https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-duyurdu-yangindan-etkilenenlere-hane-basina-162-bin-tl-verilecek-1097466337.html
AFAD duyurdu: Yangından etkilenenlere hane başına 162 bin TL verilecek
AFAD duyurdu: Yangından etkilenenlere hane başına 162 bin TL verilecek
Sputnik Türkiye
AFAD, İzmir ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarının ardından yaptığı açıklamada, yangından etkilenen halka maddi destek sağlanacağını duyurdu... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T17:35+0300
2025-06-30T17:35+0300
2025-06-30T17:35+0300
türki̇ye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
yangın söndürme tüpü
yangın alarmı
yangın felaketi
i̇zmir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097451424_0:203:2835:1798_1920x0_80_0_0_8f748bbaef76989d49c669a5c4f4e32b.jpg
AFAD, İzmir ve Bilecik’teki yangınlar sonrası afetzedelere hane başına 162 bin TL’ye kadar nakdi yardım yapılacağını belirtti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, barınma ihtiyaçları doğrultusunda afetzedelere iki farklı yardım modeli uygulanacağını duyurdu. Buna göre, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen kişilere hane başına 162 bin TL nakdi yardım yapılacak. Konteyner talep eden afetzedelere ise hane başına 72 bin TL destek verilecek.AFAD, yaptığı açıklamada, yangından etkilenen tüm halka geçmiş olsun dileklerini ileterek, afet bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiye-genelinde-orman-yanginlari-on-binlerce-kisi-icin-afadtan-aciklama-1097464965.html
türki̇ye
i̇zmir
bilecik
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AFAD duyurdu: Yangından etkilenenlere hane başına 162 bin TL verilecek
AFAD, İzmir ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarının ardından yaptığı açıklamada, yangından etkilenen halka maddi destek sağlanacağını duyurdu. Açıklamada, her iki il için hane başına yangından etkilenenlere 162 bin TL ödeneceği açıklandı.
AFAD, İzmir ve Bilecik’teki yangınlar sonrası afetzedelere hane başına 162 bin TL’ye kadar nakdi yardım yapılacağını belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, barınma ihtiyaçları doğrultusunda afetzedelere iki farklı yardım modeli uygulanacağını duyurdu. Buna göre, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen kişilere hane başına 162 bin TL nakdi yardım yapılacak. Konteyner talep eden afetzedelere ise hane başına 72 bin TL destek verilecek.
AFAD, yaptığı açıklamada, yangından etkilenen tüm halka geçmiş olsun dileklerini ileterek, afet bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.