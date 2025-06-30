https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/moldovali-vekil-moldovadaki-bagimsiz-basin-sektoru-sistematik-olarak-yok-ediliyor-1097466865.html
Moldovalı vekil: Moldova’daki bağımsız basın sektörü sistematik olarak yok ediliyor
Moldovalı vekil: Moldova’daki bağımsız basın sektörü sistematik olarak yok ediliyor
Sputnik Türkiye
Moldova Parlamentosu'nda muhalefetteki 'Zafer' bloğunu temsil eden milletvekili Bolya, ülkede bağımsız basın sektörünün sistematik olarak yok edildiğini... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T17:47+0300
2025-06-30T17:47+0300
2025-06-30T17:47+0300
dünya
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bağımsız basın
baskı
yevgeniya gutsul
kişinev
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Moldova Parlamentosu'nda muhalefetteki 'Zafer' siyasi bloğunu temsil eden milletvekili Vasiliy Bolya, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Moldova’daki bağımsız basın sektörü son yıllarda sistematik bir şekilde yok ediliyor. Reklam pazarı tekelleştirildi ve dış finansman yalnızca ‘onaylı’, yani iktidar yanlısı medya kuruluşlarına yönlendiriliyor” ifadesini kullandı.Bolya, eleştirel düşünenlerin susturulamayacağını ifade ederek, “Çeşitli programlar, podcast’ler ve bağımsız gazeteciler, iktidardaki Eylem ve Dayanışma partisinin ana akım çizgisinden farklı, gerçek ve çeşitli bakış açıları sundukları için insanlar internete yöneldi” diye belirtti. Milletvekili ayrıca, televizyonun etkisini kaybettiğini ve tüm bunları kontrol etmeye çalışanların aslında gerçeklerden korktuklarını ortaya koyduğunu dile getirdi.Moldova makamları zorlama bahanelerle ülkedeki her türlü muhalefete karşı baskıcı önlemler almaya başladı. Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul tutuklanırken, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri için Kişinev havaalanında gözaltına alınmış, birçok muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden önce ve sonra 30 gün boyunca protesto gösterilerini yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıtlarını gerekçe göstermeksizin reddedip seçimlere katılmalarını engellemek için ‘seçim yolsuzluğuyla mücadele’ bahanesiyle Bilgi ve Güvenlik Servisi’nin yetkilerini genişletmeyi teklif etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/vlah-moldova-yonetimi-gagavuzyanin-ozerkligini-ortadan-kaldirmak-icin-gutsulu-hedef-aldi-1097340302.html
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moldova, bağımsız basın, baskı, yevgeniya gutsul, kişinev, rusya
moldova, bağımsız basın, baskı, yevgeniya gutsul, kişinev, rusya
Moldovalı vekil: Moldova’daki bağımsız basın sektörü sistematik olarak yok ediliyor
Moldova Parlamentosu'nda muhalefetteki 'Zafer' bloğunu temsil eden milletvekili Bolya, ülkede bağımsız basın sektörünün sistematik olarak yok edildiğini belirtti.
Moldova Parlamentosu'nda muhalefetteki 'Zafer' siyasi bloğunu temsil eden milletvekili Vasiliy Bolya, Telegram kanalında yaptığı paylaşımda, “Moldova’daki bağımsız basın sektörü son yıllarda sistematik bir şekilde yok ediliyor. Reklam pazarı tekelleştirildi ve dış finansman yalnızca ‘onaylı’, yani iktidar yanlısı medya kuruluşlarına yönlendiriliyor” ifadesini kullandı.
Bolya, eleştirel düşünenlerin susturulamayacağını ifade ederek, “Çeşitli programlar, podcast’ler ve bağımsız gazeteciler, iktidardaki Eylem ve Dayanışma partisinin ana akım çizgisinden farklı, gerçek ve çeşitli bakış açıları sundukları için insanlar internete yöneldi” diye belirtti. Milletvekili ayrıca, televizyonun etkisini kaybettiğini ve tüm bunları kontrol etmeye çalışanların aslında gerçeklerden korktuklarını ortaya koyduğunu dile getirdi.
Moldova makamları zorlama bahanelerle ülkedeki her türlü muhalefete karşı baskıcı önlemler almaya başladı. Gagavuzya Başkanı Yevgeniya Gutsul tutuklanırken, milletvekilleri Rusya'yı ziyaret ettikleri için Kişinev havaalanında gözaltına alınmış, birçok muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açılmıştı. Ayrıca Kişinev, seçimlerden önce ve sonra 30 gün boyunca protesto gösterilerini yasaklamaya çalışmıştı. İktidar partisi, adayların kayıtlarını gerekçe göstermeksizin reddedip seçimlere katılmalarını engellemek için ‘seçim yolsuzluğuyla mücadele’ bahanesiyle Bilgi ve Güvenlik Servisi’nin yetkilerini genişletmeyi teklif etmişti.