları için insanlar internete yöneldi” diye belirtti. Milletvekili ayrıca, televizyonun etkisini kaybettiğini ve tüm bunları kontrol etmeye çalışanların aslında gerçeklerden korktuklarını ortaya koyduğunu dile getirdi.Moldova makamları zorlama bahanelerle ülkedeki her türlü muhalefete karşı baskıcı önlemler almaya başladı. Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul tutuklanırken, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri için Kişinev havaalanında gözaltına alınmış, birçok muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden önce ve sonra 30 gün boyunca protesto gösterilerini yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıtlarını gerekçe göstermeksizin reddedip seçimlere katılmalarını engellemek için ‘seçim yolsuzluğuyla mücadele’ bahanesiyle Bilgi ve Güvenlik Servisi’nin yetkilerini genişletmeyi teklif etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/vlah-moldova-yonetimi-gagavuzyanin-ozerkligini-ortadan-kaldirmak-icin-gutsulu-hedef-aldi-1097340302.html

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