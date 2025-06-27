https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/kanada-basbakani-mark-carney-abd-ile-karmasik-muzakerelere-devam-edecegiz-1097408511.html
Kanada Başbakanı Mark Carney: ABD ile 'karmaşık müzakerelere' devam edeceğiz
Kanada Başbakanı Mark Carney: ABD ile 'karmaşık müzakerelere' devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırma kararının ardından 'karmaşık müzakerelere' devam edileceğini açıkladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-27T23:34+0300
2025-06-27T23:34+0300
2025-06-27T23:34+0300
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kanada
mark carney
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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ottawa ile ticaret görüşmelerini sonlandırma kararına ilişkin yorumda bulunarak, Kanada'nın ABD ile 'karmaşık müzakerelere' devam edeceğini söyledi.Carney gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu karmaşık müzakereleri Kanadalıların çıkarları doğrultusunda yürütmeye devam edeceğiz." dedi.Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Kanada'nın Amerikan teknoloji şirketlerine yeni bir vergi uygulama kararı nedeniyle ABD'nin Kanada ile tüm ticaret görüşmelerini durdurduğunu duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-hamaneyi-olumden-ben-kurtardim-1097406448.html
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abd, kanada, mark carney, müzakere
abd, kanada, mark carney, müzakere
Kanada Başbakanı Mark Carney: ABD ile 'karmaşık müzakerelere' devam edeceğiz
Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırma kararının ardından 'karmaşık müzakerelere' devam edileceğini açıkladı.
Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ottawa ile ticaret görüşmelerini sonlandırma kararına ilişkin yorumda bulunarak, Kanada'nın ABD ile 'karmaşık müzakerelere' devam edeceğini söyledi.
Carney gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu karmaşık müzakereleri Kanadalıların çıkarları doğrultusunda yürütmeye devam edeceğiz." dedi.
Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Kanada'nın Amerikan teknoloji şirketlerine yeni bir vergi uygulama kararı nedeniyle ABD'nin Kanada ile tüm ticaret görüşmelerini durdurduğunu duyurmuştu.