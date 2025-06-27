https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/kanada-basbakani-mark-carney-abd-ile-karmasik-muzakerelere-devam-edecegiz-1097408511.html

Kanada Başbakanı Mark Carney: ABD ile 'karmaşık müzakerelere' devam edeceğiz

Kanada Başbakanı Mark Carney: ABD ile 'karmaşık müzakerelere' devam edeceğiz

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump'ın Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırma kararının ardından 'karmaşık müzakerelere' devam edileceğini açıkladı. 27.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-27T23:34+0300

2025-06-27T23:34+0300

2025-06-27T23:34+0300

dünya

abd

kanada

mark carney

müzakere

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Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ottawa ile ticaret görüşmelerini sonlandırma kararına ilişkin yorumda bulunarak, Kanada'nın ABD ile 'karmaşık müzakerelere' devam edeceğini söyledi.Carney gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu karmaşık müzakereleri Kanadalıların çıkarları doğrultusunda yürütmeye devam edeceğiz." dedi.Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Kanada'nın Amerikan teknoloji şirketlerine yeni bir vergi uygulama kararı nedeniyle ABD'nin Kanada ile tüm ticaret görüşmelerini durdurduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250627/trump-hamaneyi-olumden-ben-kurtardim-1097406448.html

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abd, kanada, mark carney, müzakere