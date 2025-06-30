Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan'daki olayları değerlendirdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi: Erdoğan, Macron'la eğlendi
10:12
2 dk
SESLİ HABER
Sürüyü kim yönlendiriyor? Bilimin çözdüğü kolektif hareket sırrı
10:22
5 dk
SESLİ HABER
Apollo’dan Artemis’e: Ay yolculuğu neden eskisinden daha zor?
10:34
5 dk
SESLİ HABER
Reklamın yeni mecrası nereye kaydı ?
10:42
5 dk
SESLİ HABER
Yutulan sakız vücutta ne kadar süre kalır?
10:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Kalabalıklar toplandı, söz bedene büründü: Bir deyimin doğuşu
12:06
3 dk
OZEL HABER
Erdoğan ‘F-35’ dedi: ABD şifre vermezse uçamayan uçağın karnesi
12:11
5 dk
SESLİ HABER
'Üzerinde güneş batmayan hat' 500-T'nin yeni güzergahı belli oldu
12:23
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:40
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Savaş teknolojisinin kısa tarihi: Füzenin izinde
13:09
8 dk
SESLİ HABER
Müsilaj yine Marmara’da: Ekosistem alarm veriyor
13:25
4 dk
SESLİ HABER
Politico: Trump, Avrupa internetinin fişini çekebilir
13:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
‘Ev almak kolay peki ya komşu?’
14:07
2 dk
ÖZEL HABER
12 günlük savaşta neler yaşandı: Gün gün detaylar
14:13
20 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
14:40
9 dk
SESLİ HABER
Her gün 800 milyon kişi Türk dizisi izliyor
14:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:06
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Trump’ın ikiyüzlülüğü: İran’ı nasıl vurdular
18:14
4 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin hava savunma gündemi: S-400’ler neden önemli?
18:26
7 dk
SESLİ HABER
Türk bilim insanları Antarktika’da: Mikroplastik araştırması
18:55
2 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Ilgın Su: '12 Mart öncesi tembihli çocuklardık'
19:01
28 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de orman yangınları: İklim, insan ve değişen doğa dengesi
20:30
9 dk
ÖZEL HABER
Küresel güç dengesi ve füze kapasiteleri
21:18
7 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılar İstanbul'da down*, Anadolu'da elayn*
21:44
4 dk
SESLİ HABER
Gladyatörler ve aslanlar arasındaki dövüşlerin ilk fiziksel kanıtı bulundu
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Konut seçiminde artık ilk sırada o var.
22:30
3 dk
SESLİ HABER
İnsan vücudunda biriken sessiz tehdit: Mikroplastikler
22:42
6 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
22:55
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
CHP kurultay davası ertelenir mi?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kartalkaya’da yargılama süreci başlıyor
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:29
21 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:52
14 dk
GÜN ORTASI
Türkiye'de plastik üretimi nüfusa oranla 25 kat fazla büyüyor
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/lavrov-ermenistan-ve-sirbistandaki-olaylari-degerlendirdi-1097453399.html
Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan'daki olayları değerlendirdi
Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan'daki olayları değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Ermenistan ve Sırbistan’daki olayları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun çöküşüne neyin yol açacağını tahmin etti. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T11:45+0300
2025-06-30T11:41+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
ermenistan
sırbistan
nato
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
kazakistan
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096582823_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_e06aa69cc7d0a3ec0bf4184bda67cb86.jpg
Kırgızistan’da toplanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin ardından basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan’daki olaylar ve NATO’daki süreçlere ilişkin değerlendirmede bulundu.Sputnik, Lavrov’un açıklamalarından öne çıkanları derledi.Ermenistan’daki durumBelgorod’daki şiddet olaylarıNATO’nun çöküşüUkrayna İHA’larının Kazakistan üzerinde uçması
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/rus-ordusu-dnepropetrovsk-bolgesindeki-ilk-yerlesim-merkezini-ele-gecirdi-1097450313.html
rusya
ermenistan
sırbistan
kazakistan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1c/1096582823_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_ca6cc8e0838fa1b1d4ab81eee4112b3b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, sergey lavrov, ermenistan, sırbistan, nato, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kazakistan, ukrayna
rusya, sergey lavrov, ermenistan, sırbistan, nato, kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö), kazakistan, ukrayna

Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan'daki olayları değerlendirdi

11:45 30.06.2025
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinForeign Minister Sergey Lavrov at the conference "Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples" in Moscow.
Foreign Minister Sergey Lavrov at the conference Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples in Moscow. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
© Sputnik / Sergey Guneev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ermenistan ve Sırbistan’daki olayları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun çöküşüne neyin yol açacağını tahmin etti.
Kırgızistan’da toplanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin ardından basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan’daki olaylar ve NATO’daki süreçlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik, Lavrov’un açıklamalarından öne çıkanları derledi.

Ermenistan’daki durum

Bu ülkedeki olaylar iç meselesi, ama kiliseye saldırılar tedirginlik yaratıyor.
Kilise her zaman Ermeni toplumunun temel direklerinden biri olmuştur ve bu Kilisenin hiçbir ciddi sebep olmayan haksız saldırılara maruz kalmasını kesinlikle istemeyiz.
Rusya, oradaki durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasından yana.
KGAÖ ülkelerinin dışişleri bakanları, Ermeni mevkidaşlarının Kırgızistan'daki toplantıya katılmamasını dikkate aldılar.
Ermenistan örgütün tam üyesi olmaya devam ediyor. Bu da yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına geliyor.
Biz Ermeni yönetici çevrelerine herhangi bir baskı yapmıyoruz, bütün bu konularda netlik çıkmasını bekleyeceğiz ama hepimiz biliyoruz ki Ermenistan müttefiklerinden, en yakın ortaklarından, komşularından yüz çevirirse bunun Ermeni halkına bir faydası olmaz.

Belgorod’daki şiddet olayları

Rusya, Sırbistan'daki protestoların ülkenin Anayasası ve yasaları temelinde çözüme kavuşturulmasını bekliyor.
Sırbistan yönetimi protestocularla diyaloğa hazır.
Batılı ülkelerin, genellikle çeşitli ülkelerdeki bazı iç olayları, söz konusu ülkenin diğer ortaklarının çıkarları aleyhine kendi çıkarlarını ilerletmek için kullanmaya çalışmasının, bu kez renkli devrimlere girişmemelerini umuyoruz.

NATO’nun çöküşü

Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin askeri harcamalarındaki artış ciddi sonuçlar doğurabilir.
NATO ülkelerinin askeri bütçelerindeki feci artışın, yaptığı değerlendirmelere göre, bu örgütün çöküşüne yol açacak.
Rusya bu konuda Batı blokunda yapıldığı gibi uyduruk tehditlerle değil, sağduyuyla hareket ediyor.

Ukrayna İHA’larının Kazakistan üzerinde uçması

Moskova bu konuyu Astana ile görüşüyor.
Kazakistanlı dostlarımız, Ukrayna tarafıyla temaslarında, bu tür uygulamalara son verilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını bize bildirdiler.
Bu konuda Rusya ve Kazakistan'ın güvenlik servisleri işbirliği yapıyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Dnepropetrovsk Bölgesindeki ilk yerleşim merkezini ele geçirdi
11:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала