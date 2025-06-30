https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/izmirin-seferihisar-ilcesindeki-orman-yangini-nedeniyle-bir-mahalle-tahliye-edildi-1097469931.html
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
Sputnik Türkiye
İzmir'deki yangınlar devam ederken Seferihisar ilçesinde Atatürk Mahallesi güvenlik amacıyla tahliye edildi. 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T21:52+0300
2025-06-30T21:52+0300
2025-06-30T21:53+0300
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Seferihisar Doğanbey Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.Yetkililer, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ulaştığı Atatürk Mahallesi'nin tahliye edilmesine karar verdi.AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye gelerek vatandaşların evlerini boşaltması için anons yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-duyurdu-yangindan-etkilenenlere-hane-basina-162-bin-tl-verilecek-1097466337.html
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türkiye, i̇zmir, seferihisar, afad
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangını nedeniyle bir mahalle tahliye edildi
21:52 30.06.2025 (güncellendi: 21:53 30.06.2025)
İzmir'deki yangınlar devam ederken Seferihisar ilçesinde Atatürk Mahallesi güvenlik amacıyla tahliye edildi.
Seferihisar Doğanbey Mahallesi'nde dün ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Yetkililer, şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin ulaştığı Atatürk Mahallesi'nin tahliye edilmesine karar verdi.
AFAD ve jandarma ekipleri, bölgeye gelerek vatandaşların evlerini boşaltması için anons yaptı.