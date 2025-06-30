https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/izmirin-seferihisar-ilcesindeki-orman-yangini-nedeniyle-bir-mahalle-tahliye-edildi-1097469931.html

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye edildi

Sputnik Türkiye

İzmir'deki yangınlar devam ederken Seferihisar ilçesinde Atatürk Mahallesi güvenlik amacıyla tahliye edildi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T21:52+0300

2025-06-30T21:52+0300

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türkiye

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i̇zmir

seferihisar

afad

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Seferihisar Doğanbey Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Yetkililer, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ulaştığı Atatürk Mahallesi'nin tahliye edilmesine karar verdi.AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye gelerek vatandaşların evlerini boşaltması için anons yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-duyurdu-yangindan-etkilenenlere-hane-basina-162-bin-tl-verilecek-1097466337.html

türki̇ye

i̇zmir

seferihisar

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