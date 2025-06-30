https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/istanbul-valiligi-uyardi-kuvvetli-ruzgar-5-gun-boyunca-etkili-olacak-1097465593.html
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar 5 gün boyunca etkili olacak
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar 5 gün boyunca etkili olacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, kentte 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Rüzgarın saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin... 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T17:11+0300
2025-06-30T17:11+0300
2025-06-30T17:11+0300
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i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
rüzgar
şiddetli rüzgar
vali
hava
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İstanbul’da beş gün boyunca saatte 30-50 kilometre hızında kuvvetli rüzgar etkili olacak.İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada, kent genelinde beş gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgarların etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, rüzgar hızının saatte 30 ila 50 kilometre arasında değişmesi bekleniyor.Valilik, özellikle kentin Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerinde yaşayan halka yönelik önemli bir uyarıda da bulundu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyılarda 'rip akıntısı' olarak bilinen, denize girenleri açık denize doğru çekebilen tehlikeli akıntıların oluşabileceği belirtildi. Bu nedenle sahil bölgelerinde yaşayanların ve denize girecek olan kişilerin dikkatli olmaları istendi.Açıklamada ayrıca, rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Valilik, gelişmeleri yakından takip ederek halkı bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250629/sicaklik-6-8-derece-dusuyor-firtina-uyarisi-yapildi-bircok-ilde-deniz-girmek-yasak-1097431334.html
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i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rüzgar, şiddetli rüzgar, vali, hava, yüzme
i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), rüzgar, şiddetli rüzgar, vali, hava, yüzme
İstanbul Valiliği uyardı: Kuvvetli rüzgar 5 gün boyunca etkili olacak
İstanbul Valiliği, kentte 5 gün boyunca kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar beklendiğini duyurdu. Rüzgarın saatte 30-50 kilometre hızla eseceği tahmin edilirken, Karadeniz kıyılarında rip akıntısı uyarısı yapıldı.
İstanbul’da beş gün boyunca saatte 30-50 kilometre hızında kuvvetli rüzgar etkili olacak.
İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine dayanarak yaptığı açıklamada, kent genelinde beş gün boyunca kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgarların etkili olacağının tahmin edildiğini duyurdu. Açıklamaya göre, rüzgar hızının saatte 30 ila 50 kilometre arasında değişmesi bekleniyor.
Valilik, özellikle kentin Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerinde yaşayan halka yönelik önemli bir uyarıda da bulundu. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kıyılarda 'rip akıntısı' olarak bilinen, denize girenleri açık denize doğru çekebilen tehlikeli akıntıların oluşabileceği belirtildi. Bu nedenle sahil bölgelerinde yaşayanların ve denize girecek olan kişilerin dikkatli olmaları istendi.
Açıklamada ayrıca, rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Valilik, gelişmeleri yakından takip ederek halkı bilgilendirmeye devam edeceğini bildirdi.