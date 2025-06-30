https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kirimda-ukrayna-istihbaratina-stratejik-verileri-aktaran-iki-kisi-gozaltina-alindi-1097450178.html

Kırım'da Ukrayna istihbaratına stratejik verileri aktaran iki kişi gözaltına alındı

Kırım'da Ukrayna istihbaratına stratejik verileri aktaran iki kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), güvenlik güçlerinin Kırım’da Ukrayna Güvenlik Servisi’ne (SBU) kritik altyapıya ve askeri teçhizata ilişkin görselleri... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T10:57+0300

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FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, iki Kırım sakini kritik altyapı tesislerinin ve askeri teçhizatın koordinatlarını ve çalışanlar ile ilgili bilgileri içeren fotoğraf ve videoları SBU'ya aktarıyordu. Gözaltına alınan iki kişi bulundukları eylemelri itiraf etti.Söz konusu kişilerin Telegram üzerinden çalıştırıldığına ve toplanan malzemelerin Ukraynalı bir Telegram botuna gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, iki kişi hakkında vatana ihanet suçundan dava açıldığı kaydedildi.FSB, Ukrayna özel servislerinin devam eden faaliyetleri konusunda uyardı ve vatandaşlara bir kez daha dikkatli olmaları ve mesajlaşma uygulamalarında tanımadıkları kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmaları konusunda hatırlatmada bulundu.

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