https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/helikopter-parcalarini-ukraynaya-kaciracaklardi-fsb-yasadisi-faaliyeti-engelledi-1096882517.html

Helikopter parçalarını Ukrayna’ya kaçıracaklardı: FSB yasadışı faaliyeti engelledi

Helikopter parçalarını Ukrayna’ya kaçıracaklardı: FSB yasadışı faaliyeti engelledi

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus yapımı Mi-8 ve Mi-17 helikopterlerinin yedek parçalarını Ukrayna’ya kaçırma hazırlığında yer alan kişilerin... 09.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-09T11:02+0300

2025-06-09T11:02+0300

2025-06-09T10:59+0300

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FSB’nin açıklamasında, Rus yapımı Mi-8 ve Mi-17 helikopterlerinin yedek parçalarını kaçırmaya çalışan bir grubun faaliyetine son verildiği bildirildi.Açıklamada, kaçırılmaya çalışılan yedek parçaların toplam maliyetinin 400 milyon ruble (yaklaşık 198 milyon TL) olduğu kaydedildi. Bu parçalar sayesinde en az 4 helikopter onarılabilir.Parçaların son durağının Ukrayna olduğu ortaya çıkarıldı.Yakalanan grubun aralarında Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkeleri vatandaşları toplam 6 kişiden oluşuyor.Yedek parçalar, üretici işletmelere bağlı bazı şirketler aracılığıyla satın alındı.FSB’nin açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/amerikali-gazeteci-rick-sanchezden-rtde-yeni-sov-1096882407.html

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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, mi-8, mi-17