https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/afad-duyurdu-yangindan-etkilenenlere-hane-basina-162-bin-tl-verilecek-1097466337.html

AFAD duyurdu: Yangından etkilenenlere hane başına 162 bin TL verilecek

AFAD duyurdu: Yangından etkilenenlere hane başına 162 bin TL verilecek

Sputnik Türkiye

AFAD, İzmir ve Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarının ardından yaptığı açıklamada, yangından etkilenen halka maddi destek sağlanacağını duyurdu... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T17:35+0300

2025-06-30T17:35+0300

2025-06-30T17:35+0300

türki̇ye

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

yangın söndürme tüpü

yangın alarmı

yangın felaketi

i̇zmir

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1e/1097451424_0:203:2835:1798_1920x0_80_0_0_8f748bbaef76989d49c669a5c4f4e32b.jpg

AFAD, İzmir ve Bilecik’teki yangınlar sonrası afetzedelere hane başına 162 bin TL’ye kadar nakdi yardım yapılacağını belirtti.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, barınma ihtiyaçları doğrultusunda afetzedelere iki farklı yardım modeli uygulanacağını duyurdu. Buna göre, konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen kişilere hane başına 162 bin TL nakdi yardım yapılacak. Konteyner talep eden afetzedelere ise hane başına 72 bin TL destek verilecek.AFAD, yaptığı açıklamada, yangından etkilenen tüm halka geçmiş olsun dileklerini ileterek, afet bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/turkiye-genelinde-orman-yanginlari-on-binlerce-kisi-icin-afadtan-aciklama-1097464965.html

türki̇ye

i̇zmir

bilecik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, bilecik, bilecik belediyesi