https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/helikopter-parcalarini-ukraynaya-kaciracaklardi-fsb-yasadisi-faaliyeti-engelledi-1096882517.html
Helikopter parçalarını Ukrayna’ya kaçıracaklardı: FSB yasadışı faaliyeti engelledi
Helikopter parçalarını Ukrayna’ya kaçıracaklardı: FSB yasadışı faaliyeti engelledi
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus yapımı Mi-8 ve Mi-17 helikopterlerinin yedek parçalarını Ukrayna’ya kaçırma hazırlığında yer alan kişilerin... 09.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-09T11:02+0300
2025-06-09T11:02+0300
2025-06-09T10:59+0300
dünya
rusya
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ukrayna
mi-8
mi-17
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FSB’nin açıklamasında, Rus yapımı Mi-8 ve Mi-17 helikopterlerinin yedek parçalarını kaçırmaya çalışan bir grubun faaliyetine son verildiği bildirildi.Açıklamada, kaçırılmaya çalışılan yedek parçaların toplam maliyetinin 400 milyon ruble (yaklaşık 198 milyon TL) olduğu kaydedildi. Bu parçalar sayesinde en az 4 helikopter onarılabilir.Parçaların son durağının Ukrayna olduğu ortaya çıkarıldı.Yakalanan grubun aralarında Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkeleri vatandaşları toplam 6 kişiden oluşuyor.Yedek parçalar, üretici işletmelere bağlı bazı şirketler aracılığıyla satın alındı.FSB’nin açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250609/amerikali-gazeteci-rick-sanchezden-rtde-yeni-sov-1096882407.html
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rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, mi-8, mi-17
rusya, rusya federal güvenlik servisi (fsb), ukrayna, mi-8, mi-17
Helikopter parçalarını Ukrayna’ya kaçıracaklardı: FSB yasadışı faaliyeti engelledi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus yapımı Mi-8 ve Mi-17 helikopterlerinin yedek parçalarını Ukrayna’ya kaçırma hazırlığında yer alan kişilerin yakalandığını belirtti.
FSB’nin açıklamasında, Rus yapımı Mi-8 ve Mi-17 helikopterlerinin yedek parçalarını kaçırmaya çalışan bir grubun faaliyetine son verildiği bildirildi.
Açıklamada, kaçırılmaya çalışılan yedek parçaların toplam maliyetinin 400 milyon ruble (yaklaşık 198 milyon TL) olduğu kaydedildi. Bu parçalar sayesinde en az 4 helikopter onarılabilir.
Parçaların son durağının Ukrayna olduğu ortaya çıkarıldı.
Yakalanan grubun aralarında Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu ülkeleri vatandaşları toplam 6 kişiden oluşuyor.
Yedek parçalar, üretici işletmelere bağlı bazı şirketler aracılığıyla satın alındı.
FSB’nin açıklamasında, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.