https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/modi-brics-zirvesi-icin-brezilyaya-gidecek-1097464321.html

Modi, BRICS Zirvesi için Brezilya’ya gidecek

Modi, BRICS Zirvesi için Brezilya’ya gidecek

Sputnik Türkiye

Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ravi, Başbakan Modi'nin Brezilya'yı ziyaret edip, Rio de Janeiro'da düzenlenecek olan BRICS Zirvesi'ne katılacağını... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T16:15+0300

2025-06-30T16:15+0300

2025-06-30T16:41+0300

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hindistan

narendra modi

hindistan başbakanı narendra modi

brezilya

brics

brics zirvesi

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Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Dammu Ravi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yurtdışı turu kapsamında 17. BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere Brezilya'yı ziyaret edeceğini söyledi.Ravi yaptığı açıklamada, "17. BRICS Zirvesi 6-7 Temmuz tarihlerinde Rio'da gerçekleştirilecek. Hindistan Başbakanı 5 Temmuz akşamı Rio'ya varacak ancak ana program 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek" diye belirtti.Ravi, Rio de Janeiro'da düzenlenecek zirvenin temasının 'kapsayıcı ve sürdürülebilir yönetişim adına Küresel Güney ülkeleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi' olduğunu belirterek, “6 Temmuz programında ilk olarak yalnızca BRICS'in tam üyelerinin katılımıyla küresel yönetişim reformu konusu ele alınacak. Ardından gündemin ikinci maddesi olan barış ve güvenlik başlığı, liderlerin bu konuyu çalışma yemeği formatında tartışacağı bir oturumda görüşülecek. Üçüncü gündem maddesi ise çok taraflılığın, ekonominin, finansın ve yapay zekanın güçlendirilmesi olacak. Aynı akşam, zirveye ertesi gün yani 7 Temmuz’da katılacak tüm liderler onuruna resmi bir resepsiyon düzenlenecek” ifadelerini kullandı.Ravi, zirvede çevre, iklim değişikliği ve küresel sağlık konularının da gündemde olacağını ifade ederek, “Brezilya’nın gündeminin büyük ölçüde Küresel Güney’in görüşlerini kucaklamaya yönelik olduğunu ve bunun Hindistan’ın öncelikleriyle büyük ölçüde örtüştüğünü görüyoruz. Hindistan gelecek yıl BRICS dönem başkanlığını üstlenecek; bu bağlamda Başbakan’ın ziyareti daha da büyük bir önem taşıyor” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250613/1097004578.html

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