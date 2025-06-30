https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kirimda-ukrayna-istihbaratina-stratejik-verileri-aktaran-iki-kisi-gozaltina-alindi-1097450178.html
Kırım'da Ukrayna istihbaratına stratejik verileri aktaran iki kişi gözaltına alındı
Kırım'da Ukrayna istihbaratına stratejik verileri aktaran iki kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), güvenlik güçlerinin Kırım’da Ukrayna Güvenlik Servisi’ne (SBU) kritik altyapıya ve askeri teçhizata ilişkin görselleri... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T10:57+0300
2025-06-30T10:57+0300
2025-06-30T10:57+0300
dünya
rusya
fsb
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
kırım
ukrayna güvenlik servisi
sbu
ukrayna
telegram
gözaltı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7b8e7b1258423512e1626e4b6e0fca5d.jpg
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, iki Kırım sakini kritik altyapı tesislerinin ve askeri teçhizatın koordinatlarını ve çalışanlar ile ilgili bilgileri içeren fotoğraf ve videoları SBU'ya aktarıyordu. Gözaltına alınan iki kişi bulundukları eylemelri itiraf etti.Söz konusu kişilerin Telegram üzerinden çalıştırıldığına ve toplanan malzemelerin Ukraynalı bir Telegram botuna gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, iki kişi hakkında vatana ihanet suçundan dava açıldığı kaydedildi.FSB, Ukrayna özel servislerinin devam eden faaliyetleri konusunda uyardı ve vatandaşlara bir kez daha dikkatli olmaları ve mesajlaşma uygulamalarında tanımadıkları kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmaları konusunda hatırlatmada bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/helikopter-parcalarini-ukraynaya-kaciracaklardi-fsb-yasadisi-faaliyeti-engelledi-1096882517.html
rusya
kırım
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/02/1082372853_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0c3cb5b476c415876e757e3739528449.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, ukrayna güvenlik servisi, sbu, ukrayna, telegram, gözaltı, tutuklama, dava, ceza davası
rusya, fsb, rusya federal güvenlik servisi (fsb), kırım, ukrayna güvenlik servisi, sbu, ukrayna, telegram, gözaltı, tutuklama, dava, ceza davası
Kırım'da Ukrayna istihbaratına stratejik verileri aktaran iki kişi gözaltına alındı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), güvenlik güçlerinin Kırım’da Ukrayna Güvenlik Servisi’ne (SBU) kritik altyapıya ve askeri teçhizata ilişkin görselleri aktaran iki kişinin gözaltına aldıklarını bildirdi.
FSB Halkla İlişkiler Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, iki Kırım sakini kritik altyapı tesislerinin ve askeri teçhizatın koordinatlarını ve çalışanlar ile ilgili bilgileri içeren fotoğraf ve videoları SBU'ya aktarıyordu. Gözaltına alınan iki kişi bulundukları eylemelri itiraf etti.
FSB, Ukrayna özel servislerinin çıkarları doğrultusunda bölgedeki kritik altyapı tesislerinin ve askeri teçhizatın fotoğraflarını ve videolarını çeken, bulundukları yerin koordinatlarını ve tesislerde görevli çalışanların kategorilerini belirten 1977 ve 1993 Kırım doğumlu iki Rus vatandaşının yasadışı faaliyetlerini önledi.
Söz konusu kişilerin Telegram üzerinden çalıştırıldığına ve toplanan malzemelerin Ukraynalı bir Telegram botuna gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, iki kişi hakkında vatana ihanet suçundan dava açıldığı kaydedildi.
İtiraf edici ifadeler veren kişilerin tutuklanmalarına karar verildi.
FSB, Ukrayna özel servislerinin devam eden faaliyetleri konusunda uyardı ve vatandaşlara bir kez daha dikkatli olmaları ve mesajlaşma uygulamalarında tanımadıkları kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmaları konusunda hatırlatmada bulundu.