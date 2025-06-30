https://anlatilaninotesi.com.tr/20250630/is-insani-sadettin-saran-fenerbahce-baskanligina-aday-oldugunu-duyurdu-1097456482.html
İş insanı Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu
İş insanı Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu
Sputnik Türkiye
İş insanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübünün başkanlığına aday olduğunu açıkladı 30.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-30T12:58+0300
2025-06-30T12:58+0300
2025-06-30T13:02+0300
spor
fenerbahçe
sadettin saran
başkan
başkan adayı
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına adaylığını açıkladı. Yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Saran, "Değerli Fenerbahçeliler, hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa'nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil, tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir." ifadelerini kullandı. İmza kampanyası demokratik bir haktır vurgusu yaptıOlağanüstü kongre için başlatılan imza kampanyasının demokratik bir hak olduğunu vurgulayan Saran, şunları kaydetti:"Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık. İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur: Fenerbahçe'mizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz. Hiçbir Fenerbahçeli'nin bu konuda en ufak bir tereddüdü olmamasını rica ederim."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/ali-koctan-yeni-sezon-stratejisi-yaptigi-totemi-birakiyor-1097420980.html
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sadettin saran, sadettin saran fenerbahçe
sadettin saran, sadettin saran fenerbahçe
İş insanı Sadettin Saran Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu
12:58 30.06.2025 (güncellendi: 13:02 30.06.2025)
İş insanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Kulübünün başkanlığına aday olduğunu açıkladı
Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticisi Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başkanlığına adaylığını açıkladı.
Yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Saran, "Değerli Fenerbahçeliler, hepimizin bildiği gibi Fenerbahçe yalnızca basketbolda Avrupa'nın zirvesine çıkmış bir kulüp değil, tüm branşlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tartışmasız olarak dünyanın en büyük spor kulübüdür. Bu büyüklüğün doğal bir uzantısı olarak, futbol takımımızın da her zaman zirvede olması kaçınılmaz bir gerekliliktir." ifadelerini kullandı.
İmza kampanyası demokratik bir haktır vurgusu yaptı
Olağanüstü kongre için başlatılan imza kampanyasının demokratik bir hak olduğunu vurgulayan Saran, şunları kaydetti:
"Ancak bizler, seçilmiş yönetimlerin bu tür yöntemlerle görevden el çektirilmesini doğru bulmuyoruz. Fenerbahçe, geçmişte en fazla ezeli rakip şampiyonluğu gören bir başkanı bile bu yolla göndermeyecek fazilette bir camiadır. Bu sebeple biz bu imza kampanyasına destek vermedik ve bir parçası olmadık. İmza kampanyasının sonucu ne olursa olsun başkan adaylığımız konusundaki duruşumuz şudur: Fenerbahçe'mizi beklenen şampiyonluklara bir an önce taşımak amacıyla, yapılacak ilk kongrede, hiçbir şart gözetmeksizin, arkadaşlarımızla birlikte bu büyük sorumluluğa talibiz. Hiçbir Fenerbahçeli'nin bu konuda en ufak bir tereddüdü olmamasını rica ederim."