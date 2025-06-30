https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/istanbul-valiligi-uyardi-kuvvetli-ruzgar-5-gun-boyunca-etkili-olacak-1097465593.html

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar 5 gün boyunca etkili olacak

İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar 5 gün boyunca etkili olacak

Sputnik Türkiye

İstanbul Valiliği, kentte 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Rüzgarın saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin... 30.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-30T17:11+0300

2025-06-30T17:11+0300

2025-06-30T17:11+0300

türki̇ye

i̇stanbul

i̇stanbul valiliği

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

rüzgar

şiddetli rüzgar

vali

hava

yüzme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/13/1075584311_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3a387c3ff74008008acae1e61e17b1de.jpg

İstanbul’da beş gün boyunca saatte 30-50 kilometre hızında kuvvetli rüzgar etkili olacak.İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada, kent genelinde beş gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgarların etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, rüzgar hızının saatte 30 ila 50 kilometre arasında değişmesi bekleniyor.Valilik, özellikle kentin Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerinde yaşayan halka yönelik önemli bir uyarıda da bulundu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyılarda 'rip akıntısı' olarak bilinen, denize girenleri açık denize doğru çekebilen tehlikeli akıntıların oluşabileceği belirtildi. Bu nedenle sahil bölgelerinde yaşayanların ve denize girecek olan kişilerin dikkatli olmaları istendi.Açıklamada ayrıca, rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Valilik, gelişmeleri yakından takip ederek halkı bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/sicaklik-6-8-derece-dusuyor-firtina-uyarisi-yapildi-bircok-ilde-deniz-girmek-yasak-1097431334.html

türki̇ye

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rüzgar, şiddetli rüzgar, vali, hava, yüzme