https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/rusya-ve-kuzey-kore-kulturel-alanda-is-birligi-plani-imzaladi---1097440130.html
Rusya ve Kuzey Kore kültürel alanda iş birliği planı imzaladı
Rusya ve Kuzey Kore kültürel alanda iş birliği planı imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Kuzey Kore Kültür Bakanlıkları, 2025–2027 yıllarını kapsayan iki ülke arasındaki iş birliği planını imzaladı. 29.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-29T22:18+0300
2025-06-29T22:18+0300
2025-06-29T22:19+0300
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Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında 2025–2027 yıllarını kapsayan Kültürel İş Birliği Planı’nı imzaladık” ifadelerini kullandı.Bakan, belgenin ikili kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve insani ortaklığın güçlendirilmesine yönelik bir dizi ortak girişimin hayata geçirilmesini öngördüğünü belirtti. Lyubimova ayrıca, plan kapsamında Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilecek en önemli etkinliğin, 18 Ağustos–17 Eylül 2025 tarihleri arasında Tüm Rusya Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi’nde düzenlenecek “Mansude Sanatçı Birliği”ne ait sanat eserleri sergisi olacağını ifade etti.Bakan, buna karşılık olarak Rusya tarafının, çok uluslu Rus halkının gelenekleri ve kültürü bağlamında Rusçanın zenginliği ve güzelliğine adanmış kapsamlı bir kültürel etkinlik programını Pyongyang’da düzenleyeceğini, program kapsamında M. E. Pyatnitskiy Devlet Akademik Rus Halk Korosu ile Moskova Devlet Akademik “Gjel” Dans Tiyatrosu’nun gösterileri, “Rusya” adlı fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları ve eğitim amaçlı konferansların yer alacağını belirtti.Lyubimova, “Bugün imzalanan bakanlıklar arası iş birliği programının, hem planlanmış hem de gelecekteki etkinliklerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/irandan-bmgkya-israil-ve-abd-ile-ilgili-cagri-1097438995.html
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rusya, moskova, pyongyang, kuzey kore, olga lyubimova
rusya, moskova, pyongyang, kuzey kore, olga lyubimova
Rusya ve Kuzey Kore kültürel alanda iş birliği planı imzaladı
22:18 29.06.2025 (güncellendi: 22:19 29.06.2025)
Rusya ve Kuzey Kore Kültür Bakanlıkları, 2025–2027 yıllarını kapsayan iki ülke arasındaki iş birliği planını imzaladı.
Rusya Federasyonu Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada, “Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığı ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı arasında 2025–2027 yıllarını kapsayan Kültürel İş Birliği Planı’nı imzaladık” ifadelerini kullandı.
Bakan, belgenin ikili kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve insani ortaklığın güçlendirilmesine yönelik bir dizi ortak girişimin hayata geçirilmesini öngördüğünü belirtti.
Lyubimova ayrıca, plan kapsamında Kuzey Kore tarafından gerçekleştirilecek en önemli etkinliğin, 18 Ağustos–17 Eylül 2025 tarihleri arasında Tüm Rusya Uygulamalı ve Halk Sanatları Müzesi’nde düzenlenecek “Mansude Sanatçı Birliği”ne ait sanat eserleri sergisi olacağını ifade etti.
Bakan, buna karşılık olarak Rusya tarafının, çok uluslu Rus halkının gelenekleri ve kültürü bağlamında Rusçanın zenginliği ve güzelliğine adanmış kapsamlı bir kültürel etkinlik programını Pyongyang’da düzenleyeceğini, program kapsamında M. E. Pyatnitskiy Devlet Akademik Rus Halk Korosu ile Moskova Devlet Akademik “Gjel” Dans Tiyatrosu’nun gösterileri, “Rusya” adlı fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları ve eğitim amaçlı konferansların yer alacağını belirtti.
Lyubimova, “Bugün imzalanan bakanlıklar arası iş birliği programının, hem planlanmış hem de gelecekteki etkinliklerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum” diyerek açıklamasını tamamladı.