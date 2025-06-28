https://anlatilaninotesi.com.tr/20250628/ali-koctan-yeni-sezon-stratejisi-yaptigi-totemi-birakiyor-1097420980.html

Ali Koç’tan yeni sezon ‘stratejisi’: Yaptığı totemi bırakıyor

Ali Koç’tan yeni sezon ‘stratejisi’: Yaptığı totemi bırakıyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon öncesi radikal bir değişime gidiyor. Şampiyonluk için tüm maçlara katılma kararı alan Koç, totem uygulamasını bırakıyor... 28.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-28T13:22+0300

2025-06-28T13:22+0300

2025-06-28T13:22+0300

spor

ali koç

fenerbahçe

totem

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 2024-2025 sezonu için kulüp içi yönetim tarzında köklü değişikliklere gitti. Uzun süredir uyguladığı "bazı maçlara gitmeyerek yaptığı totem" alışkanlığını sonlandıran Koç, artık içeride dışarıda tüm maçlara katılma kararı aldı.Kadıköy’de artan şampiyonluk baskısını birebir hissettiğini belirten Koç, teknik ekipten transfere kadar tüm süreçleri doğrudan yönetiyor. Bu sezon, tüm maçlarda takımın başında bulunarak saha içinde ve dışında aktif liderlik üstlenecek.Her maç sonrası Ali Koç konuşacakSözcü gazetesinin haberine göre, Koç sadece maçlara katılmakla kalmayacak; her karşılaşma sonrası basın önüne çıkarak kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Bu uygulamayla kulüp iletişimini tamamen kendisi yönetecek.Kongre öncesi güç gösterisiAli Koç’un bu kararlarının arkasında yatan nedenlerden biri de Eylül ayında yapılacak seçimli genel kurul. Koç, son dönemde yoğun eleştirilerin hedefinde olan yönetimi ve şahsını, "Vefasız, aşağılık ve ciğeri beş para etmez insanların saldırılarına karşı dik duruyoruz" sözleriyle savunmuştu.Koç, açıklamalarının devamında, “Bu yöntemlerle Fenerbahçe yönetimleri ve başkanları hedef alınır ve bu insanlar kazanırsa, bu kapıyı bir daha asla kapatamayız” ifadelerini kullanmıştı.

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ali koç, fenerbahçe, totem