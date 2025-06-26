https://anlatilaninotesi.com.tr/20250626/vlah-moldova-yonetimi-gagavuzyanin-ozerkligini-ortadan-kaldirmak-icin-gutsulu-hedef-aldi-1097340302.html

Gutsul’un danışmanı Vlah: Moldova yönetimi, Gagavuzya’nın özerkliğini ortadan kaldırmak için Gutsul’u hedef aldı

Gutsul’un danışmanı Vlah: Moldova yönetimi, Gagavuzya’nın özerkliğini ortadan kaldırmak için Gutsul’u hedef aldı

Sputnik Türkiye

Gagavuzya Başkanı Evghenia Gutsul’un danışmanı Mihail Vlah, Gagavuzya Başkanının tutuklanmasının, PDS'nin özerkliği yok etme arzusuyla doğrudan bağlantılı... 26.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-26T05:04+0300

2025-06-26T05:04+0300

2025-06-26T05:05+0300

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Gagavuzya Başkanı Evghenia Gutsul’un danışmanı Mihail Vlah, Gutsul’un gözaltına alınmasının Moldova’daki iktidar partisi Eylem ve Dayanışma Partisi’nin (PDS), Gagavuzya’nın özerkliğini ortadan kaldırma planlarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu öne sürdü.Kişinev Temyiz Mahkemesi, çarşamba günü Moldova başkentinin yerel mahkemesi tarafından verilen ev hapsi kararını onaylayarak, Gutsul’un gözaltı süresini 30 gün daha uzattı. Gutsul’un ön soruşturma kapsamındaki tutukluluk süresi 13 Haziran’da sona eriyordu.Mihail Vlah, yaşananları şu sözlerle değerlendirdi: Vlah, bölge halkının da gelişmelerden dolayı son derece tedirgin olduğunu belirterek, “Gagavuzya halkı olup bitenlerden çok endişeli ve öfkeli. Kış döneminde destek alan kişilere yönelik ikinci bir ceza dalgası başlatıldı.” dedi.Danışman Vlah, özerklik üzerindeki baskının, 4 Temmuz’da Moldova’da düzenlenecek olan ve üst düzey Avrupalı yetkililerin katılacağı Avrupa Zirvesi ile bağlantılı olduğunu belirterek, "Yine ‘Avrupa demokrasisinden’ söz edecekler. Ancak öyle bir izlenim oluşuyor ki, milyarları sanki kendileri çaldı ve şimdi de sözde gangsterlik ve yolsuzlukla mücadele ediyorlarmış gibi görünmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.Gutsul hakkında, Moldova’da yasaklı olan Şor Partisi’nin finansmanı ve 2023’te Gagavuzya’da yürütülen seçim kampanyası sırasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla ceza davaları açılmıştı. Geçici tutukluluk süresi 13 Haziran’da sona erecekti, ancak Kişinev Bölge Mahkemesi ev hapsini 30 gün daha uzatma kararı almıştı.Moldova makamları, ülkedeki her türlü muhalefete karşı baskıcı önlemler uygulamaya başladı. Gagavuzya Başkanı uydurma gerekçelerle tutuklandı, Rusya’yı ziyaret eden milletvekilleri Kişinev Havalimanı’nda alıkonuldu, birçok muhalif siyasetçi hakkında ceza davaları açıldı. Ayrıca Kişinev yönetimi, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya çalıştı. İktidar partisi, gerekçe göstermeden adayların kaydını reddetmek ve böylece seçimlere katılmalarını engellemek amacıyla, sözde “seçim yolsuzluğuyla mücadele” gerekçesiyle Bilgi ve Güvenlik Servisi’nin yetkilerini genişletmeyi önerdi.Gagavuzya, Moldova’nın güneyinde yer alan ve geleneksel olarak Rusya ile yakın ilişkileri destekleyen özerk bir bölgedir. Buna karşılık, resmi Kişinev yönetimi Avrupa entegrasyonu doğrultusunda bir yönelim benimsemişti. Şubat 2014’te Gagavuzya’da Moldova’nın dış politika yönünün belirlenmesi amacıyla düzenlenen referandumda, katılımcıların yüzde 98’inden fazlası Moldova’nın Avrasya Gümrük Birliği’ne entegrasyonunu desteklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250621/ermeni-diasporasinin-temsilcileri-erivan-utanc-verici-bir-suc-isliyor-1097220979.html

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moldova, gagavuzya, yevgeniya gutsul, gözaltı