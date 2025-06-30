https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kanada-abd-ile-ticaret-anlasmalarina-hazir-mark-carney-dijital-hizmet-vergisini-iptal-ettiklerini-1097447533.html
'Kanada, ABD ile ticaret anlaşmalarına hazır': Mark Carney 'dijital hizmet vergisini iptal ettiklerini' duyurdu
'Kanada, ABD ile ticaret anlaşmalarına hazır': Mark Carney 'dijital hizmet vergisini iptal ettiklerini' duyurdu
Sputnik Türkiye
Kanada, ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik geriye dönük uygulanacak olan dijital hizmet vergisini kaldıracaklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, cuma... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T09:36+0300
2025-06-30T09:36+0300
2025-06-30T09:36+0300
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandırmak için ABD'li teknoloji şirketlerinin dijital hizmet vergisini kaldıracaklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump geçen Cuma günü, Kanada'nın teknoloji şirketlerine uyguladığı vergiyi 'ABD'ye doğrudan ve açık bir saldırı' olarak nitelendirdi ve Kanada ile ticaret görüşmelerini askıya aldığını söyledi.Carney, Kanada'nın yeni ticaret anlaşması 'öngörüsüyle' Kanada'nın Dijital Hizmet Vergisi'ni iptal edeceklerini açıkladı. Normal şartlarda vergi uygulaması pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecekti. Carney ve Trump arasında Pazar günü yapılan telefon görüşmeleri sonrası Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Kanada'nın yeniden ticaret müzakerelerini başlatmaya hazır olduğu aktarıldı.Trump, Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kanada'nın ABD'yi, Kanada'daki çevrimiçi kullanıcılarla etkileşimde bulunan Kanadalı ve yabancı işletmelere uygulanan dijital hizmetler vergisini uygulama planına sadık kaldığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi. ABD'li teknoloji şirketlerinin Kanadalı kullanıcılardan elde edilen gelir üzerinden yüzde 3 oranında bir vergi zorunluluğunu içeren dijital hizmetler vergisi, geriye dönük olarak uygulanacak ve ABD'li şirketlere ay sonunda 2 milyar ABD doları tutarında bir fatura çıkaracaktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/kanada-basbakani-mark-carney-abd-ile-karmasik-muzakerelere-devam-edecegiz-1097408511.html
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abd, kanada, mark carney, donald trump, vergi, ticaret anlaşması
abd, kanada, mark carney, donald trump, vergi, ticaret anlaşması
'Kanada, ABD ile ticaret anlaşmalarına hazır': Mark Carney 'dijital hizmet vergisini iptal ettiklerini' duyurdu
Kanada, ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik geriye dönük uygulanacak olan dijital hizmet vergisini kaldıracaklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü Kanada ile ticaret anlaşmalarını askıya aldığını duyurmuştu.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandırmak için ABD'li teknoloji şirketlerinin dijital hizmet vergisini kaldıracaklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump geçen Cuma günü, Kanada'nın teknoloji şirketlerine uyguladığı vergiyi 'ABD'ye doğrudan ve açık bir saldırı' olarak nitelendirdi ve Kanada ile ticaret görüşmelerini askıya aldığını söyledi.
Carney, Kanada'nın yeni ticaret anlaşması 'öngörüsüyle' Kanada'nın Dijital Hizmet Vergisi'ni iptal edeceklerini açıkladı. Normal şartlarda vergi uygulaması pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecekti.
Carney ve Trump arasında Pazar günü yapılan telefon görüşmeleri sonrası Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Kanada'nın yeniden ticaret müzakerelerini başlatmaya hazır olduğu aktarıldı.
Trump, Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kanada'nın ABD'yi, Kanada'daki çevrimiçi kullanıcılarla etkileşimde bulunan Kanadalı ve yabancı işletmelere uygulanan dijital hizmetler vergisini uygulama planına sadık kaldığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi.
ABD'li teknoloji şirketlerinin Kanadalı kullanıcılardan elde edilen gelir üzerinden yüzde 3 oranında bir vergi zorunluluğunu içeren dijital hizmetler vergisi, geriye dönük olarak uygulanacak ve ABD'li şirketlere ay sonunda 2 milyar ABD doları tutarında bir fatura çıkaracaktı.