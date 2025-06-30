Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan'daki olayları değerlendirdi
© Sputnik / Sergey Guneev / Multimedya arşivine gidinForeign Minister Sergey Lavrov at the conference "Historical Southern Russian Lands. National Identity and Self-Determination of Peoples" in Moscow.
© Sputnik / Sergey Guneev/
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Ermenistan ve Sırbistan’daki olayları değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, NATO'nun çöküşüne neyin yol açacağını tahmin etti.
Kırgızistan’da toplanan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi’nin ardından basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan’daki olaylar ve NATO’daki süreçlere ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sputnik, Lavrov’un açıklamalarından öne çıkanları derledi.
Ermenistan’daki durum
Bu ülkedeki olaylar iç meselesi, ama kiliseye saldırılar tedirginlik yaratıyor.
Kilise her zaman Ermeni toplumunun temel direklerinden biri olmuştur ve bu Kilisenin hiçbir ciddi sebep olmayan haksız saldırılara maruz kalmasını kesinlikle istemeyiz.
Rusya, oradaki durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasından yana.
KGAÖ ülkelerinin dışişleri bakanları, Ermeni mevkidaşlarının Kırgızistan'daki toplantıya katılmamasını dikkate aldılar.
Ermenistan örgütün tam üyesi olmaya devam ediyor. Bu da yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına geliyor.
Biz Ermeni yönetici çevrelerine herhangi bir baskı yapmıyoruz, bütün bu konularda netlik çıkmasını bekleyeceğiz ama hepimiz biliyoruz ki Ermenistan müttefiklerinden, en yakın ortaklarından, komşularından yüz çevirirse bunun Ermeni halkına bir faydası olmaz.
Belgorod’daki şiddet olayları
Rusya, Sırbistan'daki protestoların ülkenin Anayasası ve yasaları temelinde çözüme kavuşturulmasını bekliyor.
Sırbistan yönetimi protestocularla diyaloğa hazır.
Batılı ülkelerin, genellikle çeşitli ülkelerdeki bazı iç olayları, söz konusu ülkenin diğer ortaklarının çıkarları aleyhine kendi çıkarlarını ilerletmek için kullanmaya çalışmasının, bu kez renkli devrimlere girişmemelerini umuyoruz.
NATO’nun çöküşü
Kuzey Atlantik İttifakı ülkelerinin askeri harcamalarındaki artış ciddi sonuçlar doğurabilir.
NATO ülkelerinin askeri bütçelerindeki feci artışın, yaptığı değerlendirmelere göre, bu örgütün çöküşüne yol açacak.
Rusya bu konuda Batı blokunda yapıldığı gibi uyduruk tehditlerle değil, sağduyuyla hareket ediyor.
Ukrayna İHA’larının Kazakistan üzerinde uçması
Moskova bu konuyu Astana ile görüşüyor.
Kazakistanlı dostlarımız, Ukrayna tarafıyla temaslarında, bu tür uygulamalara son verilmesi için gerekli tedbirleri aldıklarını bize bildirdiler.
Bu konuda Rusya ve Kazakistan'ın güvenlik servisleri işbirliği yapıyor.