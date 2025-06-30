https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/kanada-abd-ile-ticaret-anlasmalarina-hazir-mark-carney-dijital-hizmet-vergisini-iptal-ettiklerini-1097447533.html

'Kanada, ABD ile ticaret anlaşmalarına hazır': Mark Carney 'dijital hizmet vergisini iptal ettiklerini' duyurdu

'Kanada, ABD ile ticaret anlaşmalarına hazır': Mark Carney 'dijital hizmet vergisini iptal ettiklerini' duyurdu

Sputnik Türkiye

Kanada, ABD'li teknoloji şirketlerine yönelik geriye dönük uygulanacak olan dijital hizmet vergisini kaldıracaklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, cuma... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T09:36+0300

2025-06-30T09:36+0300

2025-06-30T09:36+0300

dünya

abd

kanada

mark carney

donald trump

vergi

ticaret anlaşması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104009/04/1040090454_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_0a9154eb4db50fe8b8e8967f666e17e0.jpg

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD ile ticaret görüşmelerini hızlandırmak için ABD'li teknoloji şirketlerinin dijital hizmet vergisini kaldıracaklarını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump geçen Cuma günü, Kanada'nın teknoloji şirketlerine uyguladığı vergiyi 'ABD'ye doğrudan ve açık bir saldırı' olarak nitelendirdi ve Kanada ile ticaret görüşmelerini askıya aldığını söyledi.Carney, Kanada'nın yeni ticaret anlaşması 'öngörüsüyle' Kanada'nın Dijital Hizmet Vergisi'ni iptal edeceklerini açıkladı. Normal şartlarda vergi uygulaması pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecekti. Carney ve Trump arasında Pazar günü yapılan telefon görüşmeleri sonrası Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Kanada'nın yeniden ticaret müzakerelerini başlatmaya hazır olduğu aktarıldı.Trump, Cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, Kanada'nın ABD'yi, Kanada'daki çevrimiçi kullanıcılarla etkileşimde bulunan Kanadalı ve yabancı işletmelere uygulanan dijital hizmetler vergisini uygulama planına sadık kaldığı konusunda bilgilendirdiğini söyledi. ABD'li teknoloji şirketlerinin Kanadalı kullanıcılardan elde edilen gelir üzerinden yüzde 3 oranında bir vergi zorunluluğunu içeren dijital hizmetler vergisi, geriye dönük olarak uygulanacak ve ABD'li şirketlere ay sonunda 2 milyar ABD doları tutarında bir fatura çıkaracaktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/kanada-basbakani-mark-carney-abd-ile-karmasik-muzakerelere-devam-edecegiz-1097408511.html

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, kanada, mark carney, donald trump, vergi, ticaret anlaşması