Lavrov, Ermenistan ve Sırbistan'daki olayları değerlendirdi

Biz Ermeni yönetici çevrelerine herhangi bir baskı yapmıyoruz, bütün bu konularda netlik çıkmasını bekleyeceğiz ama hepimiz biliyoruz ki Ermenistan müttefiklerinden, en yakın ortaklarından, komşularından yüz çevirirse bunun Ermeni halkına bir faydası olmaz.